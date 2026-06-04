天后容祖兒激推萬寧斷貨王！日本黑髮再生精華　生髮激增214%

香港人生活節奏快、壓力大，加上經常燙染，不少人都面臨「髮線」危機。由髮界變寬、頭髮稀疏，到白髮愈生愈多，甚至出現產後或壓力性脫髮，都是港人常見問題。不過，近日不少網民在討論區分享成功修護頭髮經驗，有人留言表示：「生完BB甩好多頭髮同出白髮，噴咗兩個月真係生返好多黑毛毛」、「髮界之前好闊，用咗一排明顯濃密咗，掃貨必囤」、「白頭髮少咗，生出嚟嘅真係黑髮，即刻後生晒！」到底是甚麼好物讓一眾用家極力推介？原來他們說的就是最近在萬寧掀起全城瘋搶、經常賣斷市的 Return Luxe「黑髮再生系列」Return Luxe！這款被譽為「黑髮神器」的產品，就連樂壇天后容祖兒（Joey）都極力推介。到底它有何神奇功效？即看下文拆解！



及早正視！都市人七大常見頭髮問題

別以為只有年紀大才會脫髮、生白髮。專家指出，若果你出現以下七大常見頭髮問題，代表你的頭皮與毛囊已經開始老化，必須及早介入：

1. 髮界逐漸變闊

2. 頭髮整體變得稀薄

3. 白髮愈生愈多

4. 灰白髮交替、髮色不均

5. 頭髮生長緩慢、無光澤易折斷

6. 產後或壓力引致異常掉髮

7. 頭皮容易出油及有異味

40歲面臨「半頭白髮」危機？專家拆解4大迷思

在上述危機中，最令人顯老的莫過於「白髮」問題。根據統計，亞洲人平均在35至40歲就會開始出現毛囊老化，並慢慢長出白頭髮。到了50歲，甚至有超過50%的人會擁有高達50%的白頭髮！面對白髮危機，很多人都會用錯方法處理。以下為大家逐一破解常見迷思：

迷思1：拔白髮會「拔一條長三條」？

真相：實際上，每個毛囊都是獨立生長，一個毛囊只會長一根頭髮，因此拔掉一根白髮並不會影響其他毛囊，更不可能「拔一條長三條」。雖然這個迷思是錯誤的，但強行拔除白髮會嚴重損害毛囊，可能導致頭皮受損、毛囊變得脆弱，甚至讓那個位置以後長不出頭髮。 與其冒險拔髮，建議直接從根部剪掉白髮，或透過染髮來遮蓋，這樣既安全又不傷害頭皮。

迷思2：白髮的髮質會變得特別粗硬？

真相：這是真的。由於白髮缺乏黑色素，等於失去了天然的保護屏障與光澤，因此髮質通常比黑髮更脆弱、乾硬且容易斷裂。之所以感覺「粗硬」，是因為角質層乾燥翹起，表面變得粗糙，但實際上白髮內部可能更空洞、更容易受損。要改善這種情況，建議使用滋潤型洗護產品，避免高溫吹整與長時間日曬，同時補充維生素B群、鋅、鐵等營養素，有助於維持頭髮強韌。

迷思3：白髮生長位置反映臟腑健康？

真相：在中醫觀點中，白髮長在特定位置確實可能與臟腑功能有關。例如前額白髮常被認為與脾胃失調相關，兩鬢白髮多反映肝火旺盛或壓力過大，而頭頂或後腦的白髮則可能暗示腎氣不足。

迷思4：白髮真的可以變回黑髮嗎？

真相：視乎成因！雖然年紀大及遺傳屬不可逆，但若是由壓力、缺乏維生素B12、營養不均衡或疾病引起，則有機會恢復黑色。換句話說，當你成功紓解壓力、補充缺乏的營養素或治癒相關疾病後，新長出來的頭髮就可能不再白色。不過，原先已經變白的髮絲不會自動轉黑，只能靠新生的髮根來改善。

生髮、黑髮關鍵在於激活「毛乳頭」 延長生長期

既然白髮有機會「逆轉變黑」，那到底應該從何入手？答案就在於隱藏在頭皮深處的「毛乳頭」。白髮的真正成因是由於毛囊內的「黑色素細胞老化」，導致在頭髮生長期無法製造黑色素。而「毛乳頭」正是主宰頭髮生命的大腦，負責掌控生髮脫髮的關鍵與生長周期。當毛乳頭受損失去「生長、脫落、再生」能力，脫髮、斷髮及白髮便會出現。

因此，只要能活化毛乳頭，延長頭髮生長期，讓毛囊處於「黃金青春期」並再激活黑色素，就可以加速黑髮自然生長！只可惜，坊間很多防脫產品只停留在清潔頭皮或滋潤髮幹，並未真正觸及毛乳頭，自然治標不治本。要真正從根源逆轉髮齡，就必須靠具備針對性科研技術的產品。

萬寧斷貨王「Return LUXE黑髮再生精華」專門針對毛乳頭研發，配合獨家活髮胜肽技術，每日一噴即可從根源激活黑色素，臨床實證生髮速度激增214%。

日本獨家「2 in 1」方案 全效激活黑髮同時生髮

這正是Return LUXE黑髮再生精華被全城瘋搶的原因！它專門針對毛乳頭研發，配合獨家「JPR活髮胜肽技術」，集齊3大活髮及3大黑髮成分，全效帶來「黑髮同時生髮」的2 in 1終極功效：

3大活髮成分：能令生髮速度加倍達214%

• 瑞士獲獎專利生髮因子（DHQG+EGCG2）：有效增強毛乳頭活性，誘導毛囊回復生長黃金期，促進頭髮快速生長，臨床實證85%用家3個月頭髮顯著生長

• 日本山葵提取物：刺激毛囊回復生長黃金期，減少脫髮，令頭髮生長速度倍增

• 胜肽天然複合物：刺激毛囊膠原蛋白再生，頭髮更濃密

3大黑髮成分：促進黑色素製造高達364%

• 瑞士專利植物多酚黑髮因子：有效促進黑色素細胞繁殖

• 法國原生色素復原胜肽：減少黑色素分解，4個月有效減少白髮56%，減少白髮面積/密度3倍

• 日本明日葉提取物：調理頭皮、活絡髮根，激活並強韌原生烏黑髮色，減少脫髮，令生髮速度倍增

超精準定向噴頭、精準鎖定髮線與稀疏位置

產品特設超精準定向噴頭，有效滲透毛乳頭，激活毛囊真皮層，有效軟化僵硬頭皮、提高血液循環，從根本逆轉毛囊退化，促進健康、粗壯、強韌的全新新生髮絲。而且吸收很快、清爽不黏膩 。

超過96%用家一致好評！4個月見證由稀薄變濃密

有了6大頂級成分加持，難怪實際功效令人驚豔。產品不僅天然無藥性，更獲得龐大的臨床數據及用家口碑支持，臨床實證高達85%用戶在3個月內見證頭髮顯著生長，超過96%試用者認同能令髮量增生及回復烏黑亮澤。

• 1個月：延緩白髮生成，明顯減少脫髮。

• 3個月：黑髮量增加，髮根變得強韌有力。

• 4個月：白髮大幅減少50%，重現烏黑濃密。

由根源解決白髮及脫髮問題，頭髮重現烏黑濃密。

配合 Return LUXE 再生洗髮露及護髮素，打造最強爆髮力

想要真正扭轉脫髮與白髮危機，單靠精華還不夠，日常護理建議配合「Return LUXE再生洗髮露及護髮素」，以3大活髮、黑髮、滋養成分，令生髮速度加倍達214% 、促進黑色素製造高達364%。先用洗髮露溫和淨化毛囊油垢，再深層滋養、修護脆弱受損的毛乳頭，直接從源頭預防白髮生成 ，為頭髮打好健康基礎。洗髮後再配合 Return LUXE再生護髮素，雙管齊下加強黑髮增長效果，亦令頭髮絲滑柔順，防止毛躁與梳頭時的扯斷打結。當頭皮環境變乾淨、毛囊吸飽營養，後續搭配精華的烏黑濃密效果將會瘋狂加倍，讓你的髮絲徹底告別初老，重現年輕時的絲滑、豐盈與亮澤！

天后容祖兒心水推介：「Return Can Do!」

如此顯著的修護效果，不但令一眾網民無限回購，就連對外型要求極高的樂壇天后容祖兒也被徹底圈粉！工作繁重、經常要為演唱會轉換造型的祖兒，大方分享她的護髮秘訣：「有一排籌備演唱會忙碌、心理壓力大，開始出現白頭髮，就開始用 Return Luxe黑髮再生洗髮露同護髮素，3大活髮、黑髮成分有效激活毛乳頭細胞，回復毛囊生長周期，強韌髮根，防白髮、掉髮。再配合黑髮再生精華素，用咗一排就發現真係生少咗白髮仲多咗頭髮，加上用法簡單，只需對住頭皮噴幾下，再加以按摩，毋須沖水，日日用都唔覺麻煩。只係用咗一個月，就好明顯見到再無新嘅白頭髮出現，四個月之後，頭髮仲變得烏黑濃密，點撥都見唔到白髮

萬寧限時搶購 買第2件半價

有了天后的信心保證，如果你也想趁早拯救髮際線和灰白髮，就要把握機會入手全套「育髮三部曲」！6月5日至7月2日，於全線3Chembio及萬寧門市／官網選購Return Luxe黑髮再生系列即享第2件半價優惠

Return Luxe黑髮再生精華：平均$374.3／件（單件$499）

Return Luxe黑髮再生洗髮露／黑髮再生護髮素：平均$179.3／件（單件$239）。

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