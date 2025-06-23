RSV威脅嬰幼兒健康 專家促及早接種單株抗體

每年6至10月，香港進入人類呼吸道合胞病毒（RSV）流行高峰，嬰幼兒有機會因這「隱形病毒」住院，甚至命懸一線。專家呼籲家長提高警覺，透過長效預防性單株抗體疫苗及日常衛生措施，為嬰幼兒築起保護網，減低重症風險。



世界衛生組織數據顯示，人類呼吸道合胞病毒（RSV）是全球五歲以下兒童下呼吸道感染死亡的主因之一，每年導致約220萬宗住院病例。香港衞生防護中心資料亦指出，本港RSV感染全年均可發生，6至10月病例尤為頻繁。早前本港就曾有感染個案，涉及一名三個月大女嬰，持續出現呼吸道感染症狀而被父母帶到急症室求醫。該名女嬰被送院後，出現呼吸困難、胸壁反覆出現下陷現象。經胸部X光片檢查顯示，女嬰的肺葉有多處模糊，隨即需要入深切治療部接受監察和支持性治療，包括氧氣輔助、靜脈注射、支氣管擴張劑及靜脈注射抗生素，需入深切治療部接受機械通氣。經過兩週治療後，女嬰才得以康復，但出院後仍然需要返回醫院進行複診。

兒童免疫、過敏及傳染病科專科莊俊賢醫生

症狀隱匿 嬰兒高危

兒童免疫、過敏及傳染病科專科莊俊賢醫生解釋，RSV初期症狀如流鼻水、低燒或咳嗽，與感冒無異，容易被忽視。然而，對於未滿6個月的嬰兒，症狀可能急劇惡化，出現呼吸急促、喘鳴、食慾下降，甚至因缺氧導致皮膚發紺。「嬰幼兒氣管狹窄，RSV可引發支氣管炎或肺炎，嚴重時需住院治療。」研究更顯示，約七成嬰兒在出生首年內感染RSV，另有研究顯示近90%的嬰兒在出生後兩年內會感染RSV，當中40%首次感染可能發展為下呼吸道感染，早產兒或患先天性心臟病、慢性肺病的嬰幼兒更為感染RSV後出現嚴重併發症的高危一族。

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生、亞洲兒童傳染病學會會長、世界兒童傳染病學會(亞洲)董事會委員、亞洲兒科學會(東亞區)常務委員關日華醫生

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生、亞洲兒童傳染病學會會長關日華醫生表示，RSV感染可引發嚴重併發症，特別對免疫系統尚未成熟的嬰幼兒影響深遠，可算是嬰幼兒健康的無聲威脅。關日華醫生補充，RSV的住院率是流感的16倍，死亡率更達流感的10倍，感染RSV的嬰兒需要住院約5天。關日華醫生更警告，RSV感染可能引發長期後遺症，如哮喘或反覆性哮鳴，影響可持續逾10年。

無特效藥對抗RSV 及早預防為上策

不過，關日華醫生表示，目前並無針對RSV的抗病毒藥物，治療以支援性療法為主，如退燒藥、氣管舒張劑或氧氣治療，嚴重病例可能需抗生素應對繼發性細菌感染。關醫生更擔心過度使用抗生素或加劇抗藥性問題，認為疫苗可在減少抗菌藥物使用方面發揮重要作用，故強調及早預防對嬰幼兒來說更為重要。

香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華藥劑師

長效預防性單株抗體 提供直接保護

近年，醫學界已研發出「長效預防性單株抗體」，多個海外國家已開始引用「長效預防性單株抗體」為嬰幼兒接種以預防RSV感染。香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華藥劑師指出，長效預防性單株抗體是近年醫學突破。「不像一般疫苗需刺激免疫系統，預防性抗體是立即提供直接的保護，猶如為嬰兒配備保鑣，直接保護嬰幼兒避免受RSV感染。」蘇曜華又引述美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，單株抗體可降低90% RSV相關住院風險。

莊俊賢醫生、關日華醫生及蘇曜華強調，現時有多種方法能夠有效預防嬰兒感染RSV，家長如有任何問題，應考慮與醫護人員討論最合適的預防方法，並建議家長應注重日常預防，如勤洗手、消毒環境、避免帶病人士接觸嬰兒，並在人多場所佩戴口罩，如有任何問題，應考慮與醫護人員討論最合適的預防方法。