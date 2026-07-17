2026健康產業研討會｜聚焦中西醫跨境協作 實現大灣區就醫自由

隨著粵港澳大灣區深度融合，跨境求醫與安老已成港人新常態。為破解醫療體制壁壘，由《香港01》主辦的「健康產業新趨勢研討會 暨 健康Easy卓越大獎2026」今日於香港麗思卡爾頓酒店舉行。本次盛會匯聚政府官員、醫療領袖、保險業專家與健康產業代表，共同探討如何深化中西醫跨境協作與醫療保障對接，實現大灣區優質資源的「優勢互補、互利共贏」。



從「重治療」走向「重預防」 媒體搭橋推動跨境醫療

蘇女士感謝一眾嘉賓在陰晴不定的天氣中抽空出席，這份熱忱恰恰體現了各界對大健康產業發展的高度重視。

活動由《香港01》行政總裁蘇曉婷女士的致詞揭開序幕。在談及醫療體系轉變時，蘇女士指出，面對高壓生活環境、都市病普及、人口老化及醫療通脹等多重挑戰，香港的醫療體制正經歷深層次的結構轉型：

「我們正由以往的『重治療、輕預防』，逐步走向『中西醫結合、預防為主』的全方位健康管理模式。與此同時，大灣區緊密融合，雙向跨境醫療服務的需求日益殷切。」

今年適逢《香港01》創立十周年，蘇曉婷表示，十歲的《香港01》將秉持今年主題——「不止於此」，未來會繼續發揮媒體的社會影響力，連結各界，將健康理念融入市民大眾的日常生活，攜手構建一個更有活力、更健康的香港。

對標國家「十五五」規劃 倡導健康與體重管理新思維

在致詞時，高醫生對榮獲「健康Easy卓越大獎」的優秀企業和品牌表示熱烈祝賀，強調醫療與健康服務關乎生命安全，社會對質量的要求更為嚴苛，獲獎企業實至名歸。

隨後，大會邀請到香港特別行政區行政會議非官守議員高永文醫生發表主題致詞。他指出，香港人平均壽命已長期高居全球第一，為實現國家提升人均預期壽命的目標，醫療方向正經歷兩大核心轉變：

由「治療為主」轉向「健康為主」：這促使了「健康管理」與「體重管理」等新興概念在政府政策與私人市場的興起。



基層醫療與預防醫學的普及：中醫藥在「治未病」及預防醫學中扮演著無可替代的獨特角色。



在跨境協作方面，高醫生強調，跨境養老並非簡單的「旅行養老」，而是必須帶有「照顧與醫療對接」成分。特別是患有慢性病的長者，兩地醫療系統必須做到無縫對接，養老模式才能真正落地。

高醫生亦大力讚揚了香港在生物醫藥領域的突破。得益於「1+」新藥審批機制的推出，大幅增強了內地龍頭醫藥企業與香港學術機構、科研基地的合作誘因，為兩地科研合作注入了強大動能。

研討會：優勢互補、互利共贏 探討如何深化中西醫跨境協作

五位嘉賓一同討論主題「優勢互補互利共贏 探討如何深化中西醫跨境協作」。包括：《香港01》首席記者黃雲娜女士(左一)、香港特別行政區立法會議員陳凱欣女士(左二)、香港註冊中醫學會會長陳永光先生(左三)、大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑先生(右二)以及10Life聯合創辦人何穎翔先生(右一)。

隨著兩場充滿前瞻性的致詞告一段落，活動隨即進入核心高潮——「大健康產業新趨勢研討會」。研討會由《香港01》主筆（助理總編輯）黃雲娜女士擔任主持，她開宗明義地指出，香港醫療長於科研團隊、完善規管與國際接軌的標準，而內地則在中醫藥資源、臨床經驗與產業規模上佔盡優勢，如何打破兩地體制壁壘以促成雙向融合，正是當務之急。隨後，四位橫跨政界、醫療與保險金融領域的重量級嘉賓依次對跨境政策、中西醫轉介及醫療保險等核心痛點，展開了一場全方位的深度對談。

政策精準過河 數據共享打造無縫健康網

香港特別行政區立法會議員陳凱欣女士

作為長期關注本港醫療體系發展的政策倡議者，香港特別行政區立法會議員陳凱欣女士在演講中分享了長者醫療券在大灣區應用的最新進展。

陳凱欣指出，截至2026年2月底，在大灣區九個城市試點機構使用長者醫療券的合資格港人已超過 33,000 名，累積申領總額已達到 8,300 萬港元。對比2023年當時僅有深圳港大醫院單一試點（涉及約 1,200 萬港元），增長幅度高達數倍，反映港人對跨境醫療的需求極其巨大。其中，「牙科服務」成為了港人北上求醫的最大痛點。2025年港人在內地使用醫療券看牙科的金額高達 3,880 萬港元，相反在香港本地使用醫療券看牙科的金額僅有 39 萬港元。這項強烈的對比充分說明了香港本地牙科收費昂貴、排期漫長，而「政策過河」正好切實解決了市民的基層醫療難題。

針對未來的跨境協作，陳凱欣提出三大建議：

精準採購與分流：特區政府應主動調查港人在大灣區的實際安老分布，並採取「策略性採購」模式，向內地三甲醫院購買高質素的門診、住院及非緊急手術服務，達到精準對接。



優化數據與病歷互通：她強調「病歷能否跟住病人走」是關鍵。政府須加快推動「醫健通」跨境健康紀錄互通，並在符合兩地數據安全與隱私條例的前提下，建立病歷互認機制，確保市民跨境求醫的延續性與安全性。



建立大灣區科研數據共享中心：陳凱欣高瞻與矚地倡議，應善用大灣區 8,000 萬人口的龐大臨床病歷及高科技醫療器械數據。在去個人化、合規的前提下共享臨床數據，這將能極大支持香港在精準醫學及罕見病領域的科研突破。



打破中西醫檢測壁壘 雙向融合開創轉介新模式

民建聯立法會議員、香港註冊中醫學會會長陳永光先生

身兼立法會議員和香港註冊中醫學會會長陳永光先生憑藉深厚的中醫藥專業背景，深入剖析了深港中西醫協作的現狀。他指出兩地中醫體制的差異。在內地，三甲中醫院的醫師均具備中西雙軌診療能力，能直接開具西醫的化驗單與高端檢測，中西醫結合非常徹底；然而，香港的中醫規管體制目前仍限制中醫師直接轉介患者進行西醫檢測，迫使患者需重複經由西醫轉介，形成了臨床診斷上的行政壁壘。

為解決此臨床痛點，陳永光率領團隊與深圳市羅湖醫院集團推出「中西醫跨境轉介合作」試點，允許本港中醫師直接轉介患者至內地醫療機構進行高端影像及生化檢測。他解釋，此模式具備極高的臨床與分流價值：一方面能輔助精準用藥，例如在中醫調藥前，快速低成本地獲取患者最新的肝腎功能報告；另一方面能實質緩解本港公立醫院磁力共振及超聲波檢測排期長達數月的壓力，為市民提供排期快、收費合理的全新選擇。更重要的是，隨著香港首家自主營運的中醫醫院即將落成，此項探索將為兩地檢測與病歷互認累積寶貴的實踐經驗。

3. 優醫通消除資訊壁壘 建立跨境醫療「信任標籤」

大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑先生

大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑先生，則從資訊對稱、醫療品質監管及緊急跨境轉運等實務層面，分享了協會的創新實踐與願景。

他指出，在大灣區有超過 50 萬名長期居住的港人，他們已習慣香港「以病人為中心」和「循證醫學」的醫療文化。儘管內地近年湧現了許多「港式門診」或已納入醫療券計劃的機構，但過去缺乏權威、統一且便利的平台讓市民進行檢索。為打破這種資訊壁壘，協會推出了免費的「優醫通」資訊平台。該平台首創「優醫通標籤」，透過嚴格的認證機制，為符合香港醫療管理與病人安全標準 of 內地機構頒發認證，協助港人建立跨境求醫的信任度。

然而，跨境醫療的融合在實際操作中仍有不少風險，最典型的便是跨境急救轉運。蕭英傑分享了一宗真實個案：一名港人在中山不幸腦中風，情況危殆，家屬急切希望將其接回香港接受後續治療。然而兩地非緊急救護車的跨境對接極其複雜，坊間私營轉運收費甚至高達 30 萬港元，非一般家庭能負擔。這反映出理順跨境非緊急救護車的常態化運作、合理化收費，是目前大灣區醫療融合需優先解決的問題。

4. 消除險資資訊不對稱 實現跨境「就醫自由」

10Life 聯合創辦人何穎翔先生

10Life 聯合創辦人何穎翔先生則從金融科技與商業保險保障的視角，為市民北上求醫如何獲得充足的財務防護網，提供了極具操作性的專業指導。

何穎翔首先定義了何謂「就醫自由」。他認為，對市民而言，真正的就醫自由是當不幸患病時，能自主選擇最合適、最優質的醫療服務（無論在香港或內地），而無需因財務限制或對保障條款的疑慮而妥協。為此，10Life 利用數據分析，為市民梳理出跨境醫療保險的五大核心注意點：

1. 保障地域限制：市民需釐清手頭上的保單是否涵蓋內地。高端醫療險通常全數賠付，但一般的自願醫保或普通醫療險在內地治療時，可能存在賠付比例扣減或較低的上限限制。



2. 指定醫院名單：各大保險公司均設有「內地指定醫院名單」。過去多局限於三甲醫院，如今隨着跨境協作深化，部份保單已逐步擴展至覆蓋一些私營醫院的「國際部/特診部」。



3. 中醫保障限制：傳統醫療險對中醫門診的保障普遍極為有限，市民必須仔細核對保單是否設有每日診金上限或求診次數限制。市民應在就診前主動核實該診所及註冊中醫師是否屬於保單認可的名單內，以免因資格認定問題而遭拒賠。



4. 自付額與免賠額：內地醫療收費一般較香港低廉，這反而可能導致醫療總開支未能超出高額醫療險原設的「自付額（墊底費/免賠額）」門檻，令市民最終因達不到起賠額而需全數自行墊付。提醒市民投保前應留意，部份保險公司推出了「於內地指定醫院就醫可豁免自付額」等條款，應積極核實並善用此類優惠。



5. 理賠及直付服務：市民最關心跨境理賠的便利性。何穎翔強調「免找數」服務的重要性。保險界正積極與內地大型醫院打通營運通道，實現醫療費用直接對接，免除病人跨境墊支的煩惱。



何穎翔總結，透過消除保險產品與內地醫療體制之間的資訊不對稱，10Life 將繼續致力於協助大灣區居民靈活配置最合適的保險組合，讓「醫療保障跨過河」，成為保障市民跨境就醫自由的強大盾牌。

「健康Easy卓越大獎2026」圓滿舉行

同場舉行「健康Easy卓越大獎2026」頒獎禮

「健康Easy卓越大獎2026」頒獎典禮亦於同場舉行。經過公眾投票及專業評審的嚴謹評選，各個獎項的得主已於頒獎典禮上隆重揭曉。衷心恭賀所有獲獎企業及品牌，為香港健康產業所作出的傑出貢獻與不懈努力。