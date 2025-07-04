「癌王」治療新里程　晚期膽管癌患者免疫治療後3個月癌指數復常

腹痛不適、體重驟降、黃疸、尿黃，這些症狀容易被忽視，但它們也可能是「癌王」膽管癌發出的警號。膽管癌又稱為膽道癌，根據腫瘤發生的解剖位置，可以分為肝內膽管癌、肝門膽管癌和遠端膽管癌，而膽囊癌則同屬膽道系統的癌症疾病。內科腫瘤科專科醫生邱宗祥指出，膽管癌在香港雖非最普遍的癌症，患者多為長者，但20至64歲的病人亦佔其中約四分之一。膽管癌確診時多數已屆中晚期，是一種極具威脅及致命的疾病。相對於其他癌症，膽管癌的惡化速度快，治療就有如與時間競賽，若能在確診後的早期治療階段迅速控制病情，對改善患者的預後至關重要。



對於晚期膽管癌患者而言，近年出現的免疫治療聯合化療方案，無疑是控制病情的一大喜訊，帶來全新的希望。適逢免疫治療應用於本港癌症治療領域第十個年頭，今次邀得內科腫瘤科專科邱醫生，為大家講解這項療法在十年間的重大突破，以及它如何為膽管癌患者帶來改變。邱醫生分享一個令人鼓舞的個案，一名晚期膽管癌患者接受免疫治療聯合化療後，其癌指數在3個月內回復正常，腫瘤更縮小了9成，成功扭轉晚期膽管癌「冇藥醫」的印象，為膽管癌患者帶來新希望。同時，醫生亦提醒由於人體基因和身體狀況的差異，個別治療成效有機會有所不同。

內科腫瘤科專科醫生邱宗祥指出，免疫治療是治療晚期膽管癌的重要里程碑。

撕破癌細胞真面目 免疫治療重啟自身免疫系統

免疫治療的原理並非直接用藥物殺死癌細胞，而是重新啟動人體自身的免疫系統。身體天生具備免疫力，能夠辨識並清除體內的細菌、病毒等外來威脅，甚至體內的癌細胞。在這個防禦系統中，T細胞等免疫細胞扮演關鍵角色，能主動攻擊癌細胞。然而，癌細胞非常狡猾，它們會偽裝自己，或對T細胞發出「停止攻擊」的錯誤訊號，來躲避免疫系統的追擊。主流的免疫治療藥物如「免疫檢查點抑制劑」，則有效解除癌細胞對免疫系統的抑制，使其能夠重新識別並攻擊癌細胞。

自2015年香港衞生署批准第一種免疫治療藥物用於癌症治療至今，這項療法已趨成熟，目前免疫治療在本港已覆蓋超過15種癌症，包括肺癌、乳癌、膽管癌、胃癌、膀胱癌、頭頸癌等，擁有30種治療適應症，成為癌症治療的重要手段。

治療早期階段見成效 延長無惡化存活期成關鍵

對於晚期及轉移性膽管癌患者而言，由於癌細胞已擴散，所以無法進行根治性手術時。此時，治療目標便轉為控制病情及盡可能延長生命。邱醫生表示︰「免疫治療的出現是治療晚期膽管癌的里程碑，因為單靠化療對中晚期患者沒有太顯著效果。」在應對這種病情惡化迅速的癌症時，如果能在治療的早期階段取得明顯成效，就可以為後續治療爭取更多時間。

邱醫生在治療中晚期患者時，會建議採用結合免疫治療與化療的組合療法，他分享道︰「我有一個40多歲的晚期膽管癌患者個案。該名患者在確診時，癌細胞已經擴散。在進行了4個週期組合療法，約3個月的治療後，其癌症指數由數千降至正常水平，正電子掃瞄亦發現，腫瘤大幅縮小了9成。」邱醫生表示根據臨床研究，在治療晚期膽管癌時，如果能在早期治療階段，快速獲得有效的治療反應，對延長患者的存活期很重要。免疫治療聯合化療不但能夠延長晚期膽管癌患者的無惡化存活期，同時令整體存活率得以提升。

免疫治療不僅是醫學研究上的突破。對患者而言，一個有效且反應迅速的治療方案，意味著患者有更多時間去對抗癌症，加強對病情的控制，紓緩他們的焦慮與無助。對於家屬來說，看到摯親的病情受控並好轉，無疑是最大的安慰，成為支撐他們繼續前行的最大動力。隨著資訊普及，愈來愈多患者主動查詢免疫治療，患者與醫生充分溝通，了解所有可行方案，是積極管理病情的關鍵一步。

膽管癌是一種極具侵襲性的惡性腫瘤，早期診斷對於提升治療成效及存活率至關重要。與乳癌、肝癌及大腸癌等設有常規篩查的癌症不同，目前醫學界尚未針對膽管癌制定普及的篩查指引。對高風險人士而言，主動諮詢醫生並定期進行腹部超音波等相關檢查，是守護健康、防患於未然的最有效途徑。

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HK-KEY-01033 Jun/2025