豉油含化學添加劑？營養師教你「揀豉油」遠離化學添加劑陷阱

豉油是日常煮食中的常見調味料，也是大家最容易忽略的健康盲點！大眾選購豉油時只顧「格價」，卻往往輕視了成分標籤上的潛在風險。香港認可執業營養師梁凱宜（Hayley）表示，部分豉油加入了不同類型的化學添加劑來強化味道或延長保存期限，長期頻繁食用，積少成多或會加重身體負擔，影響健康。



看懂成分標籤 識破化學元素陷阱

精明選購，先要認識常見添加劑。Hayley 指出，市面豉油常用的添加物包括增味劑（如E621、E631）、防腐劑（E202）及色素（E150），主要用於提鮮、提升賣相及延長保存期。雖然這些成分在法規容許範圍內未必即時有害，但關鍵在於「總攝取量」。

Hayley 指出，過量攝取增味劑會令味覺變得遲鈍，讓人「愈食愈重口味」，間接推高鈉攝取及心血管疾病風險；味精敏感者更可能引發頭痛、心悸。此外，長期攝取過量防腐劑會加重肝腎負擔，並破壞腸道微生態，引發腸胃不適。

想避開添加劑，選購時應細閱營養標籤。成分愈簡單，代表加工程度愈低；若含大量難解的化學名稱或「E字頭」編號，便應警覺。此外，建議優先選擇標示『天然釀造』的產品，這代表黃豆經長時間自然發酵，鮮味源自天然氨基酸，而非靠味精或增味劑作短暫「補鮮」，更能保留原始風味。

揀豉油心法：認住「零添加」、「香港製造」

Hayley 建議優先選購「零添加」豉油，確保不加味精、防腐劑、人造色素及增味劑，這是守護全家健康最直接的途徑。此外，「香港製造」的產品因為受《食物安全條例》及食環署嚴格監管，於品質與添加劑標準更具明確限制，整體透明度較高。因此選擇「香港製造」的豉油亦多了一重保障。

營養師分享三款優質豉油之選

現代人講究飲食，卻常忽略每日必用的豉油。Hayley 建議，應根據個人健康需求與烹調習慣，挑選適合的「零添加」豉油。她亦提醒，有些豉油標明不加防腐劑，開封後建議放入雪櫃冷藏，避免細菌滋生，以確保每一滴都保持最佳鮮味與品質。

推介 1：零添加頭遍生抽

Hayley 認為，最高品質的豉油應具備三個條件：「頭抽」、「零添加」，以及「香港製造」。「頭抽」即黃豆經過長時間全天然發酵後，第一道榨取出來的精華豉油，保留了最豐富的天然氨基酸和最濃郁的豆香，鮮甜醇厚，是釀造工藝中品質最高的一道。「零添加」則代表豉油能夠依靠天然發酵帶出真正的鮮味，而非以味精或增味劑掩蓋劣質原料的不足。而「香港製造」食品須符合本地嚴格規管，品質有保障。當中淘大頭遍生抽正正符合以上三個條件——採用全天然釀造工藝頭遍萃取，升級至零添加配方，香港製造，讓每一道家常菜都能呈現食材最真實的鮮甜味道，無需依賴任何人工添加劑，真正食得有品質。

推介 2：減鹽頭抽

在講究飲食品質之餘，健康管理同樣不可忽視。Hayley指出香港成年人平均每日攝取的鈉相當於約 8.8 克鹽，較世衛建議的每日上限（少於 5 克）高出超過七成。長期高鹽飲食是引發高血壓及心臟病的主要風險因素，家中長者尤其需要特別關注心血管健康。對於想照顧家人健康、又不想犧牲食物鮮味的煮食者，Hayley 推介從日常調味料入手，選用減鹽豉油，是有效控制全家鈉攝取量的第一步。香港製造的淘大減鹽頭抽，在減少 40% 鹽分的同時，同樣採用零添加配方，依然保留頭抽的天然鮮味，完美做到「減鹽唔減鮮」。

推介 3：黑豆頭抽（零添加黑豆釀製）

除了控制鹽分，Hayley 都留意到近年愈來愈多人喜好選擇多樣的原材料，讓日常攝取更多天然營養。例如淘大黑豆頭抽以特選黑豆釀製，黑豆本身含有豐富的天然植物營養素和花青素，配合零添加配方，風味獨特，是追求食材多樣性的好選擇。

Hayley 補充指，健康選擇並不代表單一選項，可按家庭成員的健康需求及日常菜式靈活選擇，才能真正做到全面照顧。例如，蒸魚需要提鮮去腥，就適合選用專為海鮮而設的零添加的原釀．蒸魚頭抽。如果家人需要減鹽，又希望菜式風味更有層次，可以選加入了天然松茸精華的原釀．松茸減鹽頭抽，以松茸獨特的天然鮮香為菜式增添風味，在減鈉之餘同樣滋味豐富。

作為市場上最齊全的「零添加」豉油品牌，淘大全線 7 款零添加產品證明了健康選擇絕不單一，無論針對不同菜式或特定健康需求，都能在淘大的「零添加」系列中找到最合適的調味方案。對於偏好按烹調方式選購調味料的人士，亦可考慮淘大原釀．醇鮮頭抽——適合日常醃肉及炒餸，帶出食材天然鮮味；以及淘大翕仔頭遍生抽——經多重釀造，萃取最純、最濃的第一遍浸製成的頭遍生抽，香濃味鮮，品質極高，限量矜貴，猶如豉油界的「干邑」一樣，適合炆煮調味，令菜式更添層次。兩款同樣採用零添加配方，令煮食得心應手嘅同時，食得健康滋味。

從日常細節開始把關

豉油雖為日常調味，但因使用頻繁，對健康的影響都不容忽視。下次選購時，Hayley 笑言大家不妨記住這句口訣：「揀豉油，認住『零添加』加『香港製造』，拒絕化學添加物，全家更健康！」透過這些簡單的改變，已能在不影響飲食習慣的情況下，逐步減少不必要的添加物攝取。當每一餐都多一分健康意識，長遠而言，便能為自己與家人的健康累積更穩固的基礎！

香港認可執業營養師

梁凱宜（Hayley）

（資料及圖片由客戶提供）