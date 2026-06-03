第三代標靶藥突破「腦轉移」困局 晚期肺癌有望變成慢性病管理

肺癌屬本港頭號癌症殺手，造成每年有三千多人死亡。因早期症狀不明顯，患者確診時多屬晚期，癌細胞甚至可能已擴散到腦部；特別是 ALK 陽性肺癌患者，兩年內出現腦轉移的風險可高達四成，嚴重影響患者存活。幸而，隨著治療藥物日新月異，針對 ALK 陽性非小細胞肺癌的標靶藥已研發到第三代。最新公布的 CROWN 研究便發現，逾半患者服藥 7 年後仍生存且病情無惡化，有望將晚期肺癌逐步轉化為「慢性病」，讓患者實現帶癌共存。



香港中文大學腫瘤學系系主任、李樹芬醫學基金腫瘤學教授兼CROWN實驗首席研究員莫樹錦教授表示：「十年前，當我們首次研發ALK標靶治療時，很難想像每日一次口服療法能夠帶來如此顯著的長期效益，無論是持續的無惡化存活期，還是在預防腦轉移方面，都突顯了這些結果對肺癌領域的重要意義。」

該研究共邀請296名ALK陽性晚期或轉移性非小細胞肺癌患者參與，屬第三期臨床試驗。患者從未接受腦轉移治療，並獲安排服用新或舊標靶藥作治療，包括第一代ALK抑制劑（下稱對照組）或第三代ALK抑制劑。

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無惡化存活期刷新紀錄

結果發現，服用第三代ALK抑制劑病人中，有55%人在服藥7年後仍生存，且病情無惡化，遠高於對照組僅3%病人可達到此情況。另外，第三代ALK抑制劑的無惡化存活期中位數，仍然未達到（Not Reached），反映其療效更持久。相比對照組，第三代ALK抑制劑可將疾病惡化或死亡風險減低81%。

另外，針對ALK肺癌常見的腦轉移問題，第三代ALK抑制劑亦有效控制腦轉移情況。相比對照組，第三代ALK抑制劑可將顱內疾病進展（IC progression）即腦擴散情況，或死亡的風險大幅減低 94%。而中位顱內疾病進展時間同樣為未達到（Not Reached），對照組則為 16.4 個月。相關研究已於美國臨床腫瘤學會年會公布，並在《腫瘤學年鑑》（Annals of Oncology）發表。