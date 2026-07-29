長效黃斑針、口服家居化療抗癌藥 香港大灣區III期臨床研究

粵港澳大灣區國際臨床試驗所（GBAICTI）、粵港澳大灣區國際臨床試驗中心（Bay Trial）與希華醫藥有限公司（Health Hope Pharma）於7 月28日簽署了三方合作備忘錄。

粵港澳大灣區國際臨床試驗所行政總裁張文勇（左）、希華醫藥創辦人林順潮（中）、粵港澳大灣區國際臨床試驗中心臨床運營總監唐玲（右），出席簽署儀式。

這次合作涵蓋三項腫瘤及眼科臨床研究，包括可用作家居化療的口服紫杉醇與Encequidar 治療晚期實體腫瘤的多中心I/II 期研究；針對轉移性乳癌的全球多地區III 期註冊研究；以及一項針對濕性老年黃斑病變的III 期註冊研究。

本身是眼科專家的希華醫藥創辦人、全國人大代表林順潮教授表示，這次「一所一中心」的協作架構，為本土初創生物製藥企業提供了至關重要的支撐。「今次合作以香港作為臨床開發、項目管理和國際連接的樞紐，聯動香港、深圳及大灣區其他城市的醫院、研究團隊和機構，逐步構建開放協同的臨床研究網絡，整體提升區域承接和參與國際多中心臨床試驗的能力。」

以這次合作涵蓋的針對濕性老年黃斑病變的眼內注射藥物（俗稱「黃斑針」）為例，林教授指出，最先是由其他國際機構展開臨床研究，並已完成第I及II期，但在進入III 期研究時遇上困難，無法繼續下去。

「這藥其實很有特色，它是注射進眼底脈絡膜（位於視網膜之下的一層滿布微細血管的組織）的上腔，那裡是一個空腔，藥物可停留在空腔內慢慢發揮效力。而初步數據顯示，對這藥反應理想的病人有機會拉疏至六個月才需注射一針，相比傳統黃斑針可能要長期每個月注射一次，病人心理和經濟的負擔都可減輕。」林醫生說。

他表示，在接手這種黃斑針以及其他藥的臨床研究之前，主要考慮幾點：這藥有否需求？III 期研究有沒有機會成功？我們自己能否做到？客觀審視後三個答案都是「是」，便決定接手。

「事實上，香港正全力建設國際創新科技中心與國際醫療創新樞紐，有條件成為連接國家生物醫藥創新與全球市場的重要橋樑，逐步成長為創新項目的組織者、協調者和價值創造者。希華醫藥正在以自身實踐印證這一方向，一方面引進全球極具潛力的中後期優質醫藥項目，依託大灣區推進臨床驗證與產業轉化；另一方面協助內地優秀生物醫藥成果走向國際，推動香港在國家生物醫藥高水平對外開放中發揮『超級聯繫人』、『超級增值人』和『超級合夥人』的作用。」林醫生表示。

希華醫藥創辦人林順潮教授表示，今次合作以具體臨床項目為切入點，推動香港建設成為國際臨床試驗基地和生物醫藥創新樞紐。

簽署儀式上，粵港澳大灣區國際臨床試驗所行政總裁張文勇表示，該所將發揮橋梁紐帶與平台促進作用，支撐高質量臨床研究開展，推動大灣區臨床研究領域深化協作。而粵港澳大灣區國際臨床試驗中心主任李鎰冲表示，該中心將持續深耕臨床試驗網絡建設，相信本次備忘錄的簽署可有效提升區域臨床研究競爭力，鞏固大灣區作為全球生物醫藥創新重要樞紐的地位。