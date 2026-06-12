濕疹治療新趨勢？口服JAK抑制劑成中重度異位性皮膚炎新選擇

濕疹（異位性皮膚炎）是香港常見的慢性皮膚病，反覆發作、痕癢難耐，往往影響患者睡眠、工作及日常生活。有皮膚科專科醫生指出，雖然醫學上暫時未有可以令濕疹「斷尾」的方法，但隨著濕疹治療方案不斷演進，特別是生物製劑及口服JAK抑制劑等新型精準治療出現，中度至重度患者已有更多治療選擇，治療目標亦逐步由短期止癢，轉向長期穩定控制。



皮膚及性病科專科鄭嘉俊醫生指出，現時濕疹治療目標主要聚焦於「穩定控制」，指將濕疹症狀降至極低，甚至完全消失的水平，確保患者能正常生活、工作、社交，不受情緒及睡眠困擾，大幅提升生活品質。

濕疹的成因與痕癢機制

鄭醫生解釋，濕疹本質上與遺傳及免疫反應有關，其核心問題在於「皮膚屏障受損」或「皮膚屏障較弱」。「簡單來說，我們可以比喻濕疹皮膚的表皮像一面牆，牆上有裂口，故牆（皮膚）內的水份便容易流失。外界物質會透過裂口刺激到皮膚，令皮膚有紅、痕癢及發炎等症狀。」此外，天氣轉變也是常見誘因。冬天乾燥會令皮膚乾裂，而夏天悶熱及流汗則可能刺激皮膚皺摺處，如手肘內側、膝蓋後方，導致病情惡化。

面對痕癢，患者常採取抓癢、拍打或用熱水沖洗等方式短暫舒緩，卻會造成惡性循環。「抓癢會進一步破壞皮膚屏障，導致細菌如金黃葡萄球菌或病毒如單純皰疹病毒感染，若感染發生在眼部周圍，更有機會損害眼角膜，影響視力。」鄭醫生說。

中度至嚴重濕疹的傳統治療包括外用類固醇、紫外光燈治療和口服免疫抑制劑等。若傳統治療效果未如理想，近年亦有更多新型精準治療可供考慮，包括生物製劑與口服JAK抑制劑。鄭醫生指出，這類治療可針對濕疹背後的發炎機制，幫助減少發炎及痕癢，從而改善皮膚狀況。當中，生物製劑透過皮下注射使用，抑制發炎因子如IL-4及IL-13；而口服JAK抑制劑則每日口服一次，針對多條與濕疹相關的免疫路徑的訊號傳遞，抑制發炎因子IL-4, IL-13, IL-31等，從根源快速中斷發炎及止癢，緩解皮膚紅腫。兩種新型精準治療的副作用相對輕微。醫生會在用藥前先平衡藥效和副作用，與患者及家屬相討，了解用藥意願，以決定適合患者的治療方案。

鄭醫生表示，口服JAK抑制劑的優勢在於只需要每日服用一次及起效快速。不少患者在用藥後一至兩星期内，已可明顯感到痕癢舒緩；部分患者在一至兩個月内，皮膚症狀便有顯著改善。用藥前須先抽血排除感染風險，以及後續按需要抽血檢查監察。

鄭醫生分享一名30歲男患者的經歷，該患者自幼受嚴重濕疹困擾，尤其臉部及眼皮紅腫嚴重，亦曾出現結膜炎，導致他無法外出工作，社交生活大受影響。在接受口服JAK抑制劑治療後，患者約四星期內臉部及全身症狀已明顯好轉，九星期後病情已改善八至九成。「經過新型系統性治療後，他不僅找回了優質睡眠與自信，更重新燃起尋找工作的意欲，生活重回正軌。」

日常護理建立皮膚防線

除了藥物治療外，正確的日常護理是維持病情穩定的基石。鄭醫生建議，濕疹病人洗澡水溫不宜超過37°C，時間控制在5至10分鐘，每日最多一次，以免洗走天然油脂；洗澡後立即塗抹不含香料、色素及刺激物質的潤膚膏，以修復皮膚屏障；穿著鬆身棉質衣物，減少皮膚摩擦與刺激；夏天應避免過度流汗，運動後盡快抹乾汗水並更換乾爽衣物。

總括而言，濕疹雖然頑固，但並非不可戰勝。患者應與醫生充分溝通，控制好病情，才能真正擺脫濕疹的困擾，重拾美好人生。

皮膚及性病科專科鄭嘉俊醫生。

（資料由濕疹關注組提供）