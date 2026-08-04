腎癌晚期並非絕路 合併療法助患者重投生活

癌症確診已屆晚期，是否意味着無藥可救？腎臟深藏於身體內部，腫瘤悄悄生長卻沒有任何徵兆，許多患者發現時癌細胞已擴散全身，傳統治療效果又相當有限，五年存活率更不足兩成。不過，隨着標靶合併免疫治療的出現，部分晚期患者不但成功控制病情，更重新投入正常生活。目前美國國家綜合癌症網絡（NCCN）指引及本地專家共識均將此合併治療列為晚期腎細胞癌的一線首選方案。醫學界呼籲患者積極面對治療，如有疑問應諮詢醫生，了解更適合自身情況的方案。



一名有長期吸煙習慣的退休男士，最初因為腰痛而求醫檢查，經影像檢查後發現腎臟位置的異常陰影，最終證實患上晚期腎細胞癌，癌細胞已轉移至肺部及骨骼。由於腫瘤體積較大，已侵犯周邊組織並導致顯著的臨床徵狀，根據 IMDC預後評分系統，該患者被評定為中度至高風險組別。考慮到單一標靶藥物的客觀緩解率及抗藥性問題，加上患者已有嚴重腰痛、急需縮細腫瘤以緩解徵狀，認為雙免疫治療可能無法在短期內及時控制病情，遂建議他接受標靶合併免疫治療。

患者用藥腫瘤反應良好，用藥三個月後，肺部及骨骼的轉移病灶明顯縮小。治療期間雖曾出現手足皮膚反應，但經調整藥物劑量後情況改善，至今病情控制已超過兩年，原本嚴重腰痛徵狀亦得到顯著緩解，生活質素維持理想。在持續用藥兩年後，現時已無需繼續使用免疫治療藥物，只需接受標靶藥作維持治療。患者表示，對能夠持續控制病情超過兩年感到鼓舞，並希望能維持生活質素，珍惜與家人相處的時間。

傳統治療各有不足 患者面臨困局

香港泌尿腫瘤科學會理事、臨床腫瘤科專科林河清醫生坦言，過去確診晚期後，患者可選擇的治療方案有限。醫學界採用IMDC評分系統評估患者預後，結果顯示低風險患者存活期中位數為43.2個月，中度風險降至22.5個月，高風險患者更只有7.8個月。

林醫生補充指，單用標靶藥物雖然可以延緩病情，卻容易產生抗藥性；傳統化療的反應率僅約4%至6%，效果並不理想。現有的雙重免疫治療方案，亦有約兩成至三成患者出現原發性耐藥，無惡化存活期中位數僅12.4個月，近半數患者對治療沒有反應。患者彷彿陷入進退兩難的處境。

香港泌尿腫瘤科學會理事、臨床腫瘤科專科林河清醫生。

隨着醫學進步，近年出現了不同的治療方法，嘗試突破傳統的限制。香港泌尿腫瘤科學會理事、臨床腫瘤科專科王俊威醫生解釋，標靶藥物透過阻截腫瘤血管生長訊號來「餓死」癌細胞，免疫治療則喚醒身體的免疫系統攻擊腫瘤，兩者機制完全不同，合併使用可產生協同效應，更全面地抑制腫瘤生長。

合併治療帶來轉機 無惡化存活期延長逾一倍

根據2024年發表的第三期CLEAR研究的數據顯示，接受合併治療的患者，36個月總存活率達66.4%，即三年後仍有約三分之二的患者存活。無惡化存活期中位數達23.9個月，比起單用標靶藥物的9.2個月延長超過14個月，疾病惡化或死亡風險大幅減少53%。

合併治療的客觀緩解率達71.3%，接近單用標靶藥物的兩倍；完全緩解比率更達18.3%，是後者的接近四倍，意味着更多患者有機會看到腫瘤明顯縮小甚至完全消失。不過王醫生提醒，合併治療常見的副作用包括腹瀉、血壓上升及甲狀腺功能變化等，通常可透過調整劑量或配合支持性治療來處理。而患有嚴重自體免疫疾病、曾接受器官移植或血壓控制不理想的患者，未必適合這個方案，應與主診醫生詳細商討。