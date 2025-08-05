羅蘭﹑魏綺清﹑蘇珊﹑御藥堂﹑樂本健等勇奪健康品牌成就大獎

凝聚健康力量 表揚卓越品牌共創未來

由香港醫療護理發展協會主辦的「醫護之選—健康品牌成就大獎2025」頒獎典禮日前順利舉行。配合政府推動慢性病防治等公共健康政策，市民對健康議題的關注持續上升。為推動企業積極響應社會健康需要，並促進行業質素提升，協會設立此獎項，肯定企業在相關領域的優異表現。票選過程由香港醫護市場調查及策劃負責，透過問卷調查形式邀請超過200位醫護人員參與。參選品牌須就服務質素、健康推廣成效及品牌核心價值三大準則接受評核，今年亦引入ESG（環境、社會與企業管治）評分元素，鼓勵企業實踐可持續發展策略，落實企業社會責任與永續經營目標。

頒獎典禮當日星光熠熠，由醫院管理局港島東醫院聯網前總監陸志聰醫生，JP任主禮嘉賓，並雲集多位醫療及學術界代表，包括香港醫療護理發展協會總理及註冊藥劑師孫耀燦先生、香港眼科視光師學會副會長林文凱先生、亞洲醫療復康及預防醫學聯會創會董事兼學術總監陳海聰醫生、心胸肺外科專科醫生余思遠醫生、耳鼻喉科專科醫生邱騏驄醫生、關愛社會醫生聯會創辦人及行政總監李罡毅醫生、香港能仁專上學院協理副校長馮志豪博士，以及健康促進學校咨詢委員會主席龐愛蘭女士，BBS, JP。活動由協會義務行政總監黃湫穎小姐主持開幕，並獲香港能仁專上學院、香港安老及復康協會、港九勞工社團聯會—香港保健員協會、關愛社會醫生聯會及亞洲醫療復康及預防醫學聯會支持，展現業界協作的決心，合力推動香港健康產業向更高質素邁進。

頒獎嘉賓：

• 醫管局港島東醫院聯網前總監—陸志聰醫生, JP

• 耳鼻喉科專科醫生—邱騏驄醫生

• 香港眼科視光師學會副會長—林文凱先生

• 心胸肺外科專科醫生—余思遠醫生

醫管局港島東醫院聯網前總監—陸志聰醫生, JP

香港醫療護理發展協會總理/ 註冊藥劑師—孫耀燦先生

香港醫療護理發展協會義務行政總監香港醫護市場調查及策劃菫事—黃湫穎小姐

羅蘭、魏綺清、蘇珊榮獲「健康成就獎」

賽事3名「醫護之選—健康成就獎」得主分別是羅蘭女士、魏綺清女士及蘇珊女士。羅蘭女士演藝資歷深厚，曾參演數百部影視作品，屢獲金像獎肯定。近年雖年屆九十，仍積極參與義工與慈善活動，回饋社會；魏綺清女士80年代以「白兔仔」DJ身分出道，現為加拿大腎臟基金會華人腎臟互助協會榮譽委員，長期參與慈善籌款，致力推廣健康訊息；歌手蘇珊女士出身音樂世家，關注健康議題，並多次參與慈善演出，以歌聲支持公益。

「醫護之選—健康成就獎」得主 羅蘭女士

「醫護之選—健康成就獎」得主 魏綺清女士

「醫護之選—健康成就獎」得主 蘇珊女士

除了個人獎項，勇奪「醫護之選—健康品牌成就大獎」的品牌共有17個，當中3個品牌更榮獲特別獎項。

「醫護之選—唯一潤喉產品品牌成就大獎」得奬品牌 馬膳庭

台灣品牌馬膳庭成功以潤喉產品奪得「唯一潤喉產品品牌成就大獎」。其母公司台灣臻品禮坊(香港)有限公司於1997年在台灣成立，在2017年拓展至香港，曾獲「香港著名品牌」及旅發局認可等榮譽。臻品禮坊秉持「醫食同源」理念，專注開發融合傳統智慧與現代工藝的健康食品；又積極參與社會活動及推行員工健康計劃，推動健康文化的普及，展現企業的社會責任感。

「醫護之選—唯一潤喉產品品牌成就大獎」品牌得主 馬膳庭

「醫護之選—醫學去斑創新突破大獎」得奬品牌 JC Beauty

JC Beauty單次收費美容中心則獲得「醫學去斑創新突破大獎」。品牌致力提供受國際認證的正廠正貨，深受顧客信賴，過往亦屢獲殊榮，包括「第二屆 ESG 品牌企業獎」及「香港傑出美業誠信服務大獎」。品牌又積極回饋社會，如成立基金資助醫療教育和贊助多項慈善項目；更提供員工療程優惠，落實內部健康文化及企業責任。

「醫護之選—醫學去斑創新突破大獎」品牌得主 JC Beauty

「醫護之選—唯一中式保健食品品牌成就大獎」得奬品牌 綠養坊

綠養坊為本地知名的中藥保健品企業，已連續2年獲獎，本年更勇奪「唯一中式保健食品品牌成就大獎」。作為首家與本地大學合作，以先進科研技術生產的品牌，綠養坊全面掌控產品研發、生產及推廣流程，擁有國際認證及嚴謹檢測標準，致力為顧客提供一站式優質服務。品牌亦積極參與社會公益，造福社會健康發展。

「醫護之選—唯一中式保健食品品牌成就大獎」品牌得主 綠養坊

其餘品牌亦有出色表現，當中原味家作、御藥堂、BL Beauty及樂本健繼贏得往年大獎於今年度再奪殊榮。

「醫護之選—健康品牌成就大獎2025」得獎名單：

肯定品牌貢獻 共築健康與永續並行的社會

香港醫療護理發展協會作為獲稅務豁免的慈善團體，致力推動跨專業協作，提升醫護行業水平，並促進社區整體健康。協會連續五年舉辦「醫護之選—健康品牌成就大獎」，嘉許於健康產品及服務領域表現卓越的品牌，同時透過舉辦醫療健康講座及新聞發布會，積極推廣健康生活模式，提升市民健康意識。

協會對本年度獲獎品牌表示熱烈祝賀，並感謝其在推動本地健康產業發展方面所作出的貢獻。展望未來，協會將繼續與業界攜手合作，推動行業持續進步，為建構更健康、更可持續的社會注入力量。

如有企業希望參與下一屆「醫護之選—健康品牌成就大獎」，歡迎致電 6743 4551 或瀏覽協會網站了解詳情。

(資料及相片由客戶提供)