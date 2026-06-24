白斑半年蔓延全身年輕白蝕患者一度拒社交新治療有助改善色素流失
夏日炎炎，不少人會穿上短袖衣物迎接盛夏，但對白蝕患者而言，外露皮膚卻可能成為沉重的心理負擔。一名年輕患者最初於眼周出現白斑，其後半年內病情迅速惡化，白斑由關節位置擴散至全身多處，令他情緒低落，不願外出，社交活動亦大幅減少。其後，患者接受新型藥物治療後反應良好，約三個月後經照燈檢查顯示病情已有顯著改善。
白蝕是一種後天性自身免疫性皮膚疾病，患者的免疫系統會攻擊自身黑色素細胞，導致身體任何部位出現不同程度的白斑。香港皮膚科醫學院名譽秘書兼皮膚科專科鍾文浩醫生指出，若患者本身患有其他自身免疫性疾病、有白蝕家族史，或長期承受身體及情緒壓力，均可能增加患病風險或誘發白蝕。
白蝕可引發抑鬱、焦慮及社交恐懼
由於白蝕會影響外觀，因此往往會為患者帶來顯著的心理及社交困擾。鍾醫生表示，超過一半患者曾出現抑鬱、焦慮、社交恐懼、被污名化感覺、適應障礙、睡眠問題，以及人際關係受影響等情況。
過去，白蝕的治療選擇主要包括外用藥物（如類固醇藥膏、鈣調神經磷酸酶抑制劑）、光治療，以及內服藥物（如系統性皮質類固醇及免疫抑制劑）等；部分患者亦會接受細胞移植、表皮移植、脫色治療或遮蓋療法。然而，於2025年前，仍未有專門針對白蝕的美國FDA註冊藥物。
新一代外用JAK抑制劑從根源減少色素流失
直至近年，醫學界發現新一代外用JAK抑制劑藥膏可透過抑制JAK1/2訊號通路，減少免疫系統對黑色素細胞的攻擊。鍾醫生指出，與傳統外用藥物主要用於控制發炎、色素恢復效果有限不同，JAK抑制劑的治療目標是阻斷導致色素流失的免疫訊號，從根源著手改善病情。
全球及本地臨床研究顯示，新一代外用JAK抑制劑藥膏的療效及安全性表現穩定，而中國患者的研究結果亦與第三期臨床試驗一致。約五成患者於治療24週後達到F-VASI 75，即面部白蝕面積縮小至少75%；超過八成患者則表示，在接受治療18週後，皮膚狀況已有明顯或非常明顯的改善。
鍾醫生提醒，患者日常應做好防曬措施，以降低缺乏色素皮膚出現曬傷的風險，同時避免周邊正常皮膚曬黑，令白斑更為明顯。此外，患者亦應避免紋身，因皮膚受損（例如紋身造成的創傷）可能於兩周內誘發新的白蝕斑塊。
病人組織推資助計劃 助患者及早接受治
適逢6月25日為世界白蝕症關注日，專為白蝕患者及其照顧者而設的非牟利病人組織「告白會」幹事陳均頤小姐表示，希望藉此提升社會大眾對白蝕的認識和理解。
為減輕患者的經濟負擔，「告白會」推出「白蝕症患者外用JAK抑制劑現金資助計劃」，為經香港私家醫生處方外用JAK抑制劑並完成購藥的患者提供現金資助。
資助計劃申請資格包括：申請人須為告白會會員、經香港私家醫生確診患有白蝕並獲處方外用JAK抑制劑、須於香港私家醫生診所或私家醫院購買相關藥物（不適用於藥房購買），以及年滿12歲或以上人士（18歲以下人士須由家長或法定監護人代為申請）。計劃申請期由2026年4月13日起至2026年12月31日止。