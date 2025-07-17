線上問診懶人包｜即日送藥兼免診金　私隱度高減肥脫髮免尷尬

都市人生活忙碌，不幸頭暈身㷫、喉嚨痛兼流鼻水，還要掙扎着出門，去到診所卻發現眼前是長長的人龍，不但要「等到天荒地老」，更要與其他病人困在同一空間，有交叉感染的風險，病情隨時加劇。遇上難以啟齒的健康煩惱，例如體重管理需要減肥遇上瓶頸、受脫髮問題困擾，或是涉及男性健康的狀況，要鼓起勇氣親身到診所求醫，總覺得有點尷尬。有本地醫生和健康科技團隊創立了遙距醫療平台 Fastmed「醫家有藥」，利用科技簡化傳統繁瑣的求醫流程，提供一個更方便、更具私隱度，而且專業可靠的醫療新選擇。以下就為大家整理一個「線上睇醫生懶人包」，看看如何安坐家中就能完成問診！



線上問診三步曲！告別繁瑣流程

步驟一：選擇你需要協助的健康範疇

首先，你可以在平台上清晰的分類中，直接選擇你所關注的健康議題，例如「體重管理」、「脫髮問題」、「男性健康」以至「女性健康」等範疇。填寫健康問卷，每張問卷由註冊醫生審核，根據病歷決定是否合適開藥。

步驟二：與香港註冊醫生線上問診

平台會安排你與香港註冊醫生進行線上遙距問診。醫生會根據你的情況進行專業診斷，你無須出門，在家中或任何方便的地點都能完成。完成診斷後，醫生更可按臨床判斷，發出電子醫生紙醫生收據，方便上班族向保險公司申請索償，專業性與認受性跟親身求診無異。

步驟三：安坐家中等藥物上門

經醫生處方後，藥物最快可在3小時內直送上門，你亦可選擇使用遍佈全港的智能櫃取藥，超過 2,600 個自取點，匿名包裝，過程方便快捷。從問診到收藥，全程足不出戶，讓你可以在家好好休息。

遙距醫療漸成趨勢 拆解「醫家有藥」四大優勢

1. 收費清晰透明 免診金更划算

傳統求醫，往往是「診金加藥費」，而「醫家有藥」的藥費已包含診金，明碼實價，預算更清晰。

2. 高度私隱 免卻求醫尷尬

對於一些較為私人的健康狀況，例如體重管理、脫髮或男性/女性健康問題，遙距問診能免卻在診所候診室的尷尬情況。整個過程一對一，加上藥物能保密地送到府上，私隱度極高，讓你可以更安心、更坦誠地尋求專業協助，避免延誤治療。

3. 節省時間成本 告別大排長龍

遙距醫療免卻了來回診所的交通時間和現場輪候的數小時，將整個求醫過程濃縮在手機或電腦上完成，讓你可以好好休息或處理更重要的事情。

4. 專業認證 香港註冊醫生主理

所有診症均由香港註冊醫生負責，確保醫療建議及處方的藥物安全、可靠。加上可發出正式的診斷證明，專業資格與傳統診所看齊。

了解更多或立即問診：https://www.fastmedhk.com/

（資料由客戶提供）