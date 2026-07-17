「健康Easy卓越大獎2026」圓滿舉行 嘉許業界傑出品牌

由《香港01》及「健康Easy」頻道主辦的年度健康界盛事——「健康產業新趨勢研討會暨健康Easy卓越大獎」已於今日(17日) 圓滿舉行！今年多位業界精英聚首一堂，共同探討未來醫療市場的發展動向，並表揚過去一年表現卓越的健康品牌。



重量級嘉賓揭開序幕

活動由《香港01》行政總裁蘇曉婷女士及行政會議成員高永文醫生為活動致開幕辭。健康產業新趨勢研討會由《香港01》助理總編輯黃雲娜女士擔任主持，並邀得立法會議員陳凱欣女士；立法會議員、香港註冊中醫學會會長陳永光教授；大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑先生及10Life 聯合創辦人何穎翔先生擔任講者，以「優勢互補互利共贏 探討如何深化中西醫跨境協作」為主題，嘉賓講者分享了具前瞻性的見解，並帶來啟發，有助業界捕捉跨境合作機遇。

「健康Easy卓越大獎」建立高質量指標

同場的「健康Easy卓越大獎2026」頒獎典禮旨在嘉許及表揚在各個健康領域中積極提供優質產品與服務的傑出企業，為大眾建立一個具公信力、值得信賴的健康品牌參考指標。活動頒發超過四十個獎項，廣泛涵蓋了五大主要類別，當中包括：醫療類、保健類、修身健體類、儀容護理類，以及健康用品及醫療策劃類。各得獎品牌在所屬領域均展現出極高的專業水平，為大眾健康作出貢獻。

「健康Easy卓越大獎2026」得獎名單：https://bit.ly/4wPaAg9