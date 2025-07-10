甲狀腺癌於香港有上升趨勢 留意頸部警號

甲狀腺癌在香港有明顯上升的趨勢，根據香港癌症資料統計中心資料，2022年甲狀腺癌是第九大常見癌症，該年新增病例 1,049宗，當中男性佔229宗，女性 820宗。而2012年甲狀腺癌新症有717宗，即十年間上升約46%。



從上述數字亦可看出，女性患甲狀腺癌個案遠多於男性。外科專科陳永康醫生表示，甲狀腺癌患者大部分是40歲以上，至於女性比男性更容易患上的原因，到目前為止還未有定案。

「而甲狀腺癌的成因至今仍不清楚，有可能與曾接觸大量輻射（例如年幼時曾接受頭頸放射治療）、家族遺傳、個人病歷等有關。」陳醫生表示，「患者亦可能不會出現症狀，有些個案是偶然在其他檢查時，例如電腦掃描或超聲波檢查中發現。因此若希望萬一有甲狀腺癌時能及早發現，平日就要留意頸部有否出現『警告信號』。」

這些「警告信號」包括：

1. 撫壓頸部前端時，發現無痛硬塊，且日漸增大。



2. 聲音持續沙啞。



3. 頸痛或喉嚨痛，甚至耳朵也感到痛楚。



4. 如果腫瘤壓迫食道或氣管，可能會導致吞嚥或呼吸困難。



5. 持續咳嗽，但沒有其他感冒徵狀。



治療早期甲狀腺癌，視乎腫瘤的大小及癌症的分期，主要的手術類型包括：

1.單葉甲狀腺切除術——「做法是切除甲狀腺中含有癌細胞的一側葉片，適用於低風險的『分化型』甲狀腺癌。」陳醫生說，「由於這手術保留了部分甲狀腺腺體，其中一個好處是患者之後可能不需要服用甲狀腺激素藥物。但有利也有弊，保留部分甲狀腺腺體也可能會影響檢查癌症復發時的準確性。」

2.全甲狀腺切除術——完全切除整個甲狀腺，主要治療較大的腫瘤或具有較高風險特徵的甲狀腺癌，以便之後可以使用放射性碘治療。

3.淋巴結切除術——陳醫生表示，這手術會切除頸部的淋巴結，通常用於癌症已擴散到頸部淋巴結的個案，有助降低癌症復發的風險，「當中又分為『中央區域頸部淋巴結切除』和『頸側淋巴結切除』，適合不同的腫瘤情況。」

同時要注意，如果做了全甲狀腺切除手術的話，需要終身服用甲狀腺補充藥。由於這類藥物和身體所造出的甲狀腺素相同，所以對身體不會有長期副作用，最重要按醫生指示，準時服藥和定期抽血檢驗所服劑量是否合乎所需要的水平，便可放心食用。