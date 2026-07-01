40+ 現「啤酒肚」？大學臨床證一藥材有效減內脂及助血管健康

踏入中年，體態越發難以維持，隨着肌肉量流失加速，基礎代謝率亦會變差，進而導致不論男女，身體都會更容易囤積脂肪。尤其是踏入40歲以後，生活型態偏向久坐及熬夜，更容易讓腹部積聚脂肪。當身體堆積過多内臟脂肪，或會引發發炎物質，增加心血管健康問題及引發三高，到底該如何自救？



內臟脂肪是指主要堆積在腹腔內臟器官周圍。適量的內臟脂肪有保護內臟器官的作用；惟一旦堆積過多，不僅會引發三高危機，更有機會加速血管老化，引發心血管問題。當身體運作被打亂，對人體來說可算得上是致命的隱形殺手。

內臟脂肪過多三大警號：

1. 腰圍超標、出現「啤酒肚」

• 明明四肢纖細，卻有明顯小腹凸出，尤其若男性腰圍 ≥ 90cm（約 35.5 吋），或女性腰圍 ≥ 80cm（約 31.5 吋），就可能為內臟脂肪堆積過多的高危族群。

2. 容易疲勞與嗜睡

當內臟脂肪堆積會更容易出現飯後嗜睡、午後精神不濟或長期疲倦情況。

3. 身體循環變差

當內臟脂肪堆積，血管老化，身體循環亦會變差，不僅容易頭暈、氣喘，亦有可能經常覺得手腳冰冷、容易麻痺。

香港大學前中醫學院院長勞力行教授表示，不想依賴西藥，首選臨床藥材「三七」，掃走血管及內臟脂肪垃圾

預防勝於治療 中醫臨床良藥「三七」 減內脂掃走血管垃圾

警惕中年發福，必須對付內臟脂肪，才能從根本守護健康。本港大學前中醫學院院長勞力行教授指出：「三七已有400多年的臨床使用歷史。據《本草綱目》記載，三七性味甘、微苦、性溫，不寒不燥，其活血化瘀、止血消腫的效果卓越，適合大部分人體質。且三七含有豐富的「三七總皂苷」，能保護心血管、改善微循環，更能調節脂質代謝，向來被視為暢通血管及掃走內臟脂肪的主要中藥材。」 惟市面上三七產品林林總總，怎樣才能選出最適合自己的產品呢？

樂道三七經香港雙大學臨床實證，減內脂、通血管。

樂道三七 經科研實證 有效維持血管健康

「樂道三七」，為市面上首隻經本港雙大學臨床實證、100%真人體測試的三七產品。與坊間一般只用動物或細胞測試的品牌相比，「樂道三七」經學術機構及臨床研究數據支持，可有效提升51%人體控食因子¹，減91%內臟脂肪²， 69%測試者認同有效掃走血管垃圾³。

持續使用樂道三七，更能長效守護健康。

樂道三七 三個NO.1

經過歐睿國際的市場調查實更發現，「樂道三七」證實為全港三七產品銷量冠軍#，深受用家信賴。「樂道三七」三七含量90%，產品嚴選源自雲南文山的原棵三七，以原藥材研磨，完整保留三七多元有效成分。除了三七皂苷，還包含三七多醣體、三七黃酮類、三七素等，能發揮協同效應，保護心腦血管功效更完整和顯著。經大學機構檢測實證，三七總皂苷含量更是市場第一**，有檢測報告編號記錄。對比坊間部分三七產品添加人蔘或山楂，或易致「太補」而引致指數不穩，增加身體負擔，亦有可能引起胃部不適；「樂道三七」配方溫和不燥，更適合大部分體質人士服用。

經科研實證的產品更能讓消費者安心。

「樂道三七」推萬寧獨家限時優惠

「樂道三七」推出萬寧獨家限時優惠！買3盒即可享震撼價HK$717*，平均每盒HK$239（原價HK$299/盒）。優惠日期由7月3日至16日，全線香港萬寧門市及網店均有發售。數量有限，售完即止。

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*優惠期2026年7月3日至16日。不能與其他優惠同時使用。數量有限，售完即止。最終價格由萬寧決定。如有任何爭議，萬寧保留最終決定權。

1. 根據2025年8月香港權威大學中醫藥學院初步臨床測試實證「樂道三七」有效提升人體控食因子50.8%。

2. 根據2024年5月香港權威大學中醫藥學院初步臨床測試實證「樂道三七」有效減91.6%內臟脂肪。

3. 根據2010年10月香港前本港大學屬下機構初步臨床測試實證「樂道三七」69%測試者有效減少血管垃圾。

#歐睿國際按2025年香港零售渠道銷售金額與銷售量（件）計算。三七產品定義為：成分包含三七，且於產品包裝上標註三七字樣的產品，包含保健品、 中成藥、外用藥等產品。於2026年1月完成研究。

**香港權威大學屬下生物科技研究院於2021年3月及2017年8月之測試報告均證實，樂道三七金裝植物膠囊的總皂苷含量為測試樣本中冠軍，報告編號：R-ICT170801及R-CT21001。此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

(資料及相片由客戶提供)