你喝的是什麼水？解構「天然水」及農夫山泉的秘密

口渴了，拿起手邊的樽裝水就喝？等等！你真的了解你喝的是什麼水嗎？「天然水」、「礦泉水」、「蒸餾水」，看似簡單的飲用水，其實大有學問！本文將為你解開飲用水迷思，並以最近登陸香港的農夫山泉為例，揭開其水源地和生產過程的秘密，讓你輕鬆掌握飲水知識，喝得更健康、更安心！



天然水 vs. 其他飲用水：有何不同？

「天然水」是指以水井、山泉、水庫、湖泊或高山冰川等，且未經過公共供水系統的自然來源的水為水源，製成的製品。該類水經過適度的過濾、殺菌等工序處理，保留了水中原有的天然礦物質或微量元素，同時確保水質安全衛生的飲用水。與其他類型飲用水相比，天然水更注重保留水源的天然特性，口感更加清純甘冽，貼近自然。

市面上的樽裝水種類繁多，主要可分為「天然水」、「天然礦泉水」和「蒸餾水」三大類。它們之間的主要區別可以用下表概括：

天然水品質的關鍵：「水源地」

水源地是決定天然水品質的關鍵因素。優質的水源地，水質純淨，才能生產出高品質的天然水。農夫山泉深諳此道，堅持水源地建廠、水源地灌裝，確保每一滴水都來自天然清純的水源。而農夫山泉的主要水源地之一，正是被譽為「華南第一湖」的萬綠湖。

桃花水母的棲息地 探秘「萬綠湖」

萬綠湖，因四季皆綠，處處皆綠而得名，又被譽為「天上瑤池水，人間萬綠湖」。這個總面積達 1600 平方公里，水域面積 370 平方公里的湖泊，擁有約 139億立方米的巨大蓄水量，是粵港澳大灣區的「後花園」。萬綠湖的湖水清澈、天然清純，水質穩定，常年維持在國家一類地表水標準。湖中360多個綠島，孕育了豐富的動植物資源，造就了優美的生態環境。萬綠湖水質清純，水溫常年保持在 19℃至23℃之間，水的能見度通常為5至9米。

更令人驚嘆的是，自 2003 年起，被譽為「水中大熊貓」，對水質要求極高的「桃花水母」已多次在萬綠湖出現，足以證明其水質之優良。農夫山泉以萬綠湖為水源，其天然清純的口感，自然不在話下。

全程透明化生產 見證農夫山泉用心做好每一滴水

農夫山泉堅持水源地建廠、水源地灌裝，並採用先進的現代化生產技術和嚴格的品控流程，確保每一瓶水的品質。在農夫山泉的透明長廊，消費者可以親眼見證整個生產過程，生產環節都在一條生產線上封閉完成，確保每一瓶水的品質如一。農夫山泉始終堅持「天然、健康」的品牌理念，從不使用城市自來水生產瓶裝飲用水，也從不在飲用水中添加任何人工礦物質，致力於為消費者提供來自大自然的健康飲用水，讓每一滴水都承載著對天然、健康的承諾！

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（資料及相片由客戶提供）