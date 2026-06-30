Qivation淨化概念獲5星酒店引入　植樹計劃打造零碳空間

香港空氣質素近年雖然持續改善，但極度潮濕的氣候與經常出入冷氣環境的巨大溫差，讓呼吸系統小毛病如氣管敏感、鼻敏感等，幾乎成為不少港人的「都市日常」，嚴重影響生活。即使一般室內環境如辦公室或住所，都潛藏著甲醛、油煙或潮濕帶來的霉味，淨化空氣能中和這些有害化學物質，避免長期吸入引發慢性疾病。



Qivation創新技術空氣淨化產品及效果

我們可以從室內空氣淨化開始，以科技配合創新技術，打造零碳淨化空間。新興香港本土品牌Qivation是一家創新技術和產品創建者，設計獨特催化技術及專有的混合功能配方，噴於產品或設施表面形成半永久塗層、耐用的保護膜。這層保護膜可透過可見光、氧氣等自然資源，持續引發催化反應，令產品或設施表面具備抗菌、自潔、防霉、除臭等效果。

Qivation的核心技術融入及應用於不同家居及個人產品，當中底層技術包括光觸媒或非光觸媒技術產品，包括Qivation光觸媒智能LED燈系列、Qivation光觸媒無線充電座Plus及Qivation吸味劑等。在商業應用方面，Qivation Q General塗層淨化劑和技術，不同型號有不同功能及配方，在日本生產，Qivation產品技術擁有21個國際認可的證書或標準，多間獨立實驗室證實強效除甲醛、消除二手煙、空氣淨化和抗菌效果，獲得香港建築業委員會 (CIC) 的綠色產品頂級認證，以及達到加州公共衛生部VOC排放標準等，可為不同設施表面提供額外的自潔、防霉及空氣淨化功能，協助企業在不影響日常運作的前提下，改善室內空氣質素，提升顧客與員工的整體體驗。

Qivation GLITTER光觸媒智能可攜式LED檯燈

Qivation光觸媒無線充電座Plus

酒店業引入Qivation提升客房空氣質素

為應對市場對頂級清潔標準日益增長的需求，Qivation已成功將其產品與技術擴展至香港、澳門和新加坡等關鍵市場，更獲酒店業採用其技術，以向顧客提供優質住宿體驗，其客戶從榮列「2025全球50最佳酒店」第一位的香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong），以至於澳門標誌性賭場酒店集團、新加坡知名主題公園、香港本地醫院社區中心等。當中香港瑰麗酒店自2025年中起，於客房及升降機大堂應用Qivation Q General塗層淨化劑，用於地氈、窗簾等表面，有效吸附並分解污染物質，再將其轉化為無害物質，逐步改善室內空氣質素，為住客及員工營造更健康、更安心的環境。

Qivation Q General塗層淨化劑，噴於地氈、窗簾等表面形成半永久塗層，能有效持續不斷吸附並分解污染物質，再將其轉化為無害物質，逐步改善室內空氣質素。

Qivation Q General塗層淨化劑

推動「一樽一樹木」零碳淨化植樹造林計劃

以打造零碳淨化空間為宗旨的Qivation，推出Tree Planting Program的植樹計劃，希望抵銷產品整個生命週期所產生的部分碳排放，包括生產、運輸及應用過程中的排放，進一步朝向碳中和及可持續發展目標邁進。

「植樹計劃」獲得使用Qivation產品方案的企業客戶支持，如香港瑰麗酒店、全港首間榮獲 LEED O+M 金級認證的五星級酒店千禧新世界香港酒店 ( New World Millennium Hong Kong Hotel) 亦確認參與計劃，支持更宏大的環保使命。而目前亦有多間豪華酒店或企業表示有興趣加入這項計劃。

Qivation推動「一樽一樹木」零碳淨化植樹造林計劃，為參與企業所使用的每一樽 「Qivation Q General 塗層淨化劑」種植一棵樹，以抵銷相關應用所產生的碳排放。

Qivation同時透過「一樽一樹木」計劃，為參與計劃的企業所使用的每一樽 「Qivation Q General 塗層淨化劑」種植一棵樹，以抵銷相關應用所產生的碳排放。以種植1,000棵樹為例，預計在其生長週期內可抵消高達1,000噸二氧化碳排放量，單在2026年已有效抵消12噸碳排放。隨著與參與企業合作深化，這項減碳數據將逐年攀升，完美契合Qivation為下一代保護環境的影響力策略。

為了確保植樹計畫的透明度與成效，Qivation特別與國際知名植樹平台合作，由其協調全球各地的在地社群及機構，進行具認證的生態修復工作。

創造深遠的社會與生態價值

同時，Qivation與國際知名植樹平台合作，由其協調全球各地的在地社群及機構，進行具認證的生態修復工作，以確保植樹計畫的透明度與成效。而Qivation與樹木兩個看似來自不同的領域，實際上卻有著相近使命，Qivation 的「Qi」，源自普通話發音「氣」，除了是品牌名稱的靈感來源，亦是品牌理念的核心。Qivation希望把「空氣淨化」由傳統的室內概念，延伸到整個生活環境之中，從家居、辦公室，到城市可持續發展。Qivation把科技、生活與可持續理念結合起來，一方面改善室內空氣與日常環境，另一方面透過植樹計劃把影響延伸至地球層面。「Purify the indoor space, and simultaneously purify the planet」這不只是一句口號，而是Qivation正在實踐的方向，共同為生活環境帶來更潔淨的空氣，也共同回應健康與可持續發展的需要。

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Official website : www.qivation.com

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