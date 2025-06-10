夏天爆暗瘡，洗面幾多先夠？ 78%人會用手唧 最驚出現這後果

翳焗濕熱的夏天又到了，對於皮膚來說，這季節油脂分泌旺盛，加上汗水多，令黑頭、粉刺、暗瘡逐級在面上大爆發！皮膚科專科醫生陳厚毅更提醒，暗瘡不是年輕人「專利」，成年人壓力大、捱夜、飲食失調，加上流感、新冠等威脅令很多人仍要經常戴口罩，肌膚「焗住」，暗瘡更易爆發。



暗瘡關乎面油，在夏天多洗幾次面可以減少甚至預防暗瘡嗎？陳厚毅醫生同意表示，「暗瘡的主要成因是油脂分泌旺盛，加上暗瘡細菌、發炎等因素，所以勤加清潔面部的確有助減少暗瘡。」

但他提醒，「勤加清潔」不等於愈多愈好，而且潔面減油的方法也有講究：

1. 有醫學研究指出，每天有足夠的洗面次數可減少黑頭、白頭和膿頭暗瘡，基本上應要早晚各一次徹底洗淨面部，而日間則視情況例如面部是否沾了污垢等，需要時增加洗面的次數。



2. 對於油性皮膚的面部，或沾了較多塵埃微粒等「污糟嘢」的面部，只用清水洗面未必足夠。「因為清水的去油和控油能力有限，所以建議無論一般人早晚洗面，或濕疹患者、皮膚乾燥敏感患者洗面，都可使用溫和的潔膚產品。若是屬於『暗瘡皮膚面』，即面油特多易有暗瘡人士，選擇適當的控油產品洗面效果會更好。」陳醫生說。



3. 如果油脂分泌特別旺盛，以控油產品洗面效果也未如理想，可諮詢醫生考慮口服藥物幫助減少油脂。



陳醫生表示現時有很多不同的治療方案，及早採用適當方法可大大減少暗瘡惡化，「可惜，『香港皮膚健康基金』數年前曾進行網上調查，訪問了1,662名12-29歲的市民，當中有78%的被訪者表示會用手『唧』暗瘡，認為唧走它就會消失。」他強調這是誤解，其實唧暗瘡有以下風險：

1. 唧暗瘡會令膿頭推得更深，增大毛孔並加劇發炎。



2. 如果雙手不夠清潔，唧暗瘡亦有機會引起發炎，甚至造成「凹凸洞」疤痕。



3. 唧暗瘡即使僥倖沒有加劇發炎，對於治療暗瘡也沒有實際幫助，因為只是唧去膿頭，並沒有改善任何引起暗瘡的因素。



陳醫生表示，正確的處理暗瘡方法，由於暗瘡可能和生活作息、壓力等有關，所以通常會建議暗瘡患者要有足夠休息，注意飲食，也可在坊間購買一些紓緩暗瘡的產品，試用一至兩星期，若情況未有改善就應諮詢醫生。現時有不同的藥物，例如抗生素藥膏、維他命A酸，或口服藥物，都可以幫助改善暗瘡。

萬一暗瘡不幸留有「凹凸洞」疤痕，視乎疤痕的深淺，淺的話可能做幾次果酸或水楊酸煥膚療程已經可以改善。「但若疤痕比較深和嚴重，有機會需要創傷性較高的治療，例如分段性的激光治療，這類激光本身也林林總總，要小心選擇。此外也有分段式射頻的治療方法，有部分射頻儀器更可以同時進行微針治療，比直接以微針處理痛楚會較少。」陳醫生說。