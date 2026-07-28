乙肝治療新方向　 由「控制病毒」走向「功能性治癒」

乙型肝炎是由乙型肝炎病毒（HBV）感染引起的肝臟疾病，感染後患者可以長期沒有明顯症狀，直至肝臟受到嚴重損害才出現徵狀。香港大學李國賢基金教授（腸胃學）司徒偉基教授指，慢性乙型肝炎可持續引起肝臟發炎，逐步導致肝纖維化、肝硬化、肝功能衰退，甚至肝癌。根據香港癌症資料統計中心資料，74.6%的肝細胞癌病例歸因於慢性乙型肝炎病毒感染，而由丙型肝炎引致的病例則少於一成，因此及早發現及管理乙型肝炎，對降低肝病及肝癌風險十分重要。



根據2020至2022年度人口健康調查結果，乙型肝炎的感染率存在明顯世代差異，其中35至64歲人士的陽性率最高，約為8%；34歲或以下人士的感染率則較低，相信與1988年起推行普及新生嬰兒乙型肝炎疫苗接種計劃有關。司徒偉基教授提醒，由於慢性乙型肝炎早期往往沒有明顯症狀，不少患者可能在不知情的情況下持續感染，因此高風險人士應及早接受篩查，以便及時發現及管理病情。

血液測試診斷乙型肝炎

現時診斷乙型肝炎，一般會進行乙型肝炎表面抗原（HBsAg）及乙型肝炎表面抗體（anti-HBs）等血液測試。司徒偉基教授表示，傳統治療主要包括口服抗病毒藥物及干擾素兩大類。核苷酸類似物是常用的口服抗病毒藥物，主要透過抑制病毒複製，降低血液中的HBV DNA水平，從而減少肝臟發炎，並延緩肝硬化及肝癌的發生。至於干擾素則屬免疫調節劑，透過調節人體免疫反應抑制乙型肝炎病毒複製，並有助清除受感染的肝細胞。

不過，現有治療雖然能有效抑制病毒，卻較難完全清除乙型肝炎表面抗原（HBsAg），部分治療亦可能帶來副作用，例如干擾素可引起類流感症狀、血球減少，以及代謝及內分泌變化等。因此，近年乙型肝炎的治療目標逐漸由長期抑制病毒，進一步邁向「功能性治癒」（Functional Cure），為患者帶來新的治療方向。

司徒偉基教授指，達成功能性治癒被視為乙型肝炎治療的重要目標。

治療目標邁向「功能性治癒」

司徒偉基教授解釋，功能性治癒是指患者血清中檢測不到HBV DNA，同時乙型肝炎表面抗原（HBsAg）轉陰，而上述狀態在停止所有治療後仍能持續至少24週。慢性乙型肝炎的疾病進程與HBV病毒複製，以及病毒產生大量HBsAg並影響人體免疫反應有關，因此達成功能性治癒被視為乙型肝炎治療的重要目標，有望降低肝癌及肝病相關死亡風險，並改善患者長遠預後。

近期於國際肝科會議EASL及《新英倫醫學雜誌》發表的大型臨床研究結果顯示，創新治療方案有望進一步提高患者達成功能性治癒的機會，相關藥物最快有望於未來一年陸續在本港推出，為乙型肝炎治療帶來新的可能性。

7月28日為世界肝炎日。司徒偉基教授表示，接種疫苗是預防乙型肝炎最關鍵及有效的方法之一。他指出，基層醫療署早前推出「乙型肝炎共同治理計劃」，資助高風險人士接受慢性乙型肝炎篩查及治療，包括1988年或以前出生的本港人士；其家庭成員，包括父母、兄弟姐妹及子女，或性伴侶患有慢性乙型肝炎的人士；以及沒有確診患有慢性乙型肝炎及沒有相關病徵的人士。司徒偉基教授呼籲公眾提高對乙型肝炎的關注，及早接受檢測及管理，並透過接種疫苗及採取日常預防措施，降低感染風險。