心絞痛也有「隱形」？ 治療新思路：優化心肌代謝

心絞痛是一種胸部疼痛或不適，通常因心臟供血不足引起。感覺像是胸部壓迫、緊縮或疼痛，可能伴隨著呼吸困難、出汗或噁心。



心臟科專科醫生李英華指出，心絞痛的常見原因包括冠狀動脈疾病、血管痙攣、心臟負荷過重等。「高血壓、高膽固醇、患糖尿病、吸煙、肥胖、缺乏運動及有家族病史的人士較易患上。一般在發作時，使用硝酸甘油等藥物可緩解當下症狀，休息15分鐘左右會好轉。假如情況持續，必需即時尋求醫療幫助。長遠可考慮以口服藥物作日常使用，減少心絞痛發作，一般會使用β-受體阻滯劑和鈣通道阻滯劑等，主要減少心臟工作量，或再加上心肌代謝劑,讓心臟用更少的耗氧增强搏動。」

但原來，根據2024年歐洲心臟病學會（ESC）年會上發布的慢性綜合症指南，心絞痛也可能是因「缺血性非阻塞性冠狀動脈疾病」而起，即冠狀動脈無明顯阻塞性狹窄。這部分患者中, 約有25%的人存在心肌缺血的客觀證據，主要成因包括冠狀動脈微細血管功能障礙或血管痙攣。

李英華醫生分享了一個這類「隱形心絞痛」的例子：

60多歲的何太（化名），數年前因冠心病在公立醫院接受了俗稱「通波仔」的支架植入術。原本以為可恢復正常生活，沒想到術後短短3個月，心絞痛的症狀再次襲來。

「既然手術成功，為什麼還會有心絞痛？病人當然很擔心，例如是不是支架出了問題。我們為她安排了電腦掃描冠狀動脈造影，結果顯示支架非常清晰、暢通，沒有發生支架內再狹窄的情況。那麼，這種『隱形』的心絞痛究竟從何而來？」李醫生憶述，「當時我們嘗試了多種方案，包括不同藥物，但病人對硝酸鹽類藥物產生了副作用，身體無法耐受；而單靠β-受體阻滯劑也未能完全控制她反覆發作的胸部不適。」

他表示，這類「血管通了但症狀仍在」的病人，往往與「微細血管障礙」或心肌細胞的能量代謝有關，「因此，治療思路需要從『擴張大血管』轉向『優化心肌代謝』。於是我們在病人的治療方案中加入了心肌代謝劑，這類藥物的作用機制比較獨特，它不會直接影響血壓或心跳，而是透過優化心肌細胞在缺氧狀態下的能量利用，讓心臟在血流受限時仍能更有效地運作。」

病人持續服用一段時間後，心絞痛發作的頻率與嚴重程度都改善，生活質素顯著提升。隨後心臟磁力共振（MRI）檢查，也確認何太心肌沒有缺血跡象。

「這案例告訴我們，心臟治療不能只看『大血管』通不通，更要關注心肌細胞整體的代謝健康。」李醫生總結表示，「即使冠心血管沒有狹窄，病人仍可能因微血管功能不全而感到不適。而傳統藥物如硝酸鹽若產生副作用，應考慮替代方案。最重要是，對於頑固性心絞痛，心肌代謝劑有機會提供額外的心臟保護，改善臨床症狀。病人可詳細諮詢醫生。」

最後，李醫生提醒，預防心絞痛應注意以下重點：健康飲食、定期運動、控制體重、戒煙、管理壓力及定期接受心臟健康檢查。