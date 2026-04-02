IVF多次流產港媽親述求子之路：為何最終選擇「北上試管和保胎」?

「這個決定，一定是我這40年來最正確的一個。」



40歲的陳女士（化名）求子多年，經歷香港、台灣4次IVF（試管嬰兒）失敗後，幾乎已認定自己與孩子無緣。一次偶然，她在IVF媽媽群見到另外一位「同路人」——一位經歷多次流產的媽媽，在深圳做完免疫檢查後成功報喜，趁周末到深圳聚餐，陳女士抱着「試最後一次」的心態掛號問診……

起初，陳女士對深圳醫療只是觀望、甚至懷疑。然而，第一次面診時，醫生專業的解答讓她放下戒心；精準檢查很快鎖定了反覆流產的「元兇」；配合中西醫結合調理，身體逐漸回到最佳狀態，最終，迎來了屬於她的可愛寶寶，萬千堅持，終成圓滿。

「沒想到，深圳醫療早已與國際接軌，服務更加是體貼入微。」陳女士感歎，這次經歷，讓她對深圳醫療有了徹底的改觀——不僅技術嚴謹，更免去了漫長排隊，舒適的環境與人性化的關懷，讓準媽媽們少一份焦慮，多一份從容。

這次《香港01》將走訪一間港人北上求子熱選的醫院——由國內泌尿外科泰斗梅驊教授創立、並由「中國試管嬰兒之父」莊廣倫教授傾力指導建成的深圳中山婦產醫院。

該醫院深耕輔助生殖40載，已發展成集科研與臨床於一體的大灣區婦產生殖標桿醫院，不僅保持65% IVF成功率、90%高保胎率，更坐擁國際領先的實驗室與科研團隊，多項研究成果屢獲殊榮，在高齡求子、反覆流產、疑難不孕等領域積累了深厚口碑。

「求子多年，為何寶寶總是留不住？」、「走了這麼多彎路，到底如何才能成功懷孕？」這次，我們帶着許多求子家庭最關心的2大疑問，走進診室，請資深醫生為大家逐一拆解。

拆解IVF「終極難關」為何總是留不住BB？

談及反覆流產，生殖醫學科主任醫師、香港中文大學在讀博士莫美蘭醫生指出，深圳中山婦產醫院作為少數以輔助生殖為核心的婦產專科醫院，對生育鏈條上的每一個環節均進行深入研究，並針對多囊卵巢綜合徵、子宮肌瘤、高齡妊娠、子宮內膜薄等常見病症，設立專病專研課題。

「在數十年臨床中，我們經常看到不少夫婦在進行IVF時，最痛心的並非未能受孕，而是胚胎明明成功着床，卻在數周後不幸流產；亦或是歷經多次植入，胚胎仍無法順利『紮根』。」

醫學上，這種情況稱為復發性流產（RSA）及反覆胚胎種植失敗（RIF）。莫美蘭醫師強調，這種情況的原因十分複雜，其中母體免疫系統異常也是不可忽視的關鍵因素，當母體免疫系統失衡誤將胚胎視為「外來入侵者」時，也可能導致流產或植入失敗。

基於此，深圳中山婦產醫院自2010年起，前瞻性地布局免疫相關研究，尤其聚焦子宮內膜免疫微環境領域，為反覆流產及種植失敗患者尋找破局之道。

破解反覆流產難題 獨門保胎成功率高達90%

經過十餘年子宮內膜免疫研究，深圳中山婦產醫院建立了國內首個「子宮內膜免疫細胞數字化分析平臺」，透過數字化檢測，讓藏匿的免疫問題一目了然，為臨床治療提供了精準指引，該科研成果不僅屢獲國內科技進步獎，更頻繁亮相國際學術舞臺，備受讚譽。

憑藉「多學科協助+精準檢測+個性化干預」創新模式，醫院成功幫助眾多反覆流產及種植失敗患者走出困境，實現了高達90%的保胎成功率，穩居國際領先水準。

據生殖免疫科主任、醫學博士連若純醫生介紹，目前醫院患者群體中，不僅有相當比例本港居民，還有許多海外IVF失敗後，轉赴深圳尋求免疫檢查、輔助生殖與保胎管理的求子家庭。

對於屢次求子受挫的準媽媽，生殖免疫科採用「由淺入深、層層排查」的診療路徑：從基礎病因篩查，到深度免疫指標分析，逐步精準鎖定難孕根源。團隊將「輔助生殖」與「生殖免疫」雙重策略有機融合，營造最適宜胚胎着床與成長的「溫床」，讓每一次希望都能在科學與關懷中落地生根。

港媽真實見證：38歲謝太的安心「助孕之旅」

這次探訪，剛好遇到一位來自香港的準媽媽——38歲的港媽謝太（化名）。「最初是因為婦科手術來到這裡，覺得醫生團隊好專業。所以就決定繼續在這裡開啓我的助孕之旅。」

謝太分享道，醫生團隊全程用流利的廣東話耐心解讀每一份報告，這份親切感、安全感，大大緩解了她對未知療程的焦慮。

目前，謝太正處於身體調理階段，即將進入正式助孕診療。談及未來，她眼中充滿了期待：「如果沒有遇到深圳中山婦產醫院，我可能已經放棄了做媽媽的夢想。這裏不單是技術好，醫護人員的同理心也給了我很大的力量！」

搶先直擊！「深港1小時醫療圈」舒享高水準助孕醫療

作為深耕輔助生殖40載的標杆醫院，深圳中山婦產醫院不僅在技術上領先，更在就診體驗上為備孕夫婦打造「五星級」專業醫療空間：

• 個體化、精準助孕方案：為每對夫婦量身定制「一對一」精準診療方案，依據卵巢、卵子與精子的情况調配優化助孕方案，從促排用藥到優胎培養，全方位診療突破生育瓶頸。

• 多學科會診（MDT）：匯聚生殖醫學科、生殖免疫科、中醫科、男科、婦科及產科等多領域專家，提供「多學科聯合會診」模式，打破單一科室的診療局限，為難孕、反覆種植失敗或習慣性流產等複雜案例，制定覆蓋術前調理、精准植入、動態保胎的全鏈路診療方案。

• 國際前沿實驗室設備：實驗室配備國際最新一代胚胎培養監控系統及高精度檢測儀器，以尖端設備優化培育環境，提升IVF成功率。

• 自設科研中心支撐技術轉化：醫院擁有專屬的高規格科研平台，將前沿科研成果轉化為臨床診斷支持，能更精準地鎖定難孕、反覆流產的病因。

• 高隱私度及人性化環境：院內設有大量獨立面診室及VIP候診專層，充分保障求診者的隱私；更有專屬醫助提供「一對一全程導診」，讓求醫過程更從容、更安心。

• 港深1小時醫療圈：醫院位置優越，過關抵院僅需20分鐘，輕鬆實現港深「1小時醫療生活圈」，讓跨境求醫不再奔波。

HK01讀者獨家！香港居民專屬優惠

適逢深圳中山婦產醫院建院40周年，響應國家「生育友好」政策，醫院於今年上半年特別推出「愛有保障」生殖健康公益檢查服務，香港居民及外籍人士均可同享，致力於為所有在求子路上奔波的家庭，提供最專業、最溫暖的醫療支持。

本項目特別適合以下群體：備孕半年仍未如願的夫婦、經歷過試管嬰兒（IVF）未成功的伴侶，以及正在積極規劃孕育的大齡戀人。

*以上優惠受條款及細則約束，請向醫院查詢最新詳情。

不再讓生育難題困擾你的家庭！立即聯絡專家團隊瞭解更多：

醫院地址：深圳市福田區越華路一8號

（落馬洲過關，地鐵10號線至「孖嶺站」，過關抵院約20分鐘。）

醫院網站：https://www.zsmw.net/

香港熱綫：（852）5371 7972

深圳熱綫：（0755）8386 1001

（資料由客戶提供）