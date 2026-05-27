誠邀企業參選「健康Easy卓越大獎2026」 擴展健康產業版圖

由《香港01》主辦的「健康產業新趨勢研討會暨健康Easy卓越大獎2026」現正接受企業報名。「健康Easy卓越大獎」旨在表揚於健康、醫療及美容領域中表現卓越的品牌及服務，誠邀各大企業參與，共同推動香港健康產業。



立即按此報名「健康Easy卓越大獎2026」

結合評審與公眾投票 打造權威香港健康企業大獎

透過《香港01》健康頻道編輯專業評審與公眾投票，嘉許提供創新、優質產品及服務的品牌，同時將品牌推廣予高消費力讀者，提升大眾對品牌的認知與信任。

探討跨境醫療商機 研討會拆解大灣區中西醫協作

同場將舉辦「健康產業新趨勢研討會」，隨著港人對跨境醫療服務有殷切需求，今屆研討會以「優勢互補互利共贏 探討如何深化中西醫跨境協作」為主題，邀請業界領袖分享，探討內地中醫藥與香港醫療協作的潛力，助參與企業精準捕捉跨境合作機遇。

誰適合報名參選？

只要您的企業或品牌致力於提升大眾健康，涵蓋以下領域，均符合報名資格：

1. 保健類

2. 修身健體類

3. 儀容護理類

4. 醫療類

5. 健康用品及醫療策劃類

6. 企業社會責任類

7. 創新科技

參選對品牌有何實質得益？

得獎品牌將在《香港01》健康頻道及社交媒體網絡獲得多渠道曝光，將品牌故事精準觸及對健康服務有高需求的核心客群，提升品牌市場辨識度與營銷轉化，進一步鞏固品牌在健康產業的領導地位。

誠邀所有致力於健康產業發展的企業及品牌把握機會，立刻報名參加「健康Easy卓越大獎2026」，攜手引領市場邁向新高峰，為提升社會整體生活質素出一分力！

報名日期：由即日起至2026年7月上旬

立即按此報名「健康Easy卓越大獎2026」