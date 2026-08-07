膝痛困擾港人生活 哈佛大學醫學院教授共同研發技術成突破關鍵

膝蓋痛，是本港50歲以上人士其中一項最普遍的健康困擾。由日常上落樓梯、起身坐低，到步行一段路後膝頭酸軟刺痛，甚至無力跌倒，對長期受膝蓋痛困擾的人士而言，每一步都是考驗。



痛楚持續，不單影響行動能力，更逐漸化為日常生活各種憂慮——出行前要評估路程有多少樓梯、旅行時擔心能否應付長時間步行，甚至連睡眠質素都因為夜間隱隱作痛而大受影響。不少人在這種狀態下默默苦撐數年，嘗試過各種方法，卻始終未能真正擺脫痛楚。

痛症長期未能解決 源於未處理根本原因

大部分長期受膝蓋痛困擾的港人都試過，傳統去痛療程在初期確實帶來紓緩，但效果難以持久，痛楚往往過幾日再度出現，甚至比之前更強烈。

香港知名痛症健康集團——ANKH 機能再生擁有18年解決痛症經驗，從過去13萬痛症客人中觀察發現，膝蓋痛反覆發作的人士，普遍存在一個共同狀況：痛症的根源從未被真正解決。痛楚或許透過一般去痛方法例如熱敷、食藥等而得到短暫抑制，但源頭積聚的致痛物質未被清除，人體本身的修復能力亦未被有效啟動。表面的紓緩，掩蓋了持續惡化的根本問題。

ANKH 機能再生指出膝蓋痛成因甚多，假如未能針對根本原因處理，只會越來越痛。

這個循環，令不少患者在數年間反覆經歷「好轉→復發→再好轉→再復發更嚴重」的過程，身心俱疲，卻始終找不到出口。

突破性技術登港

傳統去痛方法令膝蓋痛患者陷入痛症惡性循環之際，ANKH 機能再生憑藉多年經驗洞察膝蓋痛人士真正需要，為業界引入一項劃時代嶄新去痛方案——ARDS極速御痛方案。

有關方案由ANKH 機能再生聯同哈佛大學醫學院痛症管理資深教授 Professor Robert Newlin Jamison共同研發，明確聚焦於核心去痛關鍵——對準痛症根源排走致痛物質，重啟動人體自我修復機能，達至「御痛最快、復發最少」。

Professor Robert Newlin Jamison專程來港，向公眾介紹ARDS極速御痛方案及當中的ACME HealthTech新技術。

方案已獲環球30個國家或地區專利，並符合 SGS、IEC60601-1 國際電工委員會國際標準，安全性獲國際認可

ARDS另一突破之處，是將數千年中醫經絡智慧與國際頂尖去痛科技融合，特定能量可以沿經絡到達核心穴位深淺層，將積聚的致痛物質有效帶走，同時促進氣血循環，打開人體自我修復之門。這種東西方技術理念的結合，正是ARDS有別於其他現有方案的核心所在。

值得關注的是，ARDS以完全非侵入性的方式處理痛症。成效與一般侵入性方法相比，能即時達到顯著的改善效果，這正是 ARDS在業界引起廣泛關注的原因之一。

ANKH 機能再生有全港最多真客實證，超過13萬人在完成療程後，成功解決痛症、恢復健康開心人生。

ANKH 機能再生真客實證宣萱：「做咗幾次療程之後，肌肉強化咗、關節鞏固咗，對腳無再咁攰，睡眠質素好，自然就會開心。」

ANKH 機能再生真客實證張小姐：「最明顯嘅改善就係我隻腳好放鬆，上落樓梯已經唔痛啦！」

ANKH 機能再生真客實證王小姐：「未做療程前膝蓋痛到不得了，好神奇，做完療程之後當晚行樓梯都冇再痛。」

ANKH 機能再生真客實證劉小姐：「我原本係踎唔到低嘅，做完之後佢叫我試吓踎低，我真係踎到低！」

ARDS 極速御痛方案 系統處理膝蓋痛根源

ARDS極速御痛方案透過三步曲，系統性地從根源御除膝蓋痛： 第一步：御除核心痛點 透過高端專業、ANKH 機能再生的獨有儀器，以特定頻率及能量滲達膝蓋痛核心痛點，從根本上處理受損組織。 第二步：疏通經絡，啟動自我修復 融入中醫「不通則痛」的經絡理論，促進膝關節痛點及周圍的血液循環。透過行氣活血、活血化瘀，讓循環系統將積聚的致痛物質有效帶走，消除痛症持續的根本源頭，啟動人體本身的自我修復機能。 第三步：強化肌肉，減少復發 以高端儀器及ANKH 機能再生獨有手法，強化肌肉力量及彈性，為關節提供更穩固的支撐，從而大幅降低日後受傷及復發的機會。

ANKH 機能再生團隊 特別為讀者提供限量體驗療程

ANKH 機能再生設有三大旗艦御痛健康中心，分別位於尖沙咀海港城、銅鑼灣時代廣場及沙田中央廣場，合共佔地54,000呎，為全港規模最大的痛症健康集團之一。 現正為有需要人士提供限量ARDS極速御痛方案體驗，由專業團隊深入了解個人膝蓋痛狀況，制定專屬個人化方案。 點擊連結登記「ARDS 極速御痛方案」限時體驗名額。

► 現在登記：https://ankh.pro/HK8985

ANKH 機能再生於尖沙咀海港城、銅鑼灣時代廣場及沙田中央廣場設有御痛健康中心，合共佔地54,000呎，為全港規模最大的痛症健康集團之一。

御痛健康中心設有獨立理療房間，令客人可以安心完成整個療程。

ANKH 機能再生團隊皆接受過國際高水平專業訓練，確保過程安全舒適，客人極速御痛。

ANKH 機能再生痛症健康集團：

網站：ankh.com.hk

網站（慈善活動及義工隊）：ankhcares.com

Facebook：https://www.facebook.com/ankh.com.hk/

Instagram：https://www.instagram.com/ankh.com.hk/

YouTube：youtube.com/c/機能再生ANKH

小紅書：http://ankh.pro/xiaohongshu

產品：https://www.ankhocean.com/

ANKH 機能再生 — 尖沙咀御痛健康中心

地址：尖沙咀廣東道11號

海港城世界商業中心12樓全層

世界商業中心入口 或 VITA入口

（港鐵尖沙咀A1出口）/（港鐵西鐵站柯士甸E出口）

電話︰2388 1699

ANKH 機能再生 — 銅鑼灣御痛健康中心

地址：銅鑼灣勿地臣街1號

時代廣場1期42樓全層

（港鐵站銅鑼灣A出口）

電話：2152 6999

ANKH 機能再生 — 沙田御痛健康中心

地址：沙田鄉事會路138號

中央廣場辦公大樓第1座22樓全層

（港鐵沙田站B出口）

電話：2155 2833

（資料及相片由客戶提供）