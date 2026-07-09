經常尿難忍？ 婦產科專科醫生表示女性尿滲要早評估、早醫

尿滲也稱為尿失禁，是指尿液不受控制地從膀胱流出，屬於常見的泌尿系統問題，尤其以女性更為常見。婦產科專科醫生陳頌妍表示，尿滲的成因可以有多個層面，「包括涉及膀胱功能、盆底肌肉狀態及神經控制等，因此需要正確理解及分類，才能制訂合適的治療方案。」



陳醫生指出，尿滲主要有以下幾種類型：

1.最常見的是壓力性尿失禁，通常在咳嗽、大笑、打噴嚏或運動時出現，主要與盆底肌肉及尿道支撐力減弱有關。當腹部壓力突然增加時，尿液便可能不由自主地滲出。

2.急迫性尿失禁，「它的特徵是突然出現強烈尿意，患者難以延遲排尿，甚至在未到達洗手間前已出現漏尿，因此有時會十分尷尬，甚至影響社交。這類情況通常與膀胱過度活躍有關，即膀胱肌肉出現不自主的收縮，導致尿難忍。」陳醫生說。

3.混合性尿失禁，同時包含壓力性及急迫性兩種症狀，情況較為複雜。

成因方面，陳醫生表示尿滲通常並非由於單一因素，而是多種身體變化共同影響的結果。例如，女性在懷孕及分娩過程中，盆底肌肉可能受到拉扯或損傷，導致支撐膀胱的能力下降。年齡增長亦會令肌肉及組織逐漸鬆弛，影響控制排尿的能力。所以曾多次生育，或年長的女性，亦相對較容易有尿滲問題。

「此外，肥胖會增加腹腔壓力，長期對膀胱造成負擔；某些慢性疾病、手術或神經系統問題亦可能影響膀胱與大腦之間的訊號傳遞，進一步增加尿滲風險。因此，尿滲往往是多因素共同造成，診斷時通常需要詳細病史、症狀分析及基本檢查，以確定屬於哪一種類型。」陳醫生說。

確定病因和類型後，大部分患者可先從保守治療方法入手，例如盆底肌肉訓練、膀胱訓練及生活習慣調整，包括減體重、減少攝取咖啡因及規律性排尿等，一般都對紓緩尿滲有一定幫助。

對於症狀較嚴重，或保守治療效果不理想的患者，醫生可能會考慮藥物治療或其他進階治療方法，包括不同的手術，以改善膀胱控制能力。不同類型的尿滲治療方式亦有所不同，因此準確診斷是治療成功的關鍵。

陳醫生最後提醒，尿滲雖然常見，但並非正常老化或必然現象，而是一種可以評估及治療的醫學問題。「透過了解不同類型及成因，患者可以更清楚自身狀況，並及早尋求適當協助。若出現持續漏尿或尿急、尿頻等情況，應及早諮詢醫生，以制訂合適治療方案並改善生活質素。」