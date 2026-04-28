外科專科醫生講解如何處理大粒腸瘜肉 內視鏡黏膜下剝離術

大腸癌是本港第二常見的癌症，近年醫學界提倡大腸癌篩查，包括高風險群組接受大腸鏡檢查，檢查期間若發現瘜肉，可即時將瘜肉切除。外科專科醫生蕭燕愉表示，以上做法一般來說非常安全，「如果腸道內的是腺性瘜肉，在它演變成癌症之前切除，亦即杜絕了它變成癌症的機會，可幫助病人減低患上大腸癌的風險。」



然而瘜肉有大有小，並非全部適合用大腸鏡即時切除。

「切除瘜肉最重要有兩個目標，第一是安全地切除瘜肉，不會穿破腸道；第二是希望全粒瘜肉完整切除然後送去化驗，而不是切片送去化驗，讓病理科醫生可以完整分析它的性質，以獲得更準確的跟進依據。」蕭醫生表示，「一般來說，小於兩厘米的瘜肉可以普通的大腸鏡在安全情況下切除，但兩厘米或以上的瘜肉，若想完整又安全地切除，就未必是簡單的大腸鏡可做到，現時有較先進的技術『內視鏡黏膜下剝離術』（Endoscopic Submucosal Dissection），可以處理這類情況。」

她指出，「內視鏡黏膜下剝離術」是在傳統大腸鏡技術之上再深造的一種較複雜的技術，需要醫生和經過特別訓練的護士配合，每次手術時間也比一般大腸鏡切除瘜肉長，視乎瘜肉的位置、大小及複雜程度，手術過程可以由個多小時到三、四小時不等。

「此外，由於切除的範圍較大，而較大的瘜肉黏連肌肉層的機會也較高，所以術後流血、腸道穿破等風險也比普通大腸鏡切除瘜肉高。術後病人需要留院觀察，而不像一般大腸鏡切除瘜肉般可即日出院。」蕭醫生說。

傳統上，未有「內視鏡黏膜下剝離術」之前，兩厘米以上的瘜肉就算屬於良性，由於無法以大腸鏡切除，大多需要進行大腸切除手術，即把瘜肉連同大腸切去。近年有了新技術，可幫助部分病人無需為了良性瘜肉而切除大腸。

「這種技術的具體做法，病人準備工夫其實和一般大腸鏡差不多，術前須戒口和飲瀉水清除腸內的糞便，一般由麻醉科醫生進行監察麻醉，讓病人可以在舒適安全的情況下接受手術。首先用大腸鏡到達目標的位置，然後用儀器注射特製的溶液，將大瘜肉升起，和肌肉層盡量分離，然後用特製的電極刀同樣經過大腸鏡到達目標位置，將整粒腫塊或瘜肉完整地切除，過程之中需要止血，之後以金屬手術鉗將腸道內的傷口閉合，手術便完成。」蕭醫生表示。

她提醒，瘜肉切除後可以在若干年後再度長出，所以醫生會在切除瘜肉後細心審視化驗報告，根據瘜肉的大小、性質及數量等，判斷病人將來再患上腸瘜肉的風險有多高，建議應該相隔多久再做大腸鏡複查，持續跟進以防將來有大腸癌。