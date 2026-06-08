激光矯視數年後做白內障手術：眼科醫生談晶體選擇與術後度數微調

步入中年，視力問題逐漸浮現。一般而言，老花通常自40歲起逐漸浮現，而白內障則多發於50多歲至60歲初期。值得關注的是，許多年輕時曾接受過早期激光矯視的群組，如今正同時面臨老花與白內障的雙重困擾。究竟這批「激光矯視一代」在進行人工晶體置換手術時，會面臨怎樣的臨床挑戰？眼科專科醫生劉瑞周教授為大家深入剖析。



激光矯視改變角膜弧度 術後「計算誤差」風險增

對於曾做過激光矯視的患者而言，進行白內障手術最大的挑戰並非手術本身，而是術前的測量與人工晶體度數計算。劉瑞周教授解釋，由於激光矯視改變了角膜中央前弧度。如果測量不準確，術後的屈光目標便容易出現偏差，導致殘餘近視或遠視。這屬於「計算失敗」的風險增加，而不是「手術失敗」。若單靠傳統技術估計晶體度數，這類患者術後出現度數落差的情況會比沒有做過激光矯視的人高。

萬一術後度數未如預期理想，劉瑞周教授表示醫生一般會透過幾種傳統方案進行補救。這包括為患者進行術後的角膜微調，或者在原有的晶體上疊加甚至更換鏡片來修正度數；若患者不想再次接受眼部微創手術，最直接的折衷做法便是重新配戴眼鏡或隱形眼鏡，以彌補殘餘的近視或遠視落差。

可調節人工晶體（LAL）術後透過特定紫外光照射，改變人工晶體材料內部的光學特性，從而調整屈光度數及部分散光。

可調節人工晶體LAL：術後可作度數微調的其中一種選擇

為了減低術前度數預測不確定性的影響，醫學界引入了「可調節人工晶體」（Light Adjustable Lens，簡稱LAL）。劉瑞周教授指出，可調節人工晶體LAL的其中一項特點在於其術後可調整性。醫生可以在術後透過特定紫外光照射，改變人工晶體材料內部的光學特性，從而調整屈光度數及部分散光。患者可以在植入後有一個「觀察期」，體驗不同的屈光配置，例如一隻眼看遠，另一隻眼看近或中距離，微調到適合的程度才作最後固定鎖定。

可調節人工晶體LAL小貼士：

• 佩戴特製眼鏡：術後調整階段需持續配戴防紫外線眼鏡保護眼睛，以減低環境紫外線令人工晶體出現非預期變化的風險。

• 療程時間：通常需多次覆診，按情況進行一次或多次光線調整，之後再進行鎖定程序；實際次數視乎個別情況而定。

• 決策期：部分患者可在短時間內對不同視力配置有初步感受，但實際適應及決定時間因人而異，整體流程一般需時數星期至約兩個月。

劉教授提醒，可調節人工晶體LAL並非適合所有白內障患者。患者需要在術後多次覆診，並在調整及鎖定完成前按醫囑佩戴防紫外線眼鏡。若患者無法配合覆診、不能按要求佩戴保護眼鏡，或有某些眼部疾病、視網膜或視神經問題，未必適合使用可調節人工晶體LAL。不同人工晶體各有優點、限制及風險，最終選擇須視乎角膜狀態、眼底情況、生活需要、用眼習慣、對眼鏡依賴程度及患者期望，由眼科醫生作個別評估。

曾接受 RK手術的複雜個案：白內障手術前後需更精密規劃

劉瑞周教授分享了一個具挑戰性的真實個案。一名患者早年曾接受「放射狀角膜切開術」（RK）。由於RK手術會令角膜力學弱化，且長遠會令遠視逐步增加，這項手術現時已極少做。該名患者的角膜上有數道切痕，且伴隨數百度的遠視。劉教授在進行微創切口時，必須極度小心避開既有的切痕。面對較大的度數不確定性，教授建議他選用可調節人工晶體LAL以應對。目前該患者仍在調整期，初步情況尚算理想，仍需繼續覆診及觀察。

眼科教授建議嚴謹評估 選擇最合適的人工晶體

在視覺品質方面，可調節人工晶體LAL 並非三焦點或多焦點設計，因此在理論上可避免部分多焦點人工晶體相關的光暈或眩光問題；但任何人工晶體均可能有不同程度的視覺適應及副作用。

對於曾做過激光矯視的白內障患者，劉教授給予以下專業建議：

• 精密測量是關鍵：術前必須精準量度角膜前後弧度、前房深度及眼軸長度，並做角膜地形圖（topography）與斷層掃描（tomography）。

• 多公式比對：建議使用最新或多個計算方程式進行交叉計算比對，以降低既往病史帶來的預測不確定性。

• 晶體選擇非單一：曾做激光矯視的患者並非一概排除使用傳統晶體，若角膜品質佳、夜間視覺良好且無眩光光環，仍可考慮三焦點人工晶體（Trifocal）；另外亦可選擇提供遠至中距離視力的延伸景深人工晶體（EDOF）。

最後，劉瑞周教授強調，曾接受 LASIK、PRK 或 RK 的白內障患者，在人工晶體度數計算方面可能較一般患者更具挑戰。可調節人工晶體LAL 是可考慮的其中一種術後度數調整選項，但並非適合所有患者。最重要是術前作精密檢查，與眼科醫生充分討論期望、風險、替代方案及覆診安排。

眼科專科醫生劉瑞周教授。

本文只作一般健康教育資訊，不能取代個別醫療評估或診症建議。人工晶體選擇須由眼科醫生根據患者個別情況，包括角膜、視網膜、視神經、生活需要及覆診配合程度等因素作出評估。