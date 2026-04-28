在職媽媽如何提升免疫力？拆解「積勞成疾」原因與自救方法

每天既要「趕頭趕命」出門上班、應付繁重的工作，下班後還要照顧孩子，這種生活節奏，是無數香港在職媽媽的真實寫照 。在長期高壓的拉扯下，不少女性發現自己無論怎麼休息都不夠，精神疲乏，免疫力也隨之變差。容易生病，對在職媽媽來說無疑是一場「災難」，生活如同「骨牌效應」般全面崩潰。到底有甚麼方法可以打破這個疲勞與生病的惡性循環？



為何在職媽媽特別容易「積勞成疾」？

人的體力與免疫系統息息相關。隨著年齡增長，加上長期睡眠不足和壓力超載，身體的自我修復能力自然會走下坡。很多踏入三十多歲的媽媽都發現，稍微作息不定時，各種小毛病便接踵而來，過往只需要休息一兩天就能消退的輕微感冒徵狀，現在往往拖延長達一個月，即使看了幾次醫生也未必能徹底「斷尾」。這正是因為身體長期處於「透支」狀態，導致免疫系統防線失守。

要打破這個惡性循環，關鍵在於從根本調理體質，重新喚醒身體的防禦機制。當務之急是尋找能夠同時清除深層疲勞，又能有效提升免疫力的方案。只要把身體的「防護網」重新修補好，才能應付每天高強度的生活節奏。

如何挑選真正有效提升免疫力的產品？

說到提升免疫力，許多注重養生的女士會選擇從中醫藥理入手調理。在傳統保健觀念中，靈芝一直被視為固本培元的珍品，靈芝內含豐富的「靈芝多醣」及「三萜類」等活性成分，有助於激活體內的免疫力，調節免疫系統平衡。不過，市面上的靈芝產品多如繁星，到底該如何選擇？關鍵在於原材料的產地及活性成分含量。

位元堂作為No.1藥材質素品牌¹，對藥材的把控能力高。位元堂「百草靈芝皇」正正針對都市人的免疫力需求，嚴選來自長白山的優質野生靈芝，具有強免疫、安睡、健脾補氣等八大功效。

位元堂「百草靈芝皇」嚴選來自長白山的優質野生靈芝，配方選用了8種靈芝專方，結合了6種野生靈芝、2種功效靈芝。

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告別疲勞透支 讓親子時光更有質素

健康是一切的基石，調理身體並非一朝一夕的事，但只要持之以恆，絕對能看見成效。根據內部用家調查指出，超過9成的用家認同在食用1個月後，能有效增強免疫力²。

對於一眾忙碌的在職香港媽媽而言，最珍貴的莫過於陪伴孩子成長的時光。當體魄回復強健，不再被病痛和疲倦感糾纏，自然能找回生活的平衡，擁有充足的體力和精神，與小朋友享受更多優質的親子互動時光，這才是真正的高質量生活。

^ 根據2024年3月ALS Technichem (HK) Pty Ltd. 測試結果

# 根據2024內部資料

¹ 根據Ipsos於2023年3月至4月訪問502位香港中式保健品用家進行之香港中式保健品品牌研究結果。(Ipsos Hong Kong Limited版權所有) ​

² 根據2024年12月內部用家調查

（資料及相片由客戶提供）