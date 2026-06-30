三陰性乳癌治療副作用可管理　及早應對脫髮減心理壓力

隨著三陰性乳癌治療不斷進步，患者有越來越多治療選擇。現時除了化療及免疫治療外，抗體藥物複合體（ADC）亦逐漸應用於部分患者，可有效控制病情。然而，不少治療方案仍包含化療成分，因此患者在治療期間有機會出現不同程度的副作用，其中以脫髮最令患者感到困擾。



內科腫瘤科專科趙頴欣醫生指出，脫髮問題會造成外觀上的轉變，更為患者帶來心理壓力。對不少患者而言，頭髮是個人形象的重要部分，當頭髮開始大量脫落時，往往會提醒自己正患上癌症，同時亦擔心旁人因外觀變化而察覺病情。此外，部分患者在脫髮期間亦可能出現頭皮刺痛、敏感或不適等情況，進一步影響日常生活。

治療後三星期開始脫髮 可預先做好準備

趙醫生解釋，頭髮有固定的生長週期，一般在接受治療後首一至兩星期未必有明顯變化，直至第三個星期便可能出現較明顯的脫髮。她續指，一般會建議患者及早準備，例如在開始治療前將頭髮剪短，不但有助減少脫髮時頭髮拉扯頭皮所帶來的刺痛感，亦方便日後清潔和打理。

當頭髮開始大量脫落時，部分頭髮可能黏附在頭皮上，洗頭時容易「打結」。患者可使用較柔軟的梳子，輕輕梳走已脫落的頭髮。此外，脫髮期間，頭皮往往較平日敏感，患者可選用較溫和的洗髮產品，避免過度刺激頭皮。

由於不少患者在睡眠期間會持續掉髮，醒來後發現枕頭佈滿頭髮，容易增加心理壓力。因此，趙醫生建議，患者可考慮佩戴柔軟睡帽，將脫落的頭髮集中收集於帽內，不但方便清理，亦可減少因大量掉髮而帶來的視覺衝擊。

冷凍帽有助減少脫髮

對於希望盡量保留頭髮的患者，可與醫生商討是否適合使用冷凍帽。趙醫生指，冷凍帽透過降低頭皮溫度，令頭皮血管收縮，減少化療藥物到達毛囊，從而降低脫髮程度。不過，冷凍帽的效果會因治療方案而有所不同，一般適合較短期化療療程的患者使用。若需長時間接受治療，其保護作用可能有限。此外，使用期間頭皮會感到寒冷，並可能延長治療時間，故患者應先與醫生詳細討論其效益及限制。

噁心、食慾下降亦常見

除了脫髮外，患者亦可能出現噁心、嘔吐、腹瀉或食慾下降等副作用。趙醫生表示，現時止嘔藥物已相當成熟，醫生可根據患者所接受的治療方案，處方合適的短效或長效止嘔藥，大部分患者都能有效控制症狀。至於食慾不振的患者，則可考慮在醫護人員建議下補充營養飲品，幫助身體應對治療及促進復原。

治療期間的副作用不僅影響身體，亦會影響患者的情緒及自信心。尤其脫髮、疲倦等變化，都可能令患者感到焦慮或失去自信。趙醫生指出，大部分與治療相關的不適都會隨時間逐漸改善。患者毋須獨自面對壓力，可主動向主診醫生反映身體及情緒上的困擾，並尋求家人和朋友支持，重新建立信心，逐步回復正常生活。

內科腫瘤科專科趙頴欣醫生。

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