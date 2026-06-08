社交平台流行「曬針卡」、「曬報告」 惟男士HPV疫苗意識仍低

近日HPV感染風險備受關注，社交平台更掀起「曬針卡」、「曬報告」風潮。惟熱議背後，公眾對HPV的認知未必同步提升，不少人仍誤以為這只是女性或子宮頸癌相關問題，忽略男士同樣面對感染風險。事實上，高危型HPV在男性常見的頭頸癌個案中亦十分普遍，男士絕不能抱持「與我無關」的心態。



男性感染後果可更嚴重

很多人一聽到HPV，首先想到的是子宮頸癌，因此自然將風險與責任放在女性身上。但實際上，HPV並非女性專屬風險，感染源頭往往亦難以確認。方陽醫生指出，以現時醫學技術，根本無法分辨病毒究竟是由男傳女，還是由女傳男。

更值得關注的是，男性感染HPV後，後果未必比女性輕。男性一旦感染HPV，自身產生的抗體水平較低，較女性更難單靠免疫系統清除病毒，因此更容易出現持續感染，增加疾病反覆復發的風險。若社會只聚焦女性接種，而忽略男性保護，最終無助降低整體傳播風險。

方陽醫生受訪時指出，男士同樣屬於HPV高風險族群。

安全套並非百分百防線

坊間另一個常見誤解，是不少男女仍停留在「有戴安全套便足夠安全」的觀念。方醫生提醒，安全套雖然可降低不少性傳染病風險，但對HPV並不能提供百分之百保護，因為病毒可透過皮膚與皮膚接觸傳播，而部分接觸位置未必能被安全套完全覆蓋。換言之，即使全程正確使用安全套，仍有機會感染HPV，因此不能把它視作唯一防線。

此外，HPV的傳播途徑亦不一定只限於陰道性交，手部接觸及口交同樣可能構成感染風險，這亦是大眾容易忽略的地方。

HPV可潛伏十年以上無症狀

HPV病毒具高度隱蔽性，可在人體內潛伏超過十年而沒有任何明顯症狀，因此感染的真正時間點往往難以追溯，亦在無形中增加社區傳播風險。HPV可分為低危型及高危型，低危型可引致生殖器疣，即俗稱「椰菜花」；至於高危型，除與女性子宮頸癌有關外，亦與男性扁桃體癌、口咽癌及舌後部癌等疾病相關。

據推算，本港每年有高達200至300宗相關個案。研究亦發現，口咽癌在男性中的發病率更高。這反映男士並非HPV問題的旁觀者，而是同樣面對實際風險的一群，顯示男士亦有急切需要接受疫苗保護，切勿掉以輕心。

及早接種疫苗

面對眾多迷思，方醫生認為，社會需要由被動反應轉向主動預防。與其反覆做檢測，不如及早接種疫苗，因為檢測只能反映當下感染狀態，並不具治療或保護作用。而接種HPV疫苗，才是目前醫學界公認、男女皆適用的有效預防方法之一。

即使已有性經驗，甚至曾感染某一型HPV，也不代表失去接種意義，因為這並不等於已涵蓋所有可預防型號。方陽醫生最後提醒，成年人並不代表「太遲」接種HPV疫苗，市民可及早與醫生商討，了解自身風險及適合自己的HPV預防方法，為自己及伴侶建立更完整的保護。