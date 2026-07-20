內地女歌手曲婉婷驚曝患乳癌切除單側乳房 胸痛有硬塊小心中招！

因母親張明杰涉貪案而長年深陷輿論風波的《我的歌聲裏》原唱者曲婉婷，近日在接受加拿大媒體《Fête Chinoise》訪問宣傳新碟《情書》時，驚曝健康亮紅燈。她透露自己數年前被確診患上乳癌，目前已切除了單側乳房。乳癌是香港最常見的癌症，香港乳癌基金會曾指本港女性一生中累積患上乳癌的風險已由過往的「每14人有1人」增加至「每 13 人就有 1 人」有機會在75歲前確診。提早認識乳癌，是送給自己最好的健康防護罩。 預防與警覺永遠不嫌早，越年輕開始了解，越能掌握保護自己的主導權，讓癌症遠離生活。

曲婉婷驚曝健康亮紅燈（IG@wantingq）

近日自曝患上乳癌切除單側乳房

據曲婉婷透露，她是在疫情期間得知自己患癌。受家庭因素影響，她在身旁毫無家人的情況下，獨自在加拿大完成了單側乳房全切手術與抗癌療程，事後亦選擇放棄接受乳房重建整形。她坦承這段抗癌路走得相當艱辛，而過去幾年之所以在大眾視野中狀態不佳，正是因為一直在默默承受抗癌的煎熬。

曲婉婷自爆確診患上乳癌並已切除單側乳房。（YouTube@Fête Chinoise）

乳癌穩坐本港女性常見癌症首位

政府癌症網上資源中心數據指出，乳癌持續成為香港女性健康的最大威脅。女性乳癌新症個案已達 5,585 宗，佔本港女性癌症新症總數高達 28.9%。在發病年齡方面，患者中位數為 60 歲，粗發病率相當於每 10 萬名女性中就有約 136 人確診。值得關注的是，乳癌在致命癌症中排行第三，導致 834 名女性不幸離世，佔女性癌症死亡總數的 13.1%，防癌與篩查行動刻不容緩。

常見的乳癌類型

乳癌的類型大致上為以下幾種：



- 侵襲性乳管癌（Invasive/infiltrating ductal carcinoma IDC）：發生於乳管並侵襲脂肪組織。

- 乳管原位癌（Ductal carcinoma in situ DCIS）：乳癌細胞只存在於乳管，但不處理可能會擴散至他處。

- 侵襲性乳小葉癌（Infiltrating/invasive lobular carcinoma ILC）：發生於乳小葉且已擴散至他處。

- 乳小葉原位癌（Lobular carcinoma in situ LCIS）：乳癌細胞只存在於乳小葉，還不能斷定是乳癌，只能作為乳癌的前兆警示。

乳癌的症狀

需要警覺的乳癌跡象有：

- 胸部腫脹

- 皮膚感到刺激

- 胸部或乳頭疼痛

- 乳頭凹陷

- 乳頭或胸部肌膚異常（發紅、出現橘皮、變厚）

- 乳頭出現分泌物

- 胸部有小腫塊



胸痛有硬塊一定是乳癌？

摸到乳房硬塊並不等於罹患乳癌。臨床上，乳房硬塊常見的原因包括良性的纖維腺瘤和囊腫水泡，也有可能是局部化膿或惡性乳癌。一般而言，如果硬塊表面平滑且會滑動，多為良性病變，其中纖維腺瘤轉變為乳癌的機率僅十萬分之11。不過，若發現纖維腺瘤在三個月內迅速變大（如從1公分長至1.8公分）、形狀變得不規則或出現疼痛，仍建議動手術切除。

較難自行分辨的是化膿與乳癌。化膿多半伴隨紅腫熱痛的發炎反應；而典型乳癌的硬塊則具有「不會痛、固定無法滑動」的特性。必須警惕的是，臨床上存在一種特殊的「發炎性乳癌」，其病徵與普通乳腺炎極為相似，容易讓人混淆。若乳房有任何不明硬塊或發炎現象，都應盡早就醫檢查。

3步驟乳房初步自我檢查（按圖👇👇👇）

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及早進行乳癌檢查存活率大增

早期的乳癌特別原位癌往往不具備明顯腫塊，單靠自我觸診很難察覺，45至69歲的一般婦女應每 2年 接受一次乳房攝影檢查。而針對40歲以上且有乳癌家族史的高危險群，篩檢年齡則建議提早至40歲，同樣維持每 2年一次的頻率，才能在癌症最早期、治癒率最高時及早發現。

當醫生聽取病歷並懷疑病人患上乳癌時，會先進行臨床乳房檢查，並隨即安排一系列診斷措施。首先是乳房X光造影術（Mammogram），並會在局部麻醉下進行活組織檢驗，即利用細針抽取腫塊組織進行顯微鏡細胞分析以確認種類，過程中亦可能借助超聲波、X光或磁力共振掃瞄進行精準定位；此外，醫生會依據病情需要加入其他輔助檢查，包括評估腫塊性質的乳房超音波掃描、用以決定是否適用激素或標靶治療的腫瘤組織賀爾蒙接受體及HER2蛋白過度表達檢驗；針對高風險患者，則會進一步安排肺部X光、電腦掃描、骨骼掃描或正電子掃描，以確切掌握癌細胞是否有擴散跡象。

只要定期接受乳房X光攝影檢查、及早發現及早治療，其5年存活率接近百份百，但如果遲遲不篩檢，不幸拖到第4期（末期），乳癌的5年存活率則僅剩約39.4%。