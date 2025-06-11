尖沙咀新女性物理治療專區ACURA 應對經痛、產前後痛症及私密健康

經痛、尿滲、性交疼痛等，這些女性常見但難以啟齒的身體不適，你是否也曾面對？隨著女性對自身健康關注日益提高，對私隱度及安全感的要求亦不斷上升。ACURA 物理治療中心深明此點，於 2024 年 5 月擴展分店，並於同層設立全新空間，推出專為女性健康而設的身體檢查及物理治療服務。新分店不僅在面積上的擴充，更是理念上的昇華 —— 為女性提供一個專業、貼心、同時極具私密度的治療環境。中心特別設立女士專區，所有檢查與治療過程均由註冊女物理治療師主理，讓女性在應對敏感身體狀況時，無需忍受尷尬或不安。



貼近現代女性需求 私隱與專業並重

獲得《HK01》頒發「健康Easy卓越大獎2024 卓越綜合物理治療服務中心大獎」的ACURA 留意到，近年女性對月經不適、孕期痛症、產後復康及骨盆健康等議題的諮詢需求顯著增加。為回應女性就醫時對私隱的重視，新店劃設獨立女士專區，確保胸部、腹部、陰道及盆骨等專項檢查均由女性治療師執行，過程中強調「單一治療師跟進」原則，確保個人健康資訊絕對保密。不論是經痛、性交疼痛還是尿失禁等私密問題，患者都能在安靜、舒適的獨立空間中與治療師深入溝通，擺脫尷尬顧慮，獲得針對性的專業建議。

全階段女性健康物理治療 覆蓋經期至產後各階段需求

ACURA 新分店提供的女性健康物理治療服務，涵蓋人生不同階段常見的身體轉變。對於長期受經痛困擾的女性，中心提供專門的物理治療以舒緩不適；在孕期與分娩準備方面，治療師會教授骨盆底肌肉強化運動、分娩呼吸訓練，並指導伸展運動與會陰按摩，協助孕婦預防分娩時的撕裂情況，伴侶亦可學習如何從旁支援，包括按摩及協助伸展，幫助孕婦以更從容的狀態迎接生產。不少孕婦在懷孕後期會出現腰背痛、骨盆不適等症狀，這些產前痛症可透過個別治療及運動調整達至紓緩。而在產後階段，治療師會針對腹直肌分離、骨盆底肌無力、疤痕問題及媽媽手等情況，提供專業康復訓練，幫助產後女性逐步恢復身體功能。

女性在懷孕期間會出現腰背痛、骨盆不適等症狀，治療師會針對不同懷孕時期、問題調整不同治療方案，紓緩懷孕期間的各種不適。

治療師以專業手法輔助孕婦進行鍛煉，通過定制化療程緩解孕期不適，亦為分娩與產後康復鋪墊基礎。

個性化物理治療方案 緩解女性私密健康困擾

此外，ACURA 亦關注性功能障礙相關問題，透過物理治療減輕性交疼痛，讓女性能更自在地面對伴侶關係。對於尿失禁、頻尿或排尿困難等情況，團隊會設計個別化的骨盆底肌訓練與膀胱控制方案，結合姿勢調整與活動指導，助患者重拾自信，恢復日常生活質素。腸道問題亦是女性常見但常被忽視的困擾，例如便秘、大便或氣體失禁、腹部不適等。ACURA 提供針對這些症狀的物理治療訓練，強化盆底肌力與核心穩定性，進一步改善腸道功能與腹部壓力調節，從根本減輕症狀。

透過物理治療訓練，可強化盆底肌力與核心穩定性，尿失禁、性功能障礙等私密問題，亦能得以改善。

普拉提訓練回歸醫療本源 物理治療師主導個性化訓練

普拉提近年廣受歡迎，坊間不少健身美體中心亦開設相關課程，但許多女性未必知道，普拉提本身源自醫療復康系統，最初是為手術後康復或受傷臥床人士設計的一套核心穩定訓練。其特點是透過控制呼吸與動作節奏，強化深層肌肉、改善關節活動幅度與姿勢控制，對於減輕慢性腰痛、肩頸痛、骨盆不穩等問題極為有效。然而，現時市面上的普拉提課程多以美體、塑形為主，課堂人數眾多，教學節奏統一，未能顧及學員本身的身體狀況與舊患風險。動作稍一不慎，便可能因姿勢錯誤造成拉傷，甚至加劇原有的痛症。

ACURA希望將普拉提帶回它應有的醫療本質。所有課程均由註冊物理治療師主導，根據患者的身體狀況、痛症位置與功能目標設計個人化訓練，訓練形式為一對一或一對二小組教學，確保每項動作都正確、安全，並能確實針對問題發揮效果。這種方式不單有助改善體態，更能從根本修復長期姿勢不良所導致的功能障礙。對產後婦女而言，透過普拉提強化核心與骨盆穩定性，有助縮小腹直肌分離、改善尿滲與腰背痛等產後常見問題。對長時間久坐的上班族，則能透過訓練改善呼吸模式、伸展脊柱與提升身體協調，達至真正的治療性運動。

在註冊物理治療師 1 對 1 專業指導下，孕婦都能安全體驗普拉提訓練。孕婦透過普拉提訓練普拉提訓練能強化核心肌群、改善骨盆穩定性，緩解孕期腰背酸脹、水腫等不適。

全女性專業團隊 以女性視角打造貼心服務

為令女性在治療中更安心自在，ACURA「女士專區」所有治療師均為女性，並具備女性健康物理治療深造資歷及豐富臨床經驗，能細膩體察女性患者的需求。中心深諳女性對私隱的敏感與重視，特別劃設獨立治療空間，確保檢查均在安靜舒適的環境中進行，過程亦由單一治療師跟進，確保個人健康資訊絕不外洩。而針對每個人的體質差異、生活習慣及功能目標，會量身定制專屬物理治療方案，無論是經痛調理、孕產康復，還是私密功能改善，均從評估到訓練全程貼合個體需求，讓女性在全女班團隊的專業支持中擺脫健康問題的尷尬顧慮，透過科學療程實現健康改善，以輕鬆狀態回歸生活。

ACURA 物理治療中心環境以暖色調營造舒適氛圍搭配先進治療設備確保每位顧客在私密環境中安心接受治療。

𝗔𝗖𝗨𝗥𝗔 𝗣𝗵𝘆𝘀𝗶𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝗮𝗽𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲

地址：尖沙咀彌敦道 96 號美敦大廈 4 樓 C 室

電話：5502 2824

營業時間：星期一至五 9:30-21:30；星期六 9:30-17:30

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