本港新冠確診個案急增5倍！一文睇清流感／新冠病毒分別！

根據香港衞生署衞生防護中心最新發布的《2019冠狀病毒病及流感速遞》週報，本港目前正面臨新冠病毒活躍度上升以及夏季流感季節來臨的雙重挑戰。到底本港現時最流行新冠病毒是否高達 75 個突變的變種病毒 BA.3.2「蟬」？在流感及新冠雙重來襲下到底兩者的病徵是否相同？下文教您睇清有什麼分別， 以及日常生活可攝取什麼營養來增加自身免疫力， 對抗病毒的威脅。

最新本地新冠病毒情況

根據2026年第27周（2026年6月28日至7月4日）的最新監測數據，本地新冠病毒的整體活躍程度呈持續上升趨勢。

資料來源: 衞生署衞生防護中心《2019 冠狀病毒病及流感速遞》第4期，第27號

本地新冠病毒於社區活躍度攀升



在2026年第27周（6月28日至7月4日），衞生防護中心公共衞生化驗服務處收集的 9,852 個呼吸道樣本中，有 839 個（8.52%） 呈新冠陽性反應，相較於前一周的 6.02% 出現了明顯的跳升，反映病毒在社區的傳播速度顯著加快。

資料來源: 衞生署衞生防護中心《2019 冠狀病毒病及流感速遞》第4期，第27號

重症及爆發個案同步增加



院舍爆發： 第27周錄得 13 宗 學校/院舍的新冠集體感染爆發（共影響 57 人），較前一周的 6 宗 增加一倍。

重症及死亡： 第27周錄得 16 宗 新冠嚴重及死亡申報個案，較前一周的 8 宗 同樣呈現翻倍增長。

基層醫療診所的新冠平均求診比率攀升至本年度高峰



基層醫療診所的「新冠平均求診比率（每千個診症計）」數據，本港新冠疫情在4月至5月中旬一直維持在極低水平。然而，進入6月中旬（第25周）後，隨着夏季來臨求診比率呈現幾何級數的暴增，並在7月上旬達到近三個月以來的最高點。

在5月31日至7月4日期間，本港共錄得1,265宗確診個案；相較於前一個月（4月26日至5月30日）所錄得的194宗，個案數字在短短一個月內飆升了5.5倍。

資料來源: 衞生署衞生防護中心《2019 冠狀病毒病及流感速遞》第4期，第27號

本港現時最流行新冠病毒是BA.3.2「蟬」？

新冠病毒 Omicron 家族中的一個高度變異亞系BA.3.2（簡稱「蟬」）主要在歐美（如美國多個州份）、英國及日本等地被監測到，在香港開始有病例出現， 很多港人開始以為它就是現時本地流行的新冠病毒，然而事實上，根據衛生署最新的基因分析顯示，新冠病毒NB.1.8.1 及其後代譜系 仍是本港當前最主流的變異株，佔所有非嚴重個案樣本的 95% 以及污水監測樣本的 94.3%。

資料來源: 衞生署衞生防護中心《2019 冠狀病毒病及流感速遞》第4期，第27號

流感和新冠病毒點分辨？

香港目前正面臨新冠病毒活躍度上升以及夏季流感季節來臨，到底流感和新冠病毒的病徵是否完全相同？

新冠變異株 NB.1.8.1 與 BA.3.2 「蟬」的病徵特點



核心共通病徵： 兩者最常見的徵狀為發燒、發冷、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水及感到疲乏。

特異性徵狀： 部份感染 NB.1.8.1 或 BA.3.2 的患者，可能會出現失去或改變味覺及／或嗅覺，這在其他呼吸道病毒感染中較為罕見。此外，部份人可能伴隨腹瀉、暈眩或結膜炎。

局部徵狀差異： 部份海外報告指出，突變較多的 BA.3.2 亦有機會引致較持續的咳嗽或氣管痕癢。

病情嚴重度： 衞生署指出，目前科學數據顯示 NB.1.8.1 或 BA.3.2 並不會比先前流行的其他新冠變異株引致更嚴重的疾病。

季節性流感病毒的病徵特點



相比之下，由流感病毒引起的季節性流感，其臨床徵狀雖然同樣包括發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水，但在發病過程與全身性反應上與上述新冠病毒存在細微分別。流感的病徵通常更為突發性，健康人士患上流感通常會出現較為顯著的肌肉疼痛、關節痛、頭痛及全身疲倦，部份患者（尤其是兒童）亦可能出現嘔吐和腹瀉。流感患者的咳嗽多屬嚴重且持續時間較長，但其發燒及其他病徵一般會在五至七天內自行減退；與新冠病毒不同，流感極少會導致患者出現味覺或嗅覺喪失的臨床表現。

突發性起病： 流感的徵狀通常更為突發性（發病速度較快）。

全身性徵狀較明顯： 患者通常會出現較顯著的全身肌肉疼痛、關節痛、頭痛及極度疲倦。

呼吸道病徵： 同樣會出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水。流感的咳嗽往往較為嚴重，且可持續較長時間，但整體病徵一般會在五至七天內自行減退。

腸胃道徵狀： 部份患者（尤其是兒童）可能會出現嘔吐和腹瀉。

日常飲食攝取４大營養增強免疫力

在與各種病菌、病毒共存的時代，加倍守護自己的健康是不可忽視的人生課題。以下是提升免疫力的四種關鍵營養素，由日常飲食增強抵抗力才是長遠的抗病良方！

蛋白質



蛋白質是組成身體免疫系統的重要原料，若長期缺乏足夠蛋白質，容易提升感冒或感染病菌病毒的風險。

維他命D



維他命D與身體的免疫系統有關，也和呼吸道感染疾病有很大的影響，研究也證實缺乏維他命D和感染新冠病毒的機率有關。要攝取足夠的維他命D，除了從乾冬菇、深海魚和營養品中補充，也可以在清晨或下午時段露出手臂和小腿曬曬太陽！

維他命C



免疫力抵抗病毒的第一道防線就是皮膚的屏障，維他命C可以加快傷口癒合和促進膠原蛋白合成，保持皮膚屏、黏膜屏障的完整性。

益生菌和益生質



新鮮蔬果中的「膳食纖維」是腸道好菌非常需要的食物，也就是益生質。益生菌也可以從乳酪或乳酪飲品補充，從腸道健康打造由內而外的免疫力。