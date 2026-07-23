事業高峰期遇更年期 醫生：潮熱毋須「死忍」

夏天氣溫屢創新高，對於受潮熱影響的女士更加難捱。不少女士認為潮熱、盜汗忍一忍就過，直至影響工作和生活才求醫。急症科專科醫生梁玉鸞表示，潮熱並非無法處理，若症狀影響日常生活，應該諮詢醫生，選擇合適的治療方案。

梁玉鸞醫生分享了以下案例：



一位五十多歲女士，是公司部門主管，因工作壓力沉重求診。她坦言懷疑自己患上焦慮症，並希望獲轉介至精神科。「她無奈表示，每次主持大型會議前，心情都像被無形壓力緊緊箍住；害怕的不是演講本身，而是擔心自己突然潮熱、滿頭大汗，在同事面前失去從容。這份難以預測的尷尬與恐懼，令她甚至考慮辭職休息，卻又不甘放棄多年拚搏得來的理想工作。經詳細評估後，才發現真正困擾她的並非焦慮症，而是更年期潮熱。」

梁醫生指出，不少更年期女性在開會、見客或公開演講時，都會遭到潮熱的突襲。短短一、兩分鐘內面部發燙、大汗淋漓，汗水甚至會浸透外衣，這種不可控、不可預測的身體反應，令專業在職女性感到狼狽與無助。而且症狀一天內可能反覆發作高達六、七次，嚴重者甚至上十多次，對工作和社交生活帶來沉重打擊。

除了日間潮熱，夜間盜汗亦是常見症狀。梁醫生指出，不少更年期女士睡至半夜突然全身濕透，起床抹汗、甚至更換睡衣，整晚睡眠質素大受影響。當睡眠不足，日間容易疲倦、情緒變得敏感，不但影響工作效率，也容易影響夫妻及親子關係。

「睡眠不足不但令人日間疲倦乏力，情緒亦會變得格外敏感，工作效率、夫妻關係及親子關係都可能悄然受影響。」梁醫生指出，不少更年期女性既要在職場上硬撐，又要回家照顧家人，而此時子女往往正值青春期。「當更年期媽媽遇上青春期子女，雙方情緒都像繃緊的橡筋；若媽媽長期睡不好，身心早已透支，家庭摩擦自然一點即燃。」

梁醫生表示，以往要改善更年期潮熱症狀，一般只能使用荷爾蒙補充療法，但部分女性會擔心長期服用荷爾蒙藥物會增加患乳癌的風險。「本港近年引入了全新的非荷爾蒙藥物NK-3受體抑制劑口服藥物，減少更年期潮熱的發作次數及嚴重程度，原理是透過阻斷大腦中特定的化學訊號，直接關閉大腦錯誤的體溫調控機制，從源頭解決潮熱問題。」

該位女士服用NK-3受體抑制劑約兩星期後覆診，她對醫生表示潮熱次數大幅減少，晚上睡眠也沒有中斷。整個人明顯比之前輕鬆，精神也好了很多。也沒有了辭職的念頭。

梁醫生提醒，「潮熱是一種血管反應。更年期女性的血管彈性隨年齡增長而逐漸下降，潮熱出汗導致壓力和焦慮令血管收縮，再放鬆就比較難，因此收經之後的女士罹患高血壓及心血管疾病的風險會增加。更年期潮熱並非『捱吓』就過去，而且是無需『捱』的，建議受困擾的女士諮詢醫生。」