行房痛兼難懷孕？婦產科醫生拆解女士性功能障礙與生育對策

談到性功能障礙，很多人第一時間想到的，往往只是男性的早洩或勃起問題，卻很少意識到，女性同樣會面對難以啟齒的困擾。當親密變成壓力、甚至出現疼痛，不少女性會懷疑自己是否「有問題」，卻又不知從何說起。事實上，女性性功能障礙（Female Sexual Dysfunction，簡稱FSD）並不罕見，包括性慾低落、難以興奮、難以達到高潮，甚至行房時感到疼痛等情況，也可能影響情緒與伴侶關係。婦產科專科醫生黃凡指出，這些問題並非年紀或個人體質的「宿命」，而是可以正視及處理的健康議題。她亦留意到，不少香港女性因文化觀念或「面子」而選擇沉默，但其實性健康與整體健康息息相關，只要及早尋求專業協助，很多情況都可逐漸改善。



女性性功能障礙 不只是「性冷感」這麼簡單

黃醫生解釋，女性性功能障礙（FSD）是指女性在性方面持續遇到困難，並因此感到困擾，甚至影響雙方關係。這些情況如果持續六個月以上，應被視為臨床需要關注的問題。常見的表現其實未必如想像中「極端」，反而常是一些容易被忽略的情況，例如對親密接觸提不起興趣、身體不容易有反應，或在過程中出現不適。

常見症狀可分為幾個層面：

• 性慾低落：對親密接觸缺乏興趣，甚至刻意避免

• 難以興奮：即使心理上願意，身體反應仍然不足，例如陰道乾澀

• 高潮困難：難以或無法達到高潮，影響整體滿足感

• 性交痛楚：過程中出現疼痛，或因肌肉不自主收縮而難以進行

黃醫生指出，FSD很少由單一原因造成，通常是身體狀況、荷爾蒙變化及心理壓力互相交織而成。身體層面，慢性疾病如糖尿病、心臟病，以及長期服用某些藥物（如抗抑鬱藥、高血壓藥），都可能令性慾下降或者難以達到高潮；而荷爾蒙方面，更年期後雌激素下降，或產後、哺乳期間的變化，亦常導致陰道乾燥、性慾降低，甚至出現不適或痛楚。

至於心理與社會因素，同樣不容忽視。長期壓力、焦慮或抑鬱情緒、過往性創傷經驗、伴侶關係緊張，以至文化觀念與身體形象壓力，都可能令女性逐漸對性產生抗拒。值得留意的是，這些因素往往會互相影響，形成一個難以打破的惡性循環。舉例來說，當身體出現痛楚或難以興奮時，女性容易感到焦慮或失望；而這種情緒反過來又會令身體更難放鬆，進一步加劇問題。長此下去，不但困擾加深，在某些極端情況下，男性也會開始出現性功能障礙，進一步對親密關係及生育計劃造成壓力。

哪些情況該及早就醫？難行房但想懷孕應該怎麼辦？求診與評估重點

當相關情況持續出現，甚至開始影響日常生活、伴侶關係或生育計劃時，其實已是身體與情緒發出的警訊。黃醫生建議，若症狀持續六個月或以上，便不應再單靠自己默默承受，而應考慮尋求專業協助，並與伴侶坦誠溝通，以減少壓力、增加安全感。

在尋求協助時，可依需要接觸不同專業人士：

婦科醫生的幫助：

針對行房障礙 - 檢查身體狀況，排除生理性問題。

在評估過程中，醫生一般會先詳細了解病史及背景，包括性方面的經驗（如性慾、興奮、高潮及痛楚情況）、生活習慣、心理狀態，以及伴侶之間的親密度與溝通狀況。再進行基本身體檢查及婦科檢查，例如內診以了解陰道、子宮及卵巢情況，並評估骨盆底肌的功能。視乎需要，亦會安排化驗，包括血液檢查（如血糖、腎功能、甲狀腺功能）及荷爾蒙水平測試（如雌激素、睪酮、泌乳激素等），以進一步找出潛在成因。

針對希望懷孕的夫妻 - 一般是建議嘗試懷孕一年未成的夫妻進行生育力評估。而對於未能成功行房夫妻，一般會建議雙方先進行生育力檢查，例如卵巢功能檢查、輸卵管檢查、精子分析等，找出有沒有其他隱性不育因素，並制定生育治療方案。

如果有需要，會轉介至合適性輔導治療：

心理輔導及性治療的幫助 -

• 心理學家或精神科醫生：協助處理壓力、焦慮、抑鬱或創傷，進行正念練習。

• 性治療師或性健康顧問：專門處理性方面困難，提供技巧、教育及支援，幫助女性同伴侶一齊改善性生活，並指導女士利用陰道擴張器練習。

從身到心 醫學與心理雙線治療策略

當確診或懷疑FSD時，治療重點不只在單一「症狀」，而是協助女性逐步走出困擾，重建對身體與親密關係的信心。黃醫生指出，相關處理通常需要從醫學與心理兩方面同時入手。在醫學層面，醫生會先排除或處理身體問題，例如荷爾蒙失衡、慢性疾病或藥物影響；同時配合心理輔導或放鬆訓練，幫助減輕焦慮與壓力，讓身體更容易回復自然反應。

正念（Mindfulness）訓練近年常被用於性健康治療，透過專注呼吸、留意當下身體感覺，減少對表現的壓力，讓女性更細心感受自身反應，令親密接觸變得更自然，而非一種負擔。另一方面，伴侶之間的溝通亦十分關鍵，坦誠表達感受與不適，並循序漸進地重新探索親密互動，有助建立安全感，減少誤解與壓力。此外，調整生活方式同樣重要，包括保持運動、均衡飲食及充足睡眠，並減少酒精與煙草攝取，都有助改善整體身體狀況，從而對性健康帶來正面影響。

伴侶的理解、參與和坦誠溝通，對於重建女性在親密關係中的安全感、減少誤解與壓力，以及提升整體治療成效至關重要。

在長期治療過程中，不少女性同時面對生理與心理的雙重挑戰。例如，部分藥物可能帶來潮熱或情緒波動等副作用；在進行陰道擴張訓練初期，個別患者會感到輕微痛楚或不適。在心理層面，擔心治療成效或伴侶反應，會產生焦慮；長期治療或生育嘗試失敗，亦可能導致自信心下降，影響自尊，並加深對親密關係的壓力。因此，持續的心理支持、伴侶的理解與溝通，對於提升治療成效與生活品質至關重要。

行房困難與生育 由陰道痙攣到輔助生殖

當性功能問題一直未能改善，經常出現「行房困難」（如陰道痙攣）而導致無法順利嘗試懷孕時，處理方向便不只是改善不適，亦要兼顧生育時機。黃醫生指出，這類情況其實有相對成熟的治療及輔助生育方案，關鍵在於及早介入及配合適當方法。

若夫婦因性交困難（例如女性陰道痙攣或男性勃起障礙）而難以自然懷孕，醫生一般會建議考慮輔助生殖技術幫助受孕，其中以人工授精（IUI）為較常見的第一線治療方式。此方法相對簡單、較低風險，亦可避開性交過程帶來的困擾。過程中，簡單來說首先透過超聲波監察女士排卵，當找到女士的排卵時間，再由男士提供精液樣本，經實驗室處理後，再以幼細導管直接將精子放入女性子宮。這樣可以避開性交的困難，令精子更加容易接觸卵子，增加授精、懷孕的機會，以提高受孕機會。

對於有陰道痙攣的患者，這是一種因肌肉不自主收縮而導致插入困難甚至無法性交的情況，治療通常需要身體與心理並行。在身體方面，會採用陰道擴張治療，即利用由細到大的醫療級擴張器，循序漸進地讓身體適應插入感，減少肌肉收縮反應；同時配合心理性治療（Psychosexual Therapy），針對背後的焦慮、恐懼或過往經驗，學習放鬆技巧與正念練習，並改善與伴侶之間的性溝通。兩者配合，有助逐步提升完成性交的能力，減少進行陰道超聲波及輔助生育療程期間的不適感。

當女士的身體逐步適應插入感，可以開始進入IUI療程，醫生亦會使用更幼細的儀器，並以溫和、緩慢操作，盡量減少不適與壓力。療程期間，心理輔導或性治療亦應持續進行，並鼓勵伴侶共同參與，坦誠溝通，以提升安全感與配合度。

什麼情況需要考慮做試管嬰兒（IVF）？

若多次人工授精未能成功，又或者透過檢查後發覺亦有其他不孕的原因，例如女士有嚴重的子宮內膜異位症、輸卵管阻塞、高齡（超過35歲）、卵巢功能衰退、男士精子質量差等，醫生都可能會建議考慮做試管嬰兒（IVF），把握懷孕的機會。

性健康不是禁忌 打破沉默尋求專業協助

女性性功能障礙往往並非單一身體問題，而是與情緒、壓力、伴侶互動等因素互相牽連；只要及早正視並配合合適治療，不少情況都可逐步改善。在這個過程中，與伴侶的性溝通尤其重要，鼓勵伴侶陪同參與治療，坦誠溝通感受、喜好與擔憂，有助減少誤解，重建安全感與親密感。

黃醫生提醒，面對相關困擾毋須因羞恥感而獨自承受，愈早尋求專業協助，愈有機會打破惡性循環，改善生活質素，並為親密關係與生育計劃創造更多空間與希望。

(資料由客戶提供)