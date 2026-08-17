牙膏能把琺瑯質「補」回來？實測「琺瑯補充，亮白不傷牙」新概念

你有沒有經常覺得牙齒不夠透亮美白，就算嘗試不同美白方式，情況並沒有明顯改善？原來刷牙力度過大加上日常飲食等的物理磨損，可能會令牙齒琺瑯質變薄受損，隨年紀的增長，情況會更嚴重！但事實上，如果一般的美白牙膏利用物理磨砂粒子進行強行磨擦，不但未能達到預期的美白效果，亦可能忽視保護牙齒最外層的保護膜——琺瑯質！

當這層堅硬的保護層被過度磨薄，底層微黃的「牙本質」就會漸漸透出來，讓牙齒看起來反而更黃。因此，想要真正擁有持久且健康的亮白美齒，關鍵並非盲目磨擦，而是要「琺瑯補琺瑯」！

高效修補：Darlie全亮白琺瑯補白牙膏

要讓牙齒重現健康亮白，必須從源頭進行修復與防護。Darlie 全新推出「全亮白琺瑯補白牙膏」，主打「琺瑯補白**，不傷牙」的嶄新護齒理念，以主動修復為核心，讓美白不再以犧牲牙齒健康為代價，成為自然的健康附屬品！

1. 添加微米級HAP的獨家專利配方#

比較著重於停留在「表面清潔」的美白牙膏，Darlie 採用了琺瑯質補充美白科技，特別引入與真牙成分相同的「琺瑯質同源成分¹（HAP）」白色成分，以補充琺瑯質，覆蓋於底層微黃的牙本質，令牙齒自然亮白。這種微米級的活性成分能修補牙齒表面的隱形微損，層層填補凹凸不平的微孔。當牙齒表面重回滑順平整，自帶有光澤感外，更不再輕易卡住茶漬、咖啡漬與色素。

2. 權威科研實證：3微米*・再生亮白層^

透過專利補充科技，連續使用能迅速在牙齒表面形成一層 3微米再生亮白層。根據專業的顯微鏡觀察實驗結果，連續使用 Darlie 全亮白琺瑯補白牙膏後，原本因為磨損而變得粗糙多孔的琺瑯質表面，其微損傷呈現顯著修復與填補狀態。這意味著失去的琺瑯質不再是不可逆的遺撼，而是能透過日常刷牙程序，真正將它「補」回來，重塑健康的牙齒。

由第一天至第三天，牙齒表面形成了再生亮白層，令表面更平滑細緻，提升亮白度。

3. 琺瑯質更健康，堅固又抗敏

修復好琺瑯質，不僅能從根本解決牙齒變黃的問題，更能全面提升琺瑯質的硬度與防禦力！MicroHAP+ 能有效封堵暴露的牙小管與敏感源頭，大幅降低喝冰飲或吃酸食時瞬間傳導的酸軟不適感，讓牙齒變得更堅固、更抗敏，實現「美白與抗敏兼得」的極致保護。

實測Darlie 牙膏的修復與防護功力

想知牙膏能不能真正做到「修復」與「加固」？我們透過兩項實驗，為大家呈現 Darlie 牙膏的強大修復與防護功力！²

測試一：修復力展示（劃痕修補實驗）

透過視覺對比，展示牙膏如何修復表面微細損傷，展現其卓越的修復能力，令表面變返平滑。

實驗步驟:

1.損傷製作： 使用美工刀在啞面陶瓷杯表面用力劃下，製造出長約 2cm 的明顯磨損劃痕（模擬牙齒琺瑯質受損狀態）

2.修復過程： 將Darlie全亮白琺瑯補白牙膏均勻塗抹在明顯的磨損痕跡上，並放置15分鐘

實驗結果: 原本帶有明顯刮痕的啞面陶瓷杯，在塗抹修復後，表面的劃痕被完美填補且恢復平滑潔白！這充分證明了Darlie 全亮白琺瑯補白牙膏的專利成分能夠填補凹凸不平的修復能力，令表面平滑。

測試二：防護力展示

透過「碰撞實驗」，模擬牙膏在物體表面形成的保護層，展示使用Darlie牙膏後加固能力更強。

實驗步驟

●實驗組： 將新鮮雞蛋表面均勻塗抹一層Darlie全亮白琺瑯補白牙膏

●對照組：將新鮮雞蛋表面均勻塗抹一層一般牙膏³

防護強度測試：將2組雞蛋同時浸泡在醋內放置 6 小時，從而模仿日常飲食習慣引致的受損琺瑯質狀況，並分別從離台約15cm的高度將雞蛋推向桌面進行碰撞測試。

實驗組雞蛋(左) ，對照組雞蛋 (右)

實驗組雞蛋(左)，對照組雞蛋 (右)

實驗結果：塗抹一般牙膏的對照組雞蛋，經醋酸蝕後蛋殼比較脆弱，碰撞後極易破裂；而經過 Darlie 牙膏保護的實驗組雞蛋，因為表層形成了穩固的保護層，結構相對堅固許多，展現出絕佳的加固防護力！

Darlie全新全亮白琺瑯補白牙膏 護齒美白的新標準

Darlie 全新「全亮白琺瑯補白牙膏」不僅是一支美白牙膏，更是將口腔與美學完美融合的護齒產品。從科研實證、成分運作機制以及日常使用體驗等都能體現其強大之處。

溫和不傷牙，適合每日使用

告別高磨砂去漬情況，Darlie 全亮白琺瑯補白牙膏配方溫和，不含傷害牙齒的強烈化學漂白劑與粗糙磨料：

●質地與口感： 膏體細緻滑順，泡沫豐富綿密，能輕鬆深入牙縫進行全方位潔淨。

●香氣風味： 伴隨清新宜人的薄荷香氣，刷牙後口氣持久清新。

想要擁有自信燦爛的笑容，不必再以犧牲牙齒健康為代價。選擇 Darlie全亮白琺瑯補白牙膏，以嶄新琺瑯補充科技，每天為牙齒注入源源不絕的修復能量，體驗「琺瑯補白，不傷牙」帶來的全新亮白奇蹟！

建議售價：HK$ 54.9 / 100g

各大銷售點有售：

萬寧 Mannings: https://bit.ly/4cDIBbr

屈臣氏 Watsons: https://bit.ly/4g0gsMA

百佳 PARKnSHOP: https://bit.ly/4fTI47w

惠康 Wellcome: https://bit.ly/4g5aM41

HKTVMall: https://bit.ly/4zmiQqa

**體外模擬試驗，使用7天，牙齒亮白度顯著優於好來對照牙膏。

#中國發明專利，專利號：ZL 201911019344.6。

*使用3天，牙本質表面形成3微米礦化層。

^羥基磷灰石颗粒形成礦化層，幫助牙齒美白。

¹指羥基磷灰石。

²廣告創意，效果因人而異。

³對照組雞蛋使用Darlie一般牙膏。