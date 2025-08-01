陰天要防曬—3次曝曬出水泡！皮膚癌機會高2.8倍！

人口老齡化，特區政府持續鼓勵長者外出活動，這是好事，但皮膚科專科醫生陳厚毅提醒，近年夏天愈來愈酷熱，紫外線也更猛烈，由小孩至長者戶外活動時都要注意做好防曬，尤其須避免曬傷皮膚。

「曬傷的部位，通常會出現紅、痛等症狀，嚴重時更會出水泡，特別提醒大家：當曬傷出水泡，即表示有機會增加皮膚癌的風險。所以，如果長時間逗留在戶外的話，不論任何天氣或季節，亦應為皮膚塗抹足夠的防曬產品。甚至即使逗留在室內，如果靠近窗邊會受到陽光照射的話，也有塗上防曬的需要。」陳醫生表示。

根據香港防癌會資料，若我們的皮膚連續兩次曝曬至形成水泡，日後引發黑色素瘤皮膚癌的相對風險為1.7，即比沒經過曝曬的人士高70%。如果連續經過3次曝曬並形成水泡的話，相對風險更會增加到3.8，即比沒經過曝曬的人士高2.8倍！

但即使在夏天，天文台公布的「紫外線指數」也有高有低，每日不同。例如：正準備到戶外，但天陰不見太陽，是否需要搽防曬呢？

「答案是需要的，」陳醫生說，「在冬天甚至是陰天的天氣，也需要注意防曬。因為太陽釋放的紫外線A（UVA）會導致皮膚老化，催生皺紋和把皮膚曬黑，亦有可能增加皮膚癌風險。其實紫外線無處不在，就算天上有雲層，也無法阻擋UVA。所以，即使是陰天的日子，天文台公布的紫外線指數不算高，若在戶外逗留的時間較長，仍有可能令皮膚曬黑甚至導致皮膚老化。」

戶外活動時若果有出汗的話，應注意每隔2-3小時就補搽防曬。若皮膚上有汗水，可先用紙巾抹乾汗水再塗防曬產品，而且要注意塗在頭皮、嘴唇、耳背、手背等部位，因為這些都是常見會被曬傷的地方。若從事水上活動，無防水效果的防曬很容易被水沖走，更需勤於補塗。

陳醫生最後提醒，皮膚癌是人類常見的癌症之一，全球發病數字持續上升，本港每年的新症個案亦不斷增加，所以絕不可掉以輕心。