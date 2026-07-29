香港激光矯視中心獨家矯視技術 深入解決老花問題！

老花乃人體老化的自然現象，是大家都有機會面對的問題，而自從智能電話和平板電腦等設備面世後，更令老花有年輕化的趨勢。要解決老花問題，配戴老花眼鏡只能治標，想要治本則可選擇矯視。香港激光矯視中心提供獨家老花激光矯視技術PresbyMAX+Mosaic PiXL，能以最適合亞洲人的方式進行矯視，並妥善預防度數反彈的問題。



老花有年輕化趨勢！

現時使用激光矯視解決近視問題已經十分普遍，技術亦十分成熟，而對於老花問題亦然，但在此之前，我們要先了解老花的成因。老花眼是因為眼睛自然老化，導致晶狀體彈性下降，難以快速聚焦近處物體，再加上長期使用智能電話和平板電腦，增加眼睛的壓力，更令老花提早出現。奧比斯與香港眼科學會於2025年進行調查，發現40歲以下受訪者中有42%出現疑似老花症狀，包括夜晚視力變差、看近時要把手機或書本拉遠，以及難以看清細字 。

PresbyMAX術後迅速見效

要徹底解決老花問題，激光矯視是辦法之一，而香港激光矯視中心是全港唯一眼科中心提供PresbyMAX+Mosaic PiXL兩種技術。其中PresbyMAX多焦點老花矯視手術是依託於SCHWIND AMARIS阿瑪仕准分子鐳射平臺的尖端技術，通過鐳射切削使角膜表面的不同區域形成多焦點狀態，實現遠、中、近全距離的清晰視覺。整個治療過程只需數分鐘，而且是不觸及敏感的眼內晶狀體，術後能迅速恢復近距離閱讀能力，更能同時矯正近視、遠視和散光。

PresbyMAX術後能迅速恢復近距離閱讀能力，更能同時矯正近視、遠視和散光。

Mosaic PiXL有助改善度數反彈問題

至於Mosaic PiXL是一種嶄新的屈光性角膜膠原交聯技術，透過激光角膜膠原交聯術及眼球追蹤器定位，以提升手術精確度，亦配合其他矯視手術，如上述提到的PresbyMAX，可改善術後有可能出現的度數反彈問題。與傳統的CXL使用寬泛性的UVA光不同，PiXL可以根據個人的屈光度數和角膜地形來自訂UVA光的模式及強度。

香港激光矯視中心擁有28年眼科及矯視經驗，是香港完成最多成功矯視個案的眼科中心，其中更包括最多老花矯視個案。現在也是香港唯一獲「蔡司香港」專業認可的激光矯視教育中心，這不僅可體現其技術上的領先地位，更可協助眼科醫生及視光師提升專業水平。如有興趣了解更多，請即瀏覽：https://www.hklasereye.com/tc/laser-vision-correction/presbymax

（資料及相片由客戶提供）