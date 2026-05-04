人蔘功效大揭秘！中醫教你正確食法　一次過解決9大氣血虛問題

不少30歲以上人士常感精神不振、抵抗力弱或手腳冰冷。中醫認為「氣血」是維持生命的兩大根本，「氣」負責推動器官機能，「血」則負責補充營養。一旦氣血失衡，身體功能便會減弱，導致營養吸收不佳，甚至造成慢性虛損。許多人會食人蔘補氣血，但其實要食得正確，才真正有效。



我們特別邀請到資深註冊中醫師、台灣中醫診所總院長郭大維院長為大家揭開「人蔘功效」的大秘密，並教大家如何透過正確食法，一次解決9大氣血虛問題！

台灣中醫診所總院長郭大維醫師建議，將紅蔘與白蔘按適當比例搭配食用，能達到不寒不燥、全面補足氣血的最佳效果。

人蔘品種繁多 紅蔘與白蔘功效大不同

郭院長指出，市面上的人蔘品種主要可分為紅蔘與白蔘，兩者的性質與功效各有側重：

• 紅蔘（溫補驅寒）：紅蔘是經過蒸曬加工而成，性質偏溫，主要具備補血功效。如果單食紅蔘，容易出現上火、熱氣及頭暈等情況。一般而言，身體虛寒、無力及四肢冰冷的人士，最適合並建議選用紅蔘。

• 白蔘（溫和補氣）：白蔘沒有經過蒸曬處理，性質於人蔘之中最為溫和，並保留了人蔘原有的皂苷含量，它主要具備補氣功效。不過，單食白蔘可能會偏寒涼，容易引致胃脹痛。對於容易喘氣、疲倦易攰的人士，建議選用白蔘。

• 花旗蔘（補氣養陰）: 出產於美國和加拿大，性質十分寒涼，屬於最低級別的蔘種類，人蔘皂苷含量最少，補氣血功效不及白蔘和紅蔘。

中醫院長分享紅白比例搭配 「不寒不燥」最全面

很多人在選購人蔘時，常擔心單食紅蔘會「上火」頭暈，或單食白蔘、花旗蔘會導致胃脹痛。郭院長建議，只要比例搭配得宜，並達到補氣血循環的最佳平衡，應將「紅蔘＋白蔘」一起食用，性質得以平衡、不寒不燥，紅白同吃更可同時補氣血，基本上無論燥熱還是寒底體質都適合食用。

維特健靈「紅白天蔘」全新登場 加入亞精胺提升效能

針對現代人的氣血淤堵問題，維特健靈全新推出「紅白天蔘」。這款榮獲資深中醫院長郭大維推薦的產品，是市場上罕見結合紅蔘加白蔘的保健品。產品嚴選來自長白山的人蔘，並採用紅蔘加白蔘獨有比例，結合紅蔘補血與白蔘補氣的優勢，達到不寒不燥的效果，適合不同體質人士食用。此外，紅白天蔘創新加入了「亞精胺」（Spermidine）成分，能有效清理體內老舊廢物，氣血循環好，自然更有效將能量帶到身體各個「機器」。更值得一提的是，經實驗室測試證實，其總人蔘皂苷含量為市場第一^，能顯著助你補氣增體能，補血更延年。

市場罕見結合紅蔘與白蔘的膠囊保健品「紅白天蔘」全新登場，特別加入亞精胺以清理體內老舊細胞，經臨床實證只需4星期即可有效針對9大氣血不足徵狀*。

臨床實證！4星期有效針對9大氣血不足徵狀*

在日常生活中，許多人往往忽視了身體發出的微小警號。你是否曾感到即便睡眠充足，起床後仍覺得四肢沉重、提不起勁？又或是天氣稍有轉變，便比身邊的人更容易感到手腳冰冷？這些看似平常的「年紀大、機器壞」現象 ，其實很可能是體內能量下降、氣血不足的徵兆。

維特健靈「紅白天蔘」經臨床測試，證實4星期能針對改善以下9大常見氣血不足徵狀*：

倦：疲倦易攰

弱：抵抗力弱、易病

寒：手腳冰冷

虛：體虛面色蒼白

喘：容易喘氣

懶：說話陰聲細氣

悶：容易胸悶

暈：頭暈眼花

痠：腰膝痠軟

補足氣血 重拾活力人生

「氣血」是維持我們身體正常運作的根本。一旦氣血失去平衡或出現淤堵，便會引發疲倦、怕冷、虛弱等各種健康警號。傳統食蔘的方法未必能照顧所有體質，而維特健靈「紅白天蔘」採用獨有比例「紅蔘＋白蔘」的黃金組合，不寒不燥，再配合能清理老舊垃圾的亞精胺，真正做到從根源改善氣血循環。如果你正備受上述9大氣血虛問題困擾，不妨選擇這款有中醫學理及臨床數據支持的保健品，幫自己補氣增體能，補血更延年！

【銷售點】維特健靈「紅白天蔘」於維特健靈專門店、網店及萬寧有售。

維特健靈網店：https://go.vitagreen.com/4mVEYSf

萬寧網店：https://go.vitagreen.com/4mLGB4Z

*根據2026年1月臨床測試用家同意結果。

^根據2025年市面8個同類型產品的實驗室測試結果。

（資料由客戶提供）