「御用工人」梁愛不敵胰臟癌87歲逝世 擴散極快居本港5大奪命癌症

在演藝圈深耕超過半世紀，憑《他來自江湖》飾演馬姐並有「御用工人」之稱的資深女演員梁愛被傳於7月8日在內地的一家安老院舍內因胰臟癌離世，享壽87歲。胰臟癌是一種具有高度侵略性的惡性腫瘤，由於其生長位置極為隱密，疾病初期幾乎沒有顯著的症狀，導致許多患者直到病情發展至晚期才有所警覺，到底胰臟癌高風險族群有哪些？病徵是否明顯？下文將一一拆解。

梁愛曾與周潤發合作（影片截圖）

資深演員梁愛入行經過

資深演員梁愛在內地出生，幼時因家境赤貧而遭親生父母遺棄。其後，她被送往香港一戶富裕人家當養女。然而好景不常，養父母隨後家道中落，加上她經常遭受欺凌，逼使她在年僅12歲時便決定逃離家庭，自食其力。在獨自謀生的日子裡，梁愛曾透露自己為了糊口做過多份基層工作，包括大排檔侍應、家傭等等，累積了豐富的生活體驗。這段艱辛的歲月一直持續到她19歲。當年，她應徵成為臨時演員，自此跨入演藝圈，正式開啟了她長達數十年的演員生涯。

梁愛有「御用工人」之稱。（影片截圖）

資深演員梁愛在60年代下嫁著名導演左几，並於70年代轉投無綫，其後她們一家移民加拿大，丈夫於1997年在加國病逝（終年81歲）時，梁愛正於馬來西亞拍劇，未能趕及見其最後一面。丈夫離世後她依然繼續拍戲，怎料命運再度弄人，一次她因在港跌倒受傷留院，兒子特意從加國返港悉心照顧，卻不幸在家中因隱性心臟病突發猝死（終年55歲），令晚年的梁愛飽受痛失摯愛與白髮人送黑髮人的雙重打擊。

梁愛晚年入住老人院（Facebook@楊紹鴻）

梁愛不敵胰臟癌87歲逝世

昨日（16日）驚傳梁愛因病離世，享年87歲。梁愛去年不幸確診患上有「癌中之王」之稱的胰臟癌，面對惡疾，有指她決意拒絕接受痛苦的化療，豁達選擇「與癌共生」；然而，由於胰臟癌的擴散速度極快，確診後她的身體狀況急轉直下，體重更一度暴跌至不足70磅，最終不敵病魔在內地安老院舍與世長辭。

胰臟癌被稱為「癌王」成因仍未完全明瞭

作為本港五大致命癌症之一，胰臟癌的發病率與死亡率在過去十年間均錄得顯著上升的趨勢；大多數的胰臟癌個案發生在65歲以上的高齡人士身上。除了年齡之外，其他關鍵的風險因素還包括：男性罹患此病的風險略高於女性；吸煙者的患癌機率比不吸煙者高出約2至3倍；患有糖尿病等糖代謝異常疾病會增加患病風險；體重超重的人士亦面臨較大風險。此外，飲食習慣也有深遠影響，長期過量攝取動物脂肪且日常蔬果攝取不足的人較易患病；而長期接觸殺蟲劑、石油或染料等化學品的人士，其罹癌風險也會隨之上升。

胰臟藏於腹腔深處，位於胃部與大小腸等器官的後方。正因惡性腫瘤的位置極其隱蔽，導致這款侵略性極強的癌症在初期幾乎沒有明顯病徵，許多患者往往拖延至癌症晚期才有所察覺，嚴重影響了存活率。更棘手的是，即使患者符合條件並成功進行了手術切除，其日後的復發風險依然比一般癌症來得更高。

這些表現需警惕為胰臟癌的徵兆

當以下表現出現時，建議儘早就醫檢查：

1. 腹部脹痛、腰背部隱痛

食慾明顯下降（原本胃口好，近期卻對食物失去興趣）；上腹部或後背持續性隱痛、脹痛（與飲食時間無關，且休息後不緩解）；進食後不適感加重（但非特定於油膩飲食，區別於膽道疾病的典型特徵）。

2. 體重急劇下降

胰腺癌患者在疾病早期（未至晚期）即可出現明顯的體重減輕，通常一個月內體重下降5-10斤（甚至更多）。這種「不明原因的消瘦」是腫瘤消耗能量的典型表現，需高度警惕。

3. 血糖突然升高

胰腺分泌胰島素調控血糖，若胰腺頭部腫瘤影響胰島功能，或腫瘤導致胰島素分泌異常，患者可能在短時間內出現血糖升高（尤其是原本無糖尿病的人群）。若發現血糖值異常波動，需排查胰腺問題。

4. 黃疸（胰頭腫瘤的特徵性表現）

當胰頭腫瘤壓迫膽管時，膽汁排泄受阻，可導致皮膚、鞏膜黃染（黃疸）。但黃疸通常是疾病進展到一定程度的表現，此時可能已非早期。不過，若突然出現不明原因的黃疸，仍需優先排除胰腺病變。

注意：當出現不明原因的消化異常、體重驟降、血糖升高或黃疸時，切勿簡單歸因於「胃病」或「膽結石」，應及時就醫。



常規體檢難發現，專項檢查是關鍵。通過腫瘤標誌物和增強影像學檢查（上腹部增強CT或磁共振）明確病因。早發現、早診斷，是提高胰腺癌治療效果的唯一希望。

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