中醫抗氧化營養全攻略｜從飲食到AI健康管理　強化身體免疫防線

在現代都市急速的生活節奏下，壓力、不良飲食習慣、熬夜加班及環境污染，都令我們的身體長期處於失衡狀態。註冊中醫師 Tina Yu 指出，從中醫角度來看，這些生活因素都會造成「氣機不暢」、「陰虛火旺」或「氣血失和」。從現代醫學的角度來看，則意味著體內的「氧化壓力」累積，加速細胞受損，導致疲倦、早衰及免疫力下降等問題。



抗氧化防線 從飲食開始

為了應對現代生活的挑戰，充足的抗氧化營養素對維持細胞健康至關重要。其中，類胡蘿蔔素（如 β-胡蘿蔔素、番茄紅素、葉黃素等）被視為具代表性的天然抗氧化劑，能有效中和體內自由基。Tina 亦提到，類胡蘿蔔素有助維持黏膜完整與組織健康，與中醫「五色入五臟」的養生理念相符。例如紅黃色或深綠色蔬果富含此成分，常被認為有助養脾補血或疏肝養目。

Tina 並補充指，由於類胡蘿蔔素屬於脂溶性，建議於餐後或搭配適量油脂食用，以提升吸收率。需特別說明的是，中醫所談的「氣血」、「陰陽」與現代營養學的「抗氣化」、「自由基」屬於不同的理論體系，二者不宜直接等同。在追求健康的路上，建議採取「中西合璧」的策略：既利用中醫理論調理整體的體質偏盛，同時參考現代科學的精準營養建議。例如，在享用一份富含類胡蘿蔔素的深色蔬菜時，滴入幾滴優質油脂，就是實踐這種跨領域智慧的最佳案例。

精準量化抗氧化健康數據

為了讓營養管理更具科學依據，Nu Skin 研發了 Prysm iO 智能檢測技術，將個人營養追蹤帶入數據化時代。這款非侵入式皮膚檢測儀可即時量化肌膚中的類胡蘿蔔素水平，並結合 AI 演算法生成個人健康分數——「Prysm 分數」。15秒的檢測涵蓋超過 700,000 次高光譜吸收測量，協助分析體內抗氧化狀況。

整個過程簡單易懂：首先以高光譜掃描方式檢測皮膚類胡蘿蔔素濃度，了解日常飲食與補充品的實際效果；接著透過應用程式追蹤分數變化與健康趨勢；最終根據分析結果調整生活習慣，助你持續改善和養成更健康的生活習慣。當對自己的身體狀況有更清晰的了解後，將更有信心和動力做出積極的改變，從而實現更好看、更舒適、活得更健康的狀態。

強化細胞活力 抗氧化補充系列

Nu Skin Pharmanex® 推出多款著重抗氧化支持的營養補充產品，配方取材自水果與蔬菜成分，旨在協助維持細胞健康與抗衰老。產品建議按標準攝取量使用，以達至最佳的營養支持效果。

主要產品包括：

• 如沛補充營養素

• g3® 活能飲品

• ageLOC® 悠沛®

• 水盈膠原美肌飲

• 明眸配方

• MYND360™ 醒腦力

科學驗證 獨有6S品質標準

Nu Skin Pharmanex® 近年在營養補充品市場中建立穩定地位，其優勢來自長期的科研基礎與品質管理。品牌累積逾 40 年抗衰老及營養研究經驗，設有研究中心及跨專業科學團隊，致力推動營養補充品的安全與效能實證化。Pharmanex® 採用自家研發的 6S 品質標準制度，透過完整科學流程確保產品穩定與可靠：

• 選題 (Selection)：僅選取在功效、安全與研究基礎上具充分數據支持的原料。

• 來源 (Sourcing)：從產地、品質及主要成分濃度等方面嚴格篩選供應來源。

• 規格 (Specification)：為原料、活性成分及最終產品設定明確而可追溯的基準。

• 標準化 (Standardization)：確保有效成分劑量一致，維持產品穩定性。

• 安全 (Safety)：參考現有文獻並進行額外研究，以符合法規及安全標準。

• 實證 (Substantiation)：所有功效聲稱均需經科學文獻或臨床資料支持。

以科學為本 實踐主動健康生活

營養補充品有輔助作用，仍須配合良好的生活習慣，如均衡飲食、充足睡眠、適度運動，才能維持健康狀態。Pharmanex® 透過嚴謹的 6S 科研制度，確保產品由原料至功效驗證均以科學標準為依據，並結合 Prysm iO 的健康數據分析，讓營養管理和生活習慣的成效得以量化。這種由經驗導向轉為數據導向的方式，為消費者提供更精準的健康參考。

面對都市生活壓力與環境挑戰，結合科學與傳統智慧能為身體建立穩固的防禦基礎。主動掌握個人健康數據，不僅有助了解自身營養狀況，更是邁向全面健康生活的重要一步。Nu Skin Pharmanex® 透過整合 6S 品質管理與 Prysm iO 數據化技術，推動營養追蹤走向更精準與個人化的方向。

想了解更多技術與產品資料，可瀏覽 Nu Skin 官方網站。

註冊中醫師 Tina Yu

（資料及圖片由客戶提供）