40+、60+營養缺口！5合1全效均衡營養品輕鬆應對每日所需

隨著年齡增長，人體代謝及肌肉量逐漸下降，加上現代生活節奏急促，不少中年及長者在日常飲食中較難攝取均衡營養。對於忙碌的40歲以上上班族而言，三餐不定時或外食頻繁，容易出現營養攝取不均的情況。相比之下，60歲以上人士則可能因食量減少及肌肉流失，對蛋白質及多元營養素的需求更為關鍵。在這種情況下，部分人會考慮以營養補充品作為日常飲食的輔助，以提升整體營養攝取的完整性。市面上亦有針對中老年需要而設的均衡營養產品，例如屈臣氏新推出的「健倍加全效均衡營養品」，主打方便補充多種營養素，為不同年齡層提供多一種選擇。



5合1科學配方 全面均衡的營養支援

產品採用「5合1」營養配方，結合蛋白質、膳食纖維、不飽和脂肪、維他命及礦物質等五大類關鍵營養元素，針對成人日常所需作出補充。配方中特別加入 CaHMB 強肌配方，有助維持肌肉量及身體修復，或有助減低跌倒風險。同時配合膳食纖維，有助促進腸道蠕動及維持消化系統功能。

配方亦加入多種微量營養素，包括維他命B群、維他命D及鈣，以及鋅等礦物質，有助補足日常飲食中較易忽略的營養元素，提供完整的營養支援。

對於飲食不規律或攝取不足的人士而言，相關配方可作為日常膳食的補充選擇，在一定程度上提升營養攝取的完整性。在實際應用上，可按個人需要用作代餐或加餐，提升營養攝取的便利性。

深入解構五大關鍵健康成分

屈臣氏健倍加全效均衡營養品

產品配方圍繞五大健康範疇設計，涵蓋肌肉骨骼、視力、心血管、免疫及消化系統，透過不同營養組合提供針對性支援：

1. 肌肉與骨骼 ｜支援日常活動力

配方包含 CaHMB¹、三重蛋白及維他命 D。CaHMB 常見於肌肉健康補充配方，有助支持肌肉蛋白合成及減少流失；三重蛋白則提供多來源胺基酸，有助維持肌肉量。配合維他命 D 促進鈣質吸收，有助維持骨骼密度及整體活動能力，令成年人日常行樓梯、提重物或長時間走動都更輕鬆。

2. 眼睛健康 ｜應付長時間用電子產品

配方加入葉黃素同維他命 A。葉黃素主要集中在眼睛黃斑位置，幫助過濾部分藍光、減輕眼睛氧化壓力；維他命 A 則支援視覺運作，幫助維持日常視力健康，特別適合需要長時間使用手機、電腦或經常感到眼睛疲勞的成年人。

3. 心臟健康｜支援日常循環狀態

產品含奧米加-3及奧米加-6²脂肪酸，屬多元不飽和脂肪，或有助於穩定血脂及支持心血管功能，適合關注長遠健康管理成年人。

4. 免疫健康｜應付轉季與忙碌生活

配方涵蓋8種與免疫功能相關的微量營養素，包括維他命A、C、D3、B6、B9、B12，以及銅與鋅。這些營養素有助由內到外支援免疫系統，幫助身體建立免疫細胞、對抗氧化壓力，應付成年人因工作忙碌、休息不足或轉季時對免疫力的挑戰。

5. 消化健康｜減少日常腸胃不適

腸道方面，配方加入約 35 億活性益生菌(鼠李糖乳桿菌 GG*)同益生元菊粉。益生菌幫助維持腸道菌群平衡，而益生元就為益菌提供營養，雙重配合，有助支持腸道環境及正常消化功能，減輕成年人常見因飲食不定時或消化不良所引起的胃氣不適感。

從營養管理出發 守護日常健康

均衡營養對維持體力、肌肉狀態及整體健康具重要作用。對於日常飲食未必穩定或有額外營養需要的人士，選擇合適的營養補充產品，可作為輔助方式之一，幫助填補營養缺口。

屈臣氏健倍加全效均衡營養品主打多元營養配方及使用便利性，讓不同年齡層可按個人需要選擇適合自己的營養補充方案。如希望了解更多產品資訊，或不確定是否符合自身需要，歡迎到屈臣氏門市諮詢營養師，或瀏覽官方網站了解詳情，作出合適選擇。

¹ 每100毫升含有0.32克CaHMB

² 每100毫升含有0.1克奧米加-3及0.5克奧米加-6

*生產時每份含有3.5 x 109 菌落形成單位的益生菌。

此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。This product is not registered under the Pharmacy and Poisons Ordinance or the Chinese Medicine Ordinance. Any claim made for it has not been subject to evaluation for such registration. This product is not intended to diagnose, treat or prevent any disease.

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（資料及圖片由客戶提供）