誤服假藥傷身！安宮牛黃丸防偽懶人包　3招提防冒牌藥影射貨

冒牌藥物的仿真度愈來愈高，市民單憑肉眼難以分辨真偽，一不小心隨時中招！香港海關近日就搗破一個供應及售賣懷疑冒牌藥物的不法分子，檢獲大批幾可亂真的中成藥及常用藥品！食錯假藥隨時影響健康，尤其安宮牛黃丸這類用於應對突發心腦血管健康問題的「看門口」中成藥，藥材質量與功效更是不容有失。不想中伏？HK01為你整合了辨別真偽懶人包，教你精明消費，守護自己與家人的健康。



3招辨真偽

面對市面上層出不窮的影射貨及冒牌藥，其實只要細心留意，仍能發現破綻。以歷史悠久的北京同仁堂安宮牛黃丸為例，其正品就有多重防偽特徵。

不少信譽良好的品牌已引入先進的防偽技術，最直接可靠的方法，便是檢查產品包裝上的防偽標籤。例如，正品正貨的北京同仁堂安宮牛黃丸，在包裝鐵盒上會貼有附「量子雲碼」的防偽溯源標籤，一掃登入防偽App或通過微信小程序核對，即可輕鬆驗證真偽。

廠家及中成藥註冊編號

正貨包裝上明確標示廠家「北京同仁堂國藥有限公司」及中成藥註冊編號HKC-04780。

字體清晰

正貨包裝上的字體工整，顏色鮮明；冒牌貨的排列則可能字體大小不一，顏色較為模糊。

購買名貴中成藥，首要關鍵是從源頭把關，確保購買渠道的可靠性。建議消費者光顧信譽良好的連鎖店、社區藥房、品牌專門店及官方網店。購買時，檢查上述防偽特徵，更仔細核對防偽標籤與註冊編號。對於來歷不明或價格異常便宜的產品，更應加倍警惕。

為何堅持買正貨？匠心製作 藥效是王道

花錢買藥，無非是為了健康。以350多年歷史的北京同仁堂為例，王牌產品北京同仁堂安宮牛黃丸貴為宮廷御藥，傳承至今已有150多年，成為家傳戶曉心腦血管健康的應急良藥。

北京同仁堂安宮牛黃丸選料上乘，惟一香港出品雙天然傳統配方，療效顯著。

北京同仁堂安宮牛黃丸的生產過程充分關注每一個細節。嚴選天然牛黃、天然麝香等地道藥材，確保藥力根源純正。根據清代吳鞠通《溫病條辨》古方，結合同仁堂獨門工藝，安宮牛黃丸專門應對突發心腦血管健康問題，非常珍貴。其傳統製作技藝更被列入國家級非物質文化遺產，每粒藥丸均經過上百道工序，並以國家級保密技術手工裹上金箔，確保藥效純正穩定。再者，加上本地著名大學中醫學院的科研實證支持，證實其在提升存活率及保護腦神經方面的功效與安全性^。

以手工搓丸、蠟封等多重傳統工藝製成，體現同仁堂「炮制雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力」古訓的製藥精神。

冒牌藥及影射貨的藥效存疑，部分成分更無從考究，誤服可能對身體造成無法挽回的傷害。為了自己和家人的健康，建議光顧「北京同仁堂」專門店或具信譽的連鎖店及藥房正規渠道購買。

網址︰https://cm.tongrentang.com/heartbraincare/#!/

(資料及相片由客戶提供)