註冊脊醫生指肌少症可致殘障 脈衝電磁場療法有希望

「肌少症」（Sarcopenia）近年漸受關注，世界衛生組織亦已正式將它認定為一種疾病。



註冊脊醫汪家智表示，「有研究顯示，平均每年有62%的長者會從『肌肉健全』狀態進展為『力弱症』，其中又有10%會從力弱症進展為肌少症。力弱症本身已可造成長者走路姿勢改變，平衡發生問題，很容易跌倒甚至嚴重受傷。若沒有及時改變，就會進展至肌少症，最後造成殘障。」

過往，肌少症患者最無助之處，是看到自己的肌肉漸漸流失，雙腿無力的情況愈來愈嚴重，但又找不到治療的方案。幸好，2023年美國《Aging》（老年）科學雜誌一群研究人員利用脈衝電磁場（Pulse Electromagnetic Field）為肌少症患者進行12 星期的治療，發現患者的肌力、走路及活動程度有明顯的進步。

汪家智形容這是科學上的突破，「我們每一個細胞都有線粒體，它們的作用是氧化糖份來供給身體所需的能量，相當於我們身體的發電機。而脈衝電磁場就能激活身體細胞，創造及增加更多的肌肉細胞內的線粒體，產生更能量，令肌肉變得更有力。」

「而在再早一年，即2022年，新加坡國立大學進行了一項社區研究，33 名 60歲或以上的人士，使用了脈衝電磁場療法 8次，每次 10分鐘，之前及之後進行研究比對，結果顯示經過脈衝電磁場調理後，有71% 活動困難的長者⻣骼肌質量有所增加，一般使用者的⻣骼肌質量同樣有所增加。這些研究數據都值得鼓舞。」汪家智說。

他補充表示，脈衝電磁場的另一個作用是激活肌肉，以分泌更多肌肉激素。「肌肉激素就是由肌肉分泌出來的生理活性物質、荷爾蒙等的總稱。肌肉激素通常是透過做有氧運動及重力訓練，自然分泌出來，具有增加肌肉、減少炎症、緩解膝關節疼痛、改善新陳代謝、改善糖尿病、促進細胞再生，甚至抑制癌細胞增長、改善抑鬱症、抗老化等多種效果。」

但很多肌少症患者因為行動不便，運動減少，因此未能分泌足夠的肌肉激素，所以若能透過脈衝電磁場令肌肉得到激活，增生肌肉激素，可有助逆轉肌少症。

脈衝電磁場療法是非侵入性的，已獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准用於治療非癒合性骨折、手術後疼痛和軟組織水腫、膝關節痛等。「它無需直接接觸就能滲透肌肉組織，磁場強度屬於低於一般家用風筒或電鬚刨，就能刺激肌肉細胞內的線粒體產生能量，達到有如運動般的效果。這項科技上的突破，可幫助很多臥床及行動不便的人士恢復肌肉，防止流失。但當然，也要配合飲食及逐步增加肌力訓練，才可以得到更佳及長期效果。」汪家智提醒。