母乳餵哺好處多於挑戰 聖保祿醫院全方位支援 成媽媽最強共行者
每年八月首周為「國際母乳哺育周」，母乳餵哺不論對母親還是嬰兒均有莫大好處。世界衞生組織建議，嬰兒從出生開始以純母乳餵養至6個月，其後開始添加固體食物，可同時繼續母乳餵養至2歲或以上。惟母親由懷孕、生產到照顧歷程非常漫長，要母乳餵哺，過程中面臨不少挑戰和壓力，因此足夠的支援對媽媽而言非常重要。趙媽媽在聖保祿醫院誕下兩名兒子，一直堅持以母乳餵哺寶寶的她，有感以母乳餵養長大的兒子比其他同齡小朋友更健康，直言慶幸得到醫護團隊的支援與協助。
趙媽媽憶述初次生產時正值新冠肺炎疫情，沒有餵哺母乳經驗的她一度擔心「不夠奶」，當時餵哺嬰兒需配合防疫政策，令到難度倍增，再加上初為人母，難免受荷爾蒙影響出現情緒波動，壓力相對增加。直到她生產第二胎時，即使已有經驗，惟在生產前後依然要照顧3歲大兒子，令她缺乏休息，壓力更大。
趙媽媽提到，餵哺兩名兒子時都曾出現乳頭真菌感染，每次餵哺後都會疼痛加劇並持續，到第二胎治療時間更長達半年。趙媽媽說：「由弟弟出生後第4個月開始，每次的餵哺都十分痛楚，致電到醫院育嬰部找母乳顧問求助, 得知我的乳頭再次真菌感染。當時亦怕細菌會傳染到寶寶，真的是聲淚俱下，不知道怎樣做。」趙媽媽在劇痛之下仍希望能繼續餵哺全母乳，惟擔心塗藥影響孩子，曾考慮過放棄以母乳餵養兒子。幸而獲醫護團隊支援和協助，令趙媽媽最終仍能堅持了下來。
趙媽媽：感覺兒子特別健康
趙媽媽表示，現在弟弟已經2歲半，依然維持母乳餵哺。她感覺兒子比其他同學健康，例如較少生病，即使生病也很快痊癒。而且她形容兒子特別「嗲」，至今仍每晚抱著媽媽才願意睡覺。
在趙媽媽生產時曾為她提供協助的聖保祿醫院育嬰部主任黃凱儀，是世界衞生組織認證母乳餵哺課程的導師。她分享，醫院育嬰部護士提供產前育嬰知識課，孕婦入院生產時，醫護團隊包括國際認證泌乳顧問，會先了解準媽媽的背景及實際情況，制定適合媽媽進行母乳餵哺的計劃，及產後住院期間每天與媽媽保持溝通、進行評估以提供最適切的協助。出院後會提供24小時電話支援，出院一至兩週後致電媽媽跟進情況等。
黃凱儀從事初生嬰兒護理20多年，她說：「作為在媽媽生產後，第一個接觸媽媽跟嬰兒的專業醫護人員，與她們的關係很密切。母乳餵哺無論對媽媽還是嬰兒兩方面都有好處，所以聖保祿醫院的醫護人員一直致力推動母乳餵哺。」她指出，有研究顯示餵母乳時間越長，嬰兒益處越多，所以一般建議嬰兒出生首一小時盡快餵哺母乳，並以純母乳餵養六個月，之後可加入固體食物並繼續餵養母乳到兩歲或以上。
母乳餵哺為孩子增抗體 專家：如打了第一針防疫注射
黃凱儀提到：「因母乳有超過300種天然營養素，含有大量抗體和活細胞，相當於為嬰兒打了第一針防疫注射。」不僅可助嬰兒的腦部神經和視網膜發育，增強免疫系統，亦可減低敏感、濕疹、腹瀉、肺炎、中耳炎等症狀，及降低患糖尿病機會；且讓寶寶吸吮有助口腔肌肉發展，口齒會更伶俐。對於早產嬰兒而言，母乳有助保護腸道，減低壞死性小腸結腸炎的風險。而母乳中的營養更會隨著嬰兒年齡增長而改變，適合嬰兒成長的每個階段。
聖保祿醫院婦產科專科醫生黎維文則指，產科醫生是媽媽的「共行者」，尊重並盡力配合媽媽意願。她指，以醫生角度來看，亦非常鼓勵媽媽餵母乳，因為母乳對媽媽有很多好處，例如全母乳餵哺4至6個月會沒有排卵期，也沒有女性賀爾蒙變化，可減低對乳腺刺激，長遠會減少患乳癌風險；且母乳會自動調節嬰兒年齡適合的營養，蛋白以及脂肪含量。
黎維文表示，其實大部分媽媽都適合母乳餵哺，只有小部分情況，例如正在服用化療藥或免疫系統的藥物，或患有未受控制的感染人士則不適合母乳餵哺，惟這些情況屬於極小數。
另外，媽媽初生產後情況不一，或會出現血壓高或貧血等情況，會建議媽媽先多休息，待情況好轉再餵哺母乳。黎醫生表示：「餵母乳須因應媽媽的意願及身體狀況去提供支持及幫助，令她們實現目標。」她提到部分媽媽經常都會覺得自己做得不夠，很多時候就是要給予支持，醫護人員就會跟她們說：「妳已經做得很好，妳已經盡了力，不要給自己太大壓力，也不要因為奶不夠多而感到有些內疚。」
母嬰同室加強母嬰關係 聖保祿醫院全方位支援
黎續指，要加強母嬰之間的關係，產後立即與寶寶進行無間斷的肌膚接觸，有助盡早開始母乳餵哺，所以安排母嬰同室非常重要。黎又解釋，肌膚接觸主要能穩定寶寶心跳、呼吸、體溫及血糖，減少哭鬧，減輕壓力，並能釋放催產素以促進母乳分泌和親子依附關係。這是一種自然的護理方式，能讓嬰兒感到如同在子宮般安全，並有助於長期情緒調節與大腦發展。
聖保祿醫院全方位支持母親進行母乳餵哺，護理人員與國際認證泌乳顧問會提供餵哺指導；亦可安排並進行24小時日與夜的「母嬰同室」，和寶寶長時間多接觸，互相了解，學習照顧初生嬰兒以及方便餵哺。同時，醫院亦引入先進RFID智能科技嬰兒追蹤系統，其中包括母乳配對功能，醫護在餵哺產婦擠出的母乳給嬰兒時，會先核對母乳上的智能標籤，確保過程配對無誤，全方位強化嬰兒安全防護。當媽媽出院後，育嬰部或產科部電話亦提供24小時支援服務，隨時支援在餵哺上遇到問題的媽媽。
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