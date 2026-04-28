灰甲成香港都市病？延醫可致蜂窩性組織炎　長脈衝激光助斷尾

香港天氣潮濕悶熱，尤其踏入雨季或回南天，絕對是真菌繁殖的溫床！有調查顯示，平均每6名香港人便有1人受灰甲問題困擾，早已成為都市病之一。不少港人因上班需長時間穿着皮鞋或波鞋，雙腳「焗」足十多小時，隨時會被真菌盯上，感染令人困擾的「灰甲」（甲癬），但不少人都忽略灰甲的初期病徵，如指甲變黃、變厚或出現碎屑，以為只影響外觀，但其實治療灰甲，是一場與時間的競賽，分秒必爭。



拆解灰甲三大危機 延治嚴重可致蜂窩組織炎

灰甲絕對不只是「礙眼」這麼簡單，若未有及時處理，真菌會不斷繁殖並深入甲床，引發以下嚴重後果：

• 蔓延傳染：真菌具有極高傳染性，除了會由一隻腳趾蔓延至其他健康的腳趾，更有機會透過共用拖鞋、毛巾或地板，傳染給同住的家人！

• 引發痛楚影響走路：變厚的灰甲在穿鞋時會受到壓迫，導致走路時感到赤痛，嚴重甚至會令指甲脫落或倒生，影響步姿。

• 併發其他感染：若足部有微小傷口，真菌入侵有機會引起蜂窩性組織炎等更嚴重的細菌感染。

面對頑固的灰甲，單靠塗藥水往往難以滲透甲板。要徹底解決問題，尋求專業的治療中心才是上策。專注於灰甲護理的「愛完美灰甲治療中心」，憑藉其針對性及專業的療程，治癒不少受灰甲困擾人士。

藝人布偉傑（阿一）曾飽受灰甲困擾，在接受「愛完美灰甲治療中心」的專業長脈衝激光療程後，腳甲已完全康復。

星級用家布偉傑實證「愛完美」四大專業優勢

當中包括星級用家「阿一」布偉傑（Brian Burrell），他分享自己在「愛完美」的治療體驗，大讚中心的服務與坊間美容院截然不同，並透過以下4大重點，拆解療程的高效秘密：

引入香港製造激光儀器 深入甲床殺菌

坊間很多治療只停留在表面，但布偉傑表示：「愛完美的治療師為我詳細講解，原來激光機都有分長短脈衝。他們現時使用的是香港製造的激光儀器，可以發放長脈衝，更有效地穿透指甲，直接殺滅隱藏在甲床下的頑固細菌及真菌。」

治療師具備專業資格 緊貼康復進度

對抗灰甲需要耐性，專業的跟進非常重要。「這裡的治療師持有專業證書，他們會定期幫我的腳甲做詳細檢查，分析康復進度，過程令人感覺非常專業和放心。」

患者專屬工具 杜絕交叉感染

處理灰甲最怕就是衛生問題，布偉傑對此讚不絕口：「每位來到愛完美的會員，都會獲分配一套專屬於自己的修甲工具，完全免除了交叉感染的風險，這點真的讓我感到非常安心！另外，每次來到做療程時，他們還會貼心地把我的鞋子放進殺菌機進行消毒，連這些細節都照顧周到。」

專精灰甲治療 效果遠超一般美容院

「我之前也被其他美容院推銷過灰甲療程，但其實很多美容院都不夠專業，只是簡單地用激光在指甲上掃幾下，做完效果完全不明顯。但來到愛完美，他們只專注做灰甲服務，整件事變得極度專業。他們擁有一套非常完整且具針對性的灰甲治療流程，做完一次已經看到明顯的改善效果！」

對比圖清晰可見，治療前（左圖）的病灶甲面已不復見，取而代之的是健康、光滑、且透出自然粉紅色的新生甲面（右圖）。

把握治療黃金期 從根源重塑健康雙足

灰甲問題不會自行痊癒，拖延只會令情況惡化。如果你或你的家人正受灰甲問題困擾，不妨參考布偉傑的推薦，尋求專業的幫助，從根源消滅真菌！

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（資料由客戶提供）