本港每年逾7,600次 人工受孕治療週期

人工受孕，一般稱為「試管嬰兒」。婦產科專科醫生譚靜婷指出，現代人工受孕其實分為體外受精（即試管嬰兒，IVF）和人工授精（IUI）兩種方法。「試管嬰兒即用方法刺激女士的卵子發育，然後在卵子成熟時做手術取出卵子，在實驗室內將卵子受精，待卵子精子結合成為胚胎，再移植到子宮裡。而人工授精是指在女士排卵的時候，先將精液處理過，再用幼管把精子注射進子宮，在子宮內令卵子受精，若所用的是丈夫的精子就稱為『夫精人工治療』。」



現時，如果一對夫妻有正常性生活，並在完全沒有避孕的情況下，經過一年都未能自然懷孕，就會定義為不孕症（不育），可考慮人工受孕。「但在採用人工受孕方法之前，建議做適當檢查嘗試找出不孕症的原因。」譚醫生表示。

在2023年，本港有3,583名病人進行了合共4,906個試管嬰兒治療週期（部分病人嘗試不止一次）；另有1,691名病人進行了合共 2,720個夫精人工治療週期。

譚醫生表示，「人工受孕的成功率和女士的年齡有很大關係，因為女士的年紀會影響卵子的儲備和質量。至於本港人工受孕的整體成功率，是以『持續妊娠率』作統計，根據香港人類生殖科技局2023 年度數據，用病人夫婦自己的精、卵子產生胚胎，進行凍融胚胎移植試管嬰兒，每個有移植胚胎的治療週期，持續妊娠率為 34.3%。而夫精人工治療的每個週期，臨床持續妊娠率則是8.9%。」

網上不時有人提出關於人工受孕的疑問，原來當中有部分有一定的道理，譚醫生逐一解說如下：

*做人工受孕會變肥？



譚醫生：進行人工受孕時，會採用一些藥物刺激排卵，這些藥物有機會有水腫的副作用，也有機會刺激婦女的食慾，所以體重可能會增加。

*人工受孕會有嚴重副作用嗎？



譚醫生：使用促進排卵的藥物， 有機會出現「卵巢過度刺激綜合症」，嚴重的話可以引致腹腔、胸腔積水，以及血栓塞等風險。此外，人工受孕亦會增加多胞胎的機會。

*會提早更年期嗎？



譚醫生：人工受孕方法不會導致提早更年期。事實上，每個自然月經週期都會有一些卵泡進入卵泡期，若無足夠荷爾蒙刺激它們就會凋謝，通常最後只有一個成熟卵泡能夠排出。而促進排卵的過程，實際是將平常不會成熟並自然凋謝的卵泡，借助大量荷爾蒙令它也能成熟 ，所以並不會影響卵巢的儲備，也不會令更年期提早。

*試管嬰兒懷孕更容易流產？



譚醫生：這是因為進行試管嬰兒治療的夫婦，很多時本身不孕的原因可能是卵子或精子的質量欠佳，自然胚胎的質量也會較差，因而較容易流產。另外正如上文提到，試管嬰兒會增加多胎妊娠的機會，而多胎妊娠的流產風險是高於單胎妊娠的。