「健康Easy卓越大獎2025」 誠邀企業參與

由《香港01》主辦的第四屆「健康產業新趨勢研討會 暨健康Easy卓越大獎」現誠邀企業參加「健康Easy卓越大獎2025」，共同推動香港健康產業的持續發展與創新。這項年度盛事自2022年創辦以來，已成為健康界別的重要活動，深受業界及消費者的廣泛關注與支持。



「健康Easy卓越大獎」旨在表彰於健康、醫療及美容領域中表現卓越的品牌及服務，並通過《香港01》健康頻道編輯專業評審與公眾投票，為具有創新力及市場影響力的品牌提供肯定與嘉許。同時，活動亦致力於推廣優質品牌予廣大消費者，提升公眾對健康生活的關注。

「健康產業新趨勢研討會」將邀請多位業界領袖及專家，分享前沿技術與產業洞察，探討科技結合醫療所帶來的新機遇。這不僅是一次展示品牌實力的良機，更是一個促進業界交流與合作的平台，助力企業掌握最新市場趨勢，提升競爭力。

參與「健康Easy卓越大獎2025」，企業將獲得多方面的支持與推廣。優秀品牌將在《香港01》健康頻道及社交媒體進行多渠道曝光，進一步提升品牌的市場辨識度與公信力。同時，得獎品牌將被推介至目標客群，進一步拓展市場版圖，並鞏固其在健康產業的地位。

「健康Easy卓越大獎2025」涵蓋多個獎項類別，包括保健類、修身健體類、醫療類、健康用品及醫療策劃類、醫療科技類等，全面覆蓋健康相關行業的不同範疇，全面展示品牌的多樣性與實力。

誠邀所有致力於健康產業發展的品牌及企業參與，共同為香港健康產業注入更多活力與創新，攜手推動行業邁向新高峰。

公開報名：即日起至7月中旬

立即報名：https://form.jotform.com/251821727991465