降血壓同時護心腎 血壓藥怎麼揀？心臟科專科醫生分享真實個案

現代降血壓藥物多不勝數，心臟科專科醫生陳麒尹表示，不同類別的降血壓藥有不同的作用機制，一般人都會將「降血壓」和「護心」連在一起，但較少人留意「降血壓」和「護腎」的關係。

「廣義而言，血液經血管流入腎臟，由腎小球過濾再排出，而大部分降血壓藥都是在血液進入腎小球前產生作用，之後血液仍要經過腎臟處理，所以高血壓和腎臟關係其實是很密切的。」

他分享了以下個案： 五十多歲的李先生，已持續兩、三年高血壓，但不太想吃西藥，所以尋求中醫治療。中醫提醒他，高血壓和肝、腎都有關係，因此要多注意這兩個器官的功能，好好調理。但李先生本身是一個沒有恆心的人，吃了兩、三服中藥後覺得沒有即時療效，便停藥不吃，他當時想，自己只要節食、減肥、做做運動，調節一下生活節奏，便可以達到降血壓的目的。

如是者經過大半年，他的血壓並沒有得到任何的調整，反而愈來愈高。他初看中醫時上壓約 150（mmHg），這時已去到 180，愈來愈難以控制。終於在朋友勸告之下，他諮詢心臟科專科醫生，醫生冷不防他一坐下便問：「中醫說我的高血壓和肝、腎都有關，醫生你同意嗎？」

陳麒尹醫生表示，「類似這樣的個案並不是單一的，反而很多時都會碰到，而李先生提出的問題也和降血壓藥的選擇大有關係。」高血壓是本港除糖尿病以外，引致慢性腎衰竭以至需要洗腎的最大原因 ，兩者有著互相影響的關係，「無論任何原因，若血壓愈來愈高，都會令腎臟受損，包括引發腎衰竭。但另一方面，一些原發性的腎炎例如腎小球炎，又會導致繼發性的高血壓，所以治療時必須先排除其他病因才可以對症下藥。例如病人有繼發性高血壓，原因可能是腎炎，也可能是內分泌問題，若排除了內分泌及其他問題，之後便可主力保護腎臟，避免它繼續因高血壓受損。」

而在降血壓藥中，有部分藥物會針對腎功能的機制進行降壓，例如「血管緊張素轉化酶抑制劑」（ACEI）。陳醫生表示，ACEI 已使用多年，至今仍是治療高血壓、心血管疾病/心臟衰竭和糖尿腎病的一線藥物，「它可以減少導致血管收縮的血管緊張素生成，從而擴張血管、降低血壓，減輕心臟負擔及改善腎臟的血流。根據大型臨床研究（如 ADVANCE）顯示，以 ACEI 類藥物 Perindopril 為基礎的治療，能顯著降低糖尿病患者出現新發或惡化腎病的風險達 21%，亦能及早保護腎臟微血管。」

「不過在最初服用 ACEI 時，我們也要提防可能會出現的乾咳問題。」陳醫生補充，「研究發現，引起乾咳的原因主要是 ACEI 導致體內『緩激肽』積聚，緩激肽同時具有擴張血管及保護心臟的正面作用，也不會影響肺功能。臨床上，長期服用 ACEI 的病人中僅約 5% 會出現乾咳的情況，且大多數屬於輕微，所以基本上 ACEI 是安全的，即使乾咳也不會對身體有長遠的影響。」