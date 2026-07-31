母乳餵哺好處多於挑戰　聖保祿醫院全方位支援　成媽媽最強共行者

每年八月首周為「國際母乳哺育周」，母乳餵哺不論對母親還是嬰兒均有莫大好處。世界衞生組織建議，嬰兒從出生開始以純母乳餵養至6個月，其後開始添加固體食物，可同時繼續母乳餵養至2歲或以上。惟母親由懷孕、生產到照顧歷程非常漫長，要母乳餵哺，過程中面臨不少挑戰和壓力，因此足夠的支援對媽媽而言非常重要。趙媽媽在聖保祿醫院誕下兩名兒子，一直堅持以母乳餵哺寶寶的她，有感以母乳餵養長大的兒子比其他同齡小朋友更健康，直言慶幸得到醫護團隊的支援與協助。



趙媽媽憶述初次生產時正值新冠肺炎疫情，沒有餵哺母乳經驗的她一度擔心「不夠奶」，當時餵哺嬰兒需配合防疫政策，令到難度倍增，再加上初為人母，難免受荷爾蒙影響出現情緒波動，壓力相對增加。直到她生產第二胎時，即使已有經驗，惟在生產前後依然要照顧3歲大兒子，令她缺乏休息，壓力更大。

趙媽媽提到，餵哺兩名兒子時都曾出現乳頭真菌感染，每次餵哺後都會疼痛加劇並持續，到第二胎治療時間更長達半年。趙媽媽說：「由弟弟出生後第4個月開始，每次的餵哺都十分痛楚，致電到醫院育嬰部找母乳顧問求助, 得知我的乳頭再次真菌感染。當時亦怕細菌會傳染到寶寶，真的是聲淚俱下，不知道怎樣做。」趙媽媽在劇痛之下仍希望能繼續餵哺全母乳，惟擔心塗藥影響孩子，曾考慮過放棄以母乳餵養兒子。幸而獲醫護團隊支援和協助，令趙媽媽最終仍能堅持了下來。

趙媽媽在聖保祿醫院誕下兩名兒子，一直堅持以母乳餵哺寶寶。

趙媽媽：感覺兒子特別健康

趙媽媽表示，現在弟弟已經2歲半，依然維持母乳餵哺。她感覺兒子比其他同學健康，例如較少生病，即使生病也很快痊癒。而且她形容兒子特別「嗲」，至今仍每晚抱著媽媽才願意睡覺。

在趙媽媽生產時曾為她提供協助的聖保祿醫院育嬰部主任黃凱儀，是世界衞生組織認證母乳餵哺課程的導師。她分享，醫院育嬰部護士提供產前育嬰知識課，孕婦入院生產時，醫護團隊包括國際認證泌乳顧問，會先了解準媽媽的背景及實際情況，制定適合媽媽進行母乳餵哺的計劃，及產後住院期間每天與媽媽保持溝通、進行評估以提供最適切的協助。出院後會提供24小時電話支援，出院一至兩週後致電媽媽跟進情況等。

黃凱儀從事初生嬰兒護理20多年，她說：「作為在媽媽生產後，第一個接觸媽媽跟嬰兒的專業醫護人員，與她們的關係很密切。母乳餵哺無論對媽媽還是嬰兒兩方面都有好處，所以聖保祿醫院的醫護人員一直致力推動母乳餵哺。」她指出，有研究顯示餵母乳時間越長，嬰兒益處越多，所以一般建議嬰兒出生首一小時盡快餵哺母乳，並以純母乳餵養六個月，之後可加入固體食物並繼續餵養母乳到兩歲或以上。

國際認證泌乳顧問及具世界衛生組織母乳餵哺課程導師資格的護理人員，會定時主講母乳餵哺產前講座。

母乳餵哺為孩子增抗體 專家：如打了第一針防疫注射

黃凱儀提到：「因母乳有超過300種天然營養素，含有大量抗體和活細胞，相當於為嬰兒打了第一針防疫注射。」不僅可助嬰兒的腦部神經和視網膜發育，增強免疫系統，亦可減低敏感、濕疹、腹瀉、肺炎、中耳炎等症狀，及降低患糖尿病機會；且讓寶寶吸吮有助口腔肌肉發展，口齒會更伶俐。對於早產嬰兒而言，母乳有助保護腸道，減低壞死性小腸結腸炎的風險。而母乳中的營養更會隨著嬰兒年齡增長而改變，適合嬰兒成長的每個階段。

聖保祿醫院婦產科專科醫生黎維文則指，產科醫生是媽媽的「共行者」，尊重並盡力配合媽媽意願。她指，以醫生角度來看，亦非常鼓勵媽媽餵母乳，因為母乳對媽媽有很多好處，例如全母乳餵哺4至6個月會沒有排卵期，也沒有女性賀爾蒙變化，可減低對乳腺刺激，長遠會減少患乳癌風險；且母乳會自動調節嬰兒年齡適合的營養，蛋白以及脂肪含量。

聖保祿醫院婦產科專科黎維文醫生表示，大部分媽媽都適合母乳餵哺。

黎維文表示，其實大部分媽媽都適合母乳餵哺，只有小部分情況，例如正在服用化療藥或免疫系統的藥物，或患有未受控制的感染人士則不適合母乳餵哺，惟這些情況屬於極小數。

另外，媽媽初生產後情況不一，或會出現血壓高或貧血等情況，會建議媽媽先多休息，待情況好轉再餵哺母乳。黎醫生表示：「餵母乳須因應媽媽的意願及身體狀況去提供支持及幫助，令她們實現目標。」她提到部分媽媽經常都會覺得自己做得不夠，很多時候就是要給予支持，醫護人員就會跟她們說：「妳已經做得很好，妳已經盡了力，不要給自己太大壓力，也不要因為奶不夠多而感到有些內疚。」

母嬰同室加強母嬰關係 聖保祿醫院全方位支援

黎續指，要加強母嬰之間的關係，產後立即與寶寶進行無間斷的肌膚接觸，有助盡早開始母乳餵哺，所以安排母嬰同室非常重要。黎又解釋，肌膚接觸主要能穩定寶寶心跳、呼吸、體溫及血糖，減少哭鬧，減輕壓力，並能釋放催產素以促進母乳分泌和親子依附關係。這是一種自然的護理方式，能讓嬰兒感到如同在子宮般安全，並有助於長期情緒調節與大腦發展。

聖保祿醫院私家病房設備完善，為媽媽營造寧靜舒適的環境，能在輕鬆的心情下進行母乳餵哺。

聖保祿醫院產科病房及育嬰室於同一樓層提供一站式設計，方便媽媽餵哺嬰兒。

聖保祿醫院全方位支持母親進行母乳餵哺，護理人員與國際認證泌乳顧問會提供餵哺指導；亦可安排並進行24小時日與夜的「母嬰同室」，和寶寶長時間多接觸，互相了解，學習照顧初生嬰兒以及方便餵哺。同時，醫院亦引入先進RFID智能科技嬰兒追蹤系統，其中包括母乳配對功能，醫護在餵哺產婦擠出的母乳給嬰兒時，會先核對母乳上的智能標籤，確保過程配對無誤，全方位強化嬰兒安全防護。當媽媽出院後，育嬰部或產科部電話亦提供24小時支援服務，隨時支援在餵哺上遇到問題的媽媽。

聖保祿醫院引入智能科技母乳配對系統，準確核對母乳標籤。

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（資料及相片由客戶提供）