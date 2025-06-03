鼻敏+咳唔斷尾 中醫認證正宗冬蟲夏草 解決6大呼吸道敏感問題

鼻敏問題不是乾燥天氣或轉季時的專利，夏季正正是過敏高峰期，鼻敏、敏感咳、喉嚨痕癢、氣管收縮、呼吸不順等問題一出現就難以斷尾。不少人推介服用增強人體免疫功能的蟲草根治問題，但不少網民亦表示試過蟲草產品但「食極都唔好」、「食完一排又病過」，原因可能是他們服用沒有經過中醫認證的產品。市面一款「野生蟲草皇」就獲98%註冊中醫同意能有效紓緩6大呼吸道敏感問題^，與其信廣告宣傳，不如信專業醫生。



夏季易誘發鼻敏 蟲草無效有原因？

夏天愈來愈熱，外出一分鐘已想回歸冷氣空間，但一冷一熱的巨大溫差會刺激鼻腔和呼吸道，甚至令人體免疫細胞過度活躍，再加上濕熱氣候令塵蟎和黴菌等過敏原更活躍，誘發鼻敏問題。

冬蟲夏草一直有被用作改善鼻敏問題的重要藥材，不過近年卻多了消費者表示即使服用蟲草產品依然未能讓鼻敏和敏感咳等症狀斷尾，上呼吸道的抵抗力亦未見好轉，病情反覆，經常翻發。不過，事實或非蟲草無效，而是市面相關產品質素參差，使用人工培植的蟲草菌絲體或單一蟲草成分，可能難以發揮效用，功效成疑。

蟲草≠冬蟲夏草？

市面很多蟲草產品，但如果包裝上只標注「蟲草」就要留神。冬蟲夏草是一種常產於高原地區的珍貴中藥材，清代中醫藥典《本草從新》已清楚記載冬蟲夏草具有「保肺益腎、止血化痰」功效。近代《中藥大辭典》亦記下冬蟲夏草性味屬甘、溫，具補肺固表、補腎益精的功效。正因為其可抗腎損傷、抗肺損傷、抗疲勞以及增強人體免疫功能，能有助改善鼻敏及咳嗽問題。

不過根據本港的《中醫藥條例》列明，只有Cordyceps sinensis才是冬蟲夏草，很多「蟲草」類的商品只加入人工培植的蟲草菌絲體，功效自然亦有分別，怪不得很多用家表示「食極唔好」。

野生冬蟲夏草 x 5種功效蟲草 全方位舒敏

百年老字號位元堂出品的「野生蟲草皇」明確標示了「冬蟲夏草」成分，而且更是嚴選出產自平均海拔4,500米以上西藏那曲的野生冬蟲夏草，功效有一定保證。

產品又額外加入另外5種功效蟲草，包括蟲草菌粉Cs-4、蟲草頭孢菌粉、蝙蝠蛾被毛孢菌絲體粉、蛹蟲草提取物，以及冬蟲夏草提取物，發揮配方的更全面作用，令保健功效更理想。

8倍蟲草腺苷含量* 98%中醫認同解決6大呼吸道敏感問題^

現代技術進步，蟲草品質不只是來自於口耳相傳，還有一個客觀的評價指標：蟲草腺苷。根據《中華人民共和國藥典》記載，腺苷是蟲草的指標成分，腺苷含量愈高，蟲草質素便愈高，也更真材實料。

「野生蟲草皇」以專業檢測測試產品所含的蟲草腺苷含量，更在香港標準及檢定中心的化驗結果中，「打敗」所有同類產品，測試結果中，1粒「野生蟲草皇」的功效已約等於其他品牌8粒的分量*。產品更獲得98%註冊中醫認同，能有效紓緩6大呼吸道敏感問題：鼻敏徵狀、敏感咳、轉季咳、喉嚨痕癢、氣管收縮，以及呼吸不順^，過一個呼吸通暢的夏天！

*以腺苷含量比較 - 2023年2月香港標準及檢定中心化驗報告

^2025內部資料

（資料與相片由客戶提供）