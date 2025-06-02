咳到心煩?一文同你拆解久咳、敏感咳迷思 教你從調理入手紓緩咳嗽

春夏交替時節，濕熱空氣夾雜冷氣環境，令咳嗽問題變得反覆難斷尾? 流行病癒後，持續咳足一個月，令夜晚睡不好? 有人則因感冒癒後缺乏調理、有吸煙習慣，或遇上季節變化、溫差時，喉嚨頻頻痕癢，接觸塵埃、毛髮甚至聞到異味等就狂咳不止。以上其實分屬「久咳」或「敏感咳」，不僅影響睡眠、日常社交，甚至在公共場合可能被誤解或投以異樣眼光。有調查發現，大多數受訪者曾受「久咳」或「敏感咳」困擾。中醫指出，咳嗽有機會出現於感冒之後，或感冒期間受外感風、寒、燥、熱等邪氣所致，干擾肺部的正常功能，使肺失宣降、肺氣上逆，從而引發咳嗽。久咳與敏感咳常見於感冒後或轉季期，成因各有不同。與其盲目食止咳藥，不如先要釐清成因，透過對症調理從根源改善。



久咳 vs 敏感咳

久咳（感冒癒後持續不斷）

久咳通常是指感冒痊癒後咳嗽持續不斷的情況，一般超過一個月以上仍未痊癒。這類咳嗽多屬乾咳，無痰，常伴隨喉嚨痕癢、聲音沙啞等徵狀。在中醫角度，此類型咳嗽屬於「內傷咳嗽」，多因感冒後缺乏調理，導致氣陰兩虛、肺燥不潤，令咳嗽遷延難癒。

敏感咳（環境刺激/缺乏調理/生活不良習慣誘發反覆咳）

敏感咳多見於轉季溫差變化﹑環境污染﹑感冒痊癒後未有妥善調理，或因長期吸煙、作息不規律等生活習慣所致，容易誘發氣管反應，咳嗽往往突如其來，屬於間歇性、偶發性的咳嗽。都市人常進出冷氣房時，亦特別容易令咳嗽發作，更可能伴隨喉嚨乾癢、鼻塞、流鼻水等徵狀。若個人體質偏弱、肺氣不足，又長期暴露於刺激源中，便容易出現反覆發作的敏感性咳嗽。

無論久咳或是敏感咳，對生活有機會造成不少影響，如因夜間咳嗽頻繁而難以安睡，長時間說話後容易出現喉嚨乾涸，身體亦較容易感到乏力，進一步削弱免疫力，影響日常工作與生活質素。

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（資料及部分相片由客戶提供）